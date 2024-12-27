Утрата года: кто из российских звезд умер в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уходящий год забрал с собой несколько десятков известных личностей российского шоу-бизнеса.

Их имена знакомы многим — кому-то они подарили детство, кому-то скрасили юность. Потеря тех, кто принес в мир искусство и красоту — большая утрата для человечества.

Они ушли друг за другом, оставив после себя лишь скорбь и пустоту. Вклад каждого, кого собрал Пятый канал в подборке завершивших свой земной путь в 2024 году, неоспоримо значим для отечественной истории.

Раиса Максимова — актриса, умерла 12 декабря 2024

© РИА Новости/Евгений Биятов

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове.

В 1956 году молодая звезда присоединилась к труппе МХАТ под руководством Олега Ефремова. Она сияла в таких известных произведениях, как «Три сестры», «Тартюф», «На дне» и многих других, выступала на гастролях по Европе, США и Японии, ее фотографии много раз появлялись на страницах газет. В 1987 году, после разделения театра, Раиса Викторовна покинула коллектив Ефремова и стала актрисой МХТ имени А. П. Чехова.

Творческая карьера актрисы значительно обогатилась благодаря давней дружбе с Олегом Табаковым, который в 2000 году стал художественным руководителем МХТ имени Чехова. Под его руководством она исполнила шесть главных ролей. На момент своей трагической кончины, актриса была одной из самых уважаемых ведущих актрис театра. В числе ее свежих работ находятся спектакли «Северный ветер» и «Звезда вашего периода», поставленные Ренатой Литвиновой.

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На телевидении она впервые появилась в 1956 году с постановкой «Как Джанни попал в ад». Широкую известность по всей стране Раиса Викторовна обрела два года спустя, исполнив роль Аглаи Епанчиной в экранизации драмы «Идиот», основанной на произведении Федора Достоевского.

В дальнейшем киноработы артистки в основном состояли из телеспектаклей и небольших ролей в полнометражных и многосерийных проектах. По словам самой знаменитости, ее карьера в кинематографе не сложилась из-за личных обстоятельств: режиссер Иван Пырьев, снимавший «Идиота», предложил ей выйти за него замуж, что сулило много перспективных ролей.

Тем не менее, Максимова отвергла его предложение, видя в нем лишь партнера по работе. Раиса Викторовна была счастливо замужем и не стремилась следовать по пути актрис, которые похоронили свои карьеры из-за неправильного выбора. Кроме того, разница в возрасте в 28 лет ее смущала. Поэтому она без колебаний решила сосредоточиться на театральной деятельности.

Осенью 2023 года, спустя некоторое время после своего 94-летия, актриса начала испытывать проблемы со здоровьем: у нее наблюдались слабость и головокружение. Родные вызвали скорую помощь, и Раису Викторовну госпитализировали из-за низкого уровня гемоглобина (анемии). Как отметила невестка Елена Шойко, это уже не первый случай: за прошедший год Максимова 5-6 раз оказывалась в больнице для проведения различных процедур, включая переливание крови.

Раиса Максимова умерла 11 декабря 2024 года. Со слов невестки, актриса вновь почувствовала себя плохо, и ей вызывали скорую помощь несколько раз. Она впала в кому, и медицинские специалисты не смогли ее спасти. Причиной ухода из жизни стали осложнения, вызванные раком и другими сопутствующими заболеваниями.

Вера Карпова — актриса, умерла 28 ноября 2024

Александр Демьянчук/ТАСС

Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде.

Актриса исполнила ключевые роли в спектаклях «Двенадцатая ночь», «Свадьба Кречинского», «Тень» и «Повесть о молодых супругах». После смерти мастера в 1968 году появления Веры Александровны на сцене стали происходить реже, однако ей удалось найти общий язык с Петром Фоменко, Романом Виктюком и Татьяной Казаковой.

В 1986 году Карпова была удостоена звания народной артистки РСФСР. Она стала лауреатом престижной премии «Золотой софит» и специальной награды «Золотая маска», а также получила орден Почета и орден Дружбы. В 2023 году коллекция наград Веры Александровны пополнилась орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

«Легенда Театра комедии»: умерла народная артистка России Вера Карпова

В 1954 году Вера впервые появилась на большом экране в драме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Она, будучи студенткой Щукинского училища, сыграла главную женскую роль Елочки, а в партнеры ей достался Василий Лановой.

В молодежной драме Юрия Озерова «Сын» Карпова исполнила роль школьницы Сергеевой, выступив вместе с однокурсником Владимиром Земляникиным. В возрасте 22 лет она успешно справилась с этим образом. Леонид Харитонов, который создал центрального персонажа Андрея Горяева в фильме «Сын», также стал партнером Карповой в ее самой известной работе — комедии «Улица полна неожиданностей».

Вера Карпова умерла 27 ноября 2024 года. Менее чем за месяц до смерти, причины которой обнародованы не были, артистка выходила на сцену на юбилейном вечере по случаю 95-летия Театра комедии имени Николая Акимова.

Вячеслав Добрынин — композитор, умер 1 октября 2024

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вячеслав Григорьевич Добрынин родился в Москве 25 января 1946 года.

В 70-х артист познакомился с Аллой Пугачевой и участниками вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята».

Эти встречи вскоре привели к продуктивному сотрудничеству — в репертуаре музыкантов начали появляться песни Добрынина, многие из которых мгновенно приобретали популярность. Например, такие хиты как «На земле живет любовь», «Напиши мне письмо» и «золотой ключик». Москвича начали отмечать как успешного композитора, а его хиты исполняли такие народные артисты, как Лев Лещенко, Роксана Бабаян и Иосиф Кобзон.

В 1990-м компания «Мелодия» удостоила Добрынина «Золотого диска» за его альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро». Эти пластинки достигли невероятного успеха и были проданы тиражом в семь миллионов копий. В том же году Добрынин основал музыкальную группу «Доктор Шлягер».

Позже композитор представил не менее успешный альбом под названием «Вы любите эти песни», в который вошел запоминающийся трек «Сумасшедший дождь».

Спустя пять лет, в 1995-м, на свет появилась песня «Ах, какая женщина». Однако настоящим хитом стала композиция «Льется музыка», исполненная в дуэте с Машей Распутиной на ежегодном фестивале популярной музыки «Песня года — 90».

В 90-х годах артист выпустил клипы на такие треки, как «Казино», «Стена» и «Не ревнуй». Он даже снял ролик на совместную с Андреем Державиным песню «Не забывайте друзей». В 1998-м вышел музыкальный альбом под названием «Руки вверх, доктор Шлягер!», записанный в сотрудничестве с группой «Руки вверх!».

В начале нулевых вышел видеоклип на популярную песню «Большая медведица», а в 2003 — на трек «Спасибо за то, что была». Новый материал Добрынин записывал вместе со своей группой «Доктор Шлягер».

Здоровье артиста ухудшилось в 2019 году. В октябре Добрынин был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инсульт. Позднее стало известно, что у исполнителя случилась ишемическая атака — микроинсульт.

В сентябре 2024 его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на очередной инсульт. Спасти артиста не удалось. Добрынин скончался в возрасте 78 лет.

Владимир Левкин — певец, умер 17 ноября 2024

© РИА Новости/Кирилл Зыков

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В детстве он вместе с друзьями он создал музыкальную группу «Ртутное озеро», собираясь у себя дома для совместных выступлений, используя гитары и любые подручные предметы в качестве инструментов.

Для эксперимента он решил участвовать в конкурсе, организованном Бари Алибасовым. Так стартовал его карьерный путь в группе «На-на». По словам Левкина, его принятие в коллектив стало неожиданностью, поскольку на отборочных турах он исполнял свои авторские песни. В1998-го, когда контракт с группой «На-на» истек, Владимир покинул коллектив.

«Он никогда не жаловался»: как Владимир Левкин жил последние годы

Он начал сниматься в телесериалах и издал свой первый сольный альбом «Шаги к себе». Также он выпустил свой поэтический сборник «Хотел бы я остаться навсегда таким молодым и непорочным…».

В 2003-м артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он сумел побороть болезнь, однако спустя 10 лет рак вернулся. Курс химиотерапии и пересадка костного мозга вновь увели болезнь в ремиссию.

С июня 2006 года Владимир Левкин стал заниматься общественной деятельностью и занял пост директора по культуре в общественной организации «Союз социальной справедливости России». Он активно участвовал в благотворительных проектах.

В последние годы он выпустил два альбома, руководил Международным арт-фестивалем «Открытое море» и снимался в шоу «Точь-в-точь» и «Суперстар! Возвращение».

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года от лейкоза и развившейся пневмонии.

Светлана Светличная — актриса, умерла 16 ноября 2024

© РИА Новости/Виталий Белоусов

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (ныне — Гюмри, Прим. Ред.) в Армении. В своей первой экранной роли Светлана Светличная сыграла небольшую роль в телеэпопее Михаила Калика «Колыбельная».

Первой значимой ролью актрисы стала работа в фильме Татьяны Лиозновой «Им покоряется небо». В этот период Светлана Светличная исполнила множество других интересных ролей. Ярким примером является образ Павлиной в комедии Эдмона Кеосаяна «Стряпуха», где также выступали такие известные актеры, как Людмила Хитяева, Инна Чурикова, Георгий Юматов и Иван Савкин.

Самой известной работой в фильмографии талантливой актрисы считается «Бриллиантовая рука». Несмотря на то, что ее появление в этом фильме ограничивалось всего несколькими сценами, этого оказалось достаточно, чтобы зрители запомнили ее как первую девушку, исполнившую «стриптиз» на советском киноэкране. Также Светличная создала запоминающийся эпизодический образ в знаменитом приключенческом фильме «Новые приключения неуловимых».

В 70-е годы в карьере актрисы настала пауза. В этот период она сыграла лишь две роли, оставившие след в памяти телезрителей. Первую из них она исполнила в сериале «Семнадцать мгновений весны», а вторую — в фильме «Место встречи изменить нельзя». Одной из значимых работ Светланы Афанасьевны стала главная роль в драме «Девушка и смерть» голландского режиссера Йоса Стеллинга. В этой картине также снимались Рената Литвинова и Сергей Маковецкий.

Светлана Светличная умерла 16 ноября 2024 года от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания.

Владимир Шкляров — артист балета, умер 16 ноября 2024

© РИА Новости/Алексей Даничев

Владимир Шкляров родился 9 февраля 1985 года в Ленинграде. После успешного завершения обучения в академии в 2003 году, его пригласили в Мариинский театр, где он с раннего возраста следил за премьерами и дебютами.

Его первой ролью на этой знаменитой сцене стало изображение Шута в «Лебедином озере», а первым крупным спектаклем для него стала «Сильфида» Бурнонвиля. Вместе с Евгенией Образцовой Владимир исполнял ведущие партии в таких известных классических балетах, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Дон Кихот» и «Петрушка».

С 2011 года Шкляров занимал должность премьер-танцовщика Мариинского театра. В этот период он и Алина Сомова гастролировали в Лондоне. В 2013 -м ичсполнил главную роль в постановке «Ромео и Джульетта» вместе с Дианой Вишневой.

«Не можем поверить»: прима Мариинского театра Шакирова о смерти Шклярова

В 2017 году труппа Мариинского театра посетила Государственный Оперный театр в Лондоне с разнообразной программой, в которую вошли такие произведения, как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Баядерка», «Анна Каренина» и танцевальный спектакль «Контрасты».

В том же году артист представил свою книгу «Жить танцуя», в которой его деятельность в Мариинском театре была запечатлена через объектив Александра Гуляева. Многолетние усилия и самоотверженность не остались без вознаграждения: в 2020 году Владимир Шкляров получил звание заслуженного артиста России.

Владимир Шкляров умер 16 ноября 2024 выпав с балкона собственной квартиры.

Антон Коробков-Землянский — журналист, умер 9 ноября 2024

© РИА Новости/Владимир Трефилов

Антон Коробков родился 6 февраля 1984 года в поселке Березовка в Красноярском крае. Свой путь в журналистике он начал на красноярском телевидении, сотрудничая с региональными программами и став автором и ведущим молодежной передачи «Вести с крыш».

Однако вскоре ему стало тесно в этом формате, и он понял, что необходимо двигаться дальше. Летом 2007 года Антон переехал в Москву и устроился на Первый канал. В период до 2010 года он работал корреспондентом и редактором, а в 2011 его повысили до зама вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе, а также директора по новым медиа фонда «Сколково».

В течение этого времени Коробков-Землянский активно развивал свои блоги в социальных сетях. Его пригласили в Общественную палату РФ, где он занимался вопросами науки, инноваций и блогосферы. Кроме того, он трудился в дирекции информационных программ телеканала «Россия», вел передачи на радиостанциях «Русская служба новостей» и «Русское радио», а также был редактором студии специальных проектов Первого канала.

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В 2015 году Антон принял предложение занять пост пресс-секретаря Филиппа Киркорова. В 2017 году Коробков-Землянский решил уйти с этой должности, а в 2018 году возглавил службу новых медиа на телеканале «Россия-1».

В 2022 году Антон стал пресс-секретарем SHAMAN, а в 2019 году управлял пресс-службой холдинга «Европейская медиагруппа». В январе 2024 года он получил назначение на пост директора по коммуникациям этого холдинга.

Антон Коробков-Землянский умер 9 ноября 2024 года от инфаркта в возрасте 40 лет у себя в квартире.

Роман Мадянов — актер, умер 25 сентября 2024

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Роман Мадянов родился в июле 1962 года в подмосковном городе Дедовске.

В кино Мадянов начал сниматься с детства — когда ему было 10 лет, его заметила ассистентка режиссера на киностудии «Мосфильм» искала подходящего актера для роли в новом фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий».

Она привела Романа на прослушивание, что стало для него началом серьезной карьеры. На тот момент в его творческой биографии уже была небольшая роль в фильме «Перевод с английского».

Дебют в экранизации романа Марка Твена о приключениях Гекльберри Финна под руководством известного Данелии стал настоящим успехом и отличным началом карьеры. К шестнадцати годам в послужном списке Мадянова уже было около десятка ролей. Молодой актер снялся в множестве фильмов, включая главные роли в картинах «Весенние перевертыши», «Анискин и Фантомас» и других.

Вскоре он начал участвовать в новых постановках театра «Маяковка», и быстро стал одним из ведущих артистов. Особенно положительные отзывы театралов и критиков получил за свои роли в спектаклях «Да здравствует королева, виват!», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы…», «Жертва века» и других, где он исполнил ключевые персонажи.

Полюбился Роман Мадянов телезрителям и по роли в сериале «Солдаты» — несмотря на то, что персонаж, роль которого исполнял актер ему не нравился, фанаты были в восторге от игры артиста.

В 1990 году Роман Сергеевич вновь появился на большом экране, сыграв в фильме «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Кинокритики особо отмечали его проницательные и яркие исполнения в драмах «Жила-была одна баба» и «Петя по дороге в Царствие Небесное».

В 2018 году Роману Сергеевичу была доверена главная роль в военно-исторической ленте «Несокрушимый», рассказывающей о героизме советских танкистов, где он снялся с Владимиром Епифанцевым. В том же году Мадянов также появился в комедии «Все или ничего», которая рассказывает о бунте офисных работников.

В 2024 году фанаты обратили внимание на то, что артист стал менее часто появляться на экранах. Причиной этому является рак легких. Кроме того, стало известно, что у музыканта образовались кисты в почках, селезенке и печени.

Роман Мадянов умер 25 сентября 2024 года от рака легких.

Александр Масляков — телеведущий, умер 8 сентября 2024

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске.

Масляков попал на телевидение совершенно случайно, будучи на четвертом курсе университета. Как он сам вспоминает, капитан его команда КВН попросил его стать одним из пяти ведущих юмористической программы, которую снимала команда-победитель прошлой игры. Это была команда из МИИТ.

В свои молодые годы Масляков работал не один — ему помогала советская дикторша Светлана Жильцова. В дальнейшем, он стал единственным ведущим шоу.

В 1990 году был основан творческий коллектив «Александр Масляков и Компания», сокращенно известный как «АМиК». Она стала официальным организатором игр Клуба веселых и находчивых (КВН), а также различных связанных передач, таких как «Первая лига», «Вне игры», «Голосящий КиВиН», «Чувство юмора» и другие. Александр продолжал выступать в роли ведущего и курировать множество программ, производимых компанией «АМиК».

В конце 2016 года празднование юбилея КВН совпало с 75-летием бессменного ведущего. В честь этого события несколько руководителей кавказских республик Российской Федерации наградили Александра Маслякова почетными титулами. В частности, он стал народным артистом Чеченской Республики и был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Кроме того, он получил медаль «За укрепление боевого содружества» от Министерства обороны России.

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Причиной стал рак легких и осложнения после двух перенесенных заболеваний коронавирусом.

Борис Быстров — актер, умер 18 августа 2024

© РИА Новости/Владимир Вяткин

Борис Быстров родился 12 февраля 1945-го в Москве. В 21 год юноша проснулся знаменитым. Талантливый молодой человек сыграл главную роль в советском фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». После этого Борис Быстров принял участие в нескольких других фильмах, среди которых «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других.

В 1966-м Быстров завершил обучение в Школе-студии МХАТ. После этого перспективный актер начал свою карьеру в театре «Ленком». С 1968-го Борис Быстров стал частью труппы Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

С 1970-х активно занимался озвучиванием и дубляжем иностранных фильмов и мультфильмов. На протяжении нескольких лет Быстров был голосом всех мужских персонажей в известных мультипликационных сериалах «Симпсоны» и «Футурама».

Борис Быстров скончался 17 августа 2024-го в Москве. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность.

Любовь Стриженова — актриса, умерла 11 июля 2024

Мастюков Валентин/ТАСС

Любовь Стриженова появилась на свет 6 августа 1940-го в Москве. Стриженова начала свою карьеру на сцене МХАТ, а после его разделения продолжила выступать в МХАТ им. М. Горького.

Кинодебют актрисы состоялся в 1958-м, когда она снялась в фильме «Улица молодости» вместе с будущим первым супругом Владимиром Земляникиным. Среди наиболее значимых ролей актрисы можно выделить картины «Стежки-дорожки», «Случай из следственной практики», «Поворот», «Лидер», а также сериалы «Вечный зов» и «Каникулы Кроша».

Любовь Стриженова также трудилась на Всесоюзном радио Гостелерадио СССР, где вела передачу «Взрослым о детях».

В 2008-м Любовь Стриженова приняла решение оставить актерскую карьеру. Она ушла в Киево-Николаевский женский монастырь (Алатырская епархия, город Алатырь, Чувашия), где приняла монашеский постриг под именем Иудифь.

Любовь Стриженова скончалась 11 июля 2024-го от инсульта.

Анастасия Заворотнюк — актриса, умерла 29 мая 2024

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Анастасия Заворотнюк появилась на свет 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Сразу после учебы Заворотнюк начала работать в Театре под руководством Олега Табакова, где оставалась до 2004-го, сыграв почти в тридцати постановках. Наибольшую популярность ей принесла роль няни Вики в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который транслировался с 2004 по 2009. Среди ее партнеров по съемкам были Сергей Жигунов, Борис Смолкин и Любовь Полищук.

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Анастасия Заворотнюк исполнила главные роли в ряде фильмов, включая «Код апокалипсиса» (2007), «Шекспиру и не снилось» (2007), «Неидеальная женщина» (2008), «Артефакт» (2009), «Дом на краю» (2011), «Жених по объявлению» (2011), «Мамы» (2011, 2014), «Хозяйка 'Белых ночей'» (2012), а также в сериалах «Арманда О» (2010), «Охота на гауляйтера» (2012), «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013), «Я больше не боюсь» (2014), «Чужая милая» (2015) и «Отдел» (2015).

В числе ее последних проектов выделяются роли в сериалах «Любовь и море» (2016), «Провокатор» (2016-2017), «Проклятие спящих» (2017), «Каспий-24» (2017) и «Между нами, девочками. Продолжение» (2018).

Актриса также проявляла себя на телевидении, выступая в роли ведущей. В 2005-м она начала вести программу «Хорошие песни» на канале СТС, а также другие популярные шоу, такие как «Кухня для чайников» и «Танцы со звездами».

В августе 2019-го в СМИ появилось сообщение о ее серьезном заболевании. Сначала родственники не опровергали слухи, но позднее подтвердили, что она лечится от глиобластомы. С этого момента актриса прекратила свои появления на общественных мероприятиях и активность в социальных сетях. 30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк скончалась после длительной борьбы с болезнью.

Евгений Кунгуров — оперный и эстрадный певец, умер 8 апреля 2024

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Евгений Кунгуров появился на свет в семье военного. В период учебы в училище при Московской консерватории Кунгуров активно гастролировал, выступая с концертами и совместными выступлениями с Образцово-показательным оркестром МВД России.

В 2007-м артист получил диплом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. С 2008 по 2013 годы работал в театре «Новая опера».

Кунгуров стал известен в 2012-м, когда дошел до финала телешоу «Голос», заняв второе место после Дины Гариповой. Позже он принял участие в шоу «Один в один», где блестяще исполнял роли Федора Шаляпина, Надежды Бабкиной, Муслима Магомаева и других артистов.

Вел телепрограмму «Романтика романса». В октябре 2023-го Евгению Кунгурову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист России», а также звания заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.

Восьмого апреля 2024-го Кунгуров свел счеты с жизнью на фоне тяжелой депрессии.

Татьяна Конюхова — актриса, умерла 2 апреля 2024

Юрий Самолыго/ТАСС

Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931-го в Ташкенте.

После окончания окончила в Москве Всесоюзного государственного института кинематографии поступила на службу в Театр-студию киноактера. В начале 1960-х годов также сотрудничала с Государственным академическим Малым театром, исполняла на его сцене роль Саши в спектакле «Иванов» по пьесе Антона Чехова.

Татьяна Конюхова дебютировала в кино в 1952-м, сыграв Ганну в экранизации повести Николая Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». В общей сложности на счету актрисы значится участие в 60-ти фильмах и телесериалах.

Последней работой актрисы стала роль в сериале «Хранимые судьбой» в 2011-м. Массовый зритель запомнил Конюхову по ролям в таких фильмах, как «Разные судьбы», «Карьера Димы Горина» и «Женитьба Бальзаминова».

Скончалась 2 апреля 2024-го Москве после продолжительной болезни.

Галина Яцкина — актриса, умерла 10 марта 2024

Олег Дьяченко/ТАСС

Галина Яцкина появилась на свет 16 июня 1944 года в Махачкале. В 1966–1967 годах она начала свою карьеру в театре имени К. С. Станиславского. В последующие годы актриса принимала участие в спектаклях академического театра имени Маяковского и театра имени Ленинского комсомола.

В 1963-м Галина Яцкина сделала свой первый шаг в кино, снявшись в драме «Половодье». Спустя два года она сыграла в мелодраме «Женщины», которая стала одним из наиболее успешных фильмов 1960-х годов в СССР. В фильмографии Яцкиной более 20-ти ролей как в кинематографе, так и на телевидении, включая такие работы, как «Возьму твою боль», «Уроки французского», «Слово для защиты» и «Пир во время чумы».

В 2004-м актриса начала карьеру режиссера, выпустив фильм «Под солнцем», который, к сожалению, не был показан в прокате. Последние годы своей жизни она посвятила созданию документально-игровых фильмов о православии и, вместе с сыном, выступала с благотворительными лекциями в рамках проекта «Под солнцем».

Галина Яцкина ушла из жизни 10 марта 2024 года в возрасте 79 лет, приняв постриг в схиму с именем Вера.

Светлана Моргунова — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР, умерла 10 марта 2024

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Светлана Моргунова родилась 7 марта 1940-го в Москве. Будучи студенткой, она принимала участие в спектаклях и вскоре прошла отбор в школу дикторов под началом Юрия Левитана.

Это событие стало решающим для начала ее карьеры. С 1961-го Моргунова работала диктором Центрального телевидения СССР.

В 1962-м Светлана Моргунова стала ведущей «Голубого огонька». А с 1974-го в эфир начала выходить музыкально-развлекательная программа «Утренняя почта» на Первом канале Центрального телевидения. Светлана Моргунова стала одной из ведущих шоу.

После упразднения Центрального телевидения Моргунова продолжала вести передачи, концерты, творческие вечера, становилась участницей ТВ-шоу и интервью у популярных ведущих.

Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни 10 марта 2024-го из-за оторвавшегося тромба.

Александр Ширвиндт — актер, умер 15 марта 2024

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Александр Ширвиндт появился на свет 19 июля 1934-го в Москве. Уже через год после окончания театрального училища Александр Ширвиндт был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола, где молодой актер проработал до 1968-го. Затем Ширвиндт перешел в Театр на Малой Бронной, а в 1970-м вошел в актерский состав Театра сатиры, посвятив ему большую часть своей жизни.

За всю свою творческую карьеру Александр Ширвиндт сыграл в огромном количестве спектаклей и более чем 50-ти кинофильмах. Всесоюзную славу актеру принесли роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Вокзал для двоих» и «Трое в лодке, не считая собаки».

Кроме работы в театре и кино, актер с большим удовольствием принимал участие в сатирическом киножурнале «Фитиль» и ставил эстрадные номера совместно со своим другом и партнером, актером Михаилом Державиным. Вместе они также вели телевизионные программы «Утренняя почта» и «Хочу знать».

Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года в больнице. Причиной смерти стало сердечное заболевание.

Василий Уткин — спортивный журналист, умер 19 марта 2024

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Василий Уткин появился на свет 6 марта 1972 года в городе Балашиха. Он учился на филологическом факультете Московского педагогического государственного университета.

В 1992-м Уткин начал свою карьеру на телевидении, став редактором программы «Политбюро». Позже он перешел на НТВ, где комментировал футбольные матчи и вел передачу «Футбольный клуб». В дальнейшем занял пост главного редактора «НТВ-Плюс». Уткин сотрудничал с различными изданиями, среди которых «Коммерсантъ», «Газета.ру», «Советский спорт» и «PRОспорт».

С 2015 по 2016 годы работал на «Матч ТВ», где также занимался комментированием футбольных игр и вел программу «Все на Матч!», а также документальный сериал «Рио ждет!».

Кроме того, на канале РБК он вел передачу «Спорт с Василием Уткиным», а на СТС — шоу «Большой вопрос». С Владимиром Стогниенко работал над проектом «Битвы роботов».

В последние годы Василий занимался блогерством и развивал свою футбольную медийную команду «Эгриси». Уткин многократно становился обладателем награды «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Василий Уткин ушел из жизни 19 марта 2024-го. Причиной смерти стал отрыв тромба.

Людмила Алфимова — актриса, умерла 22 февраля 2024

Кадр из к/ф «Свадьба в Малиновке», реж. Андрей Тутышкин, 1967 г.

Людмила Алфимова родилась 4 сентября 1935-го в Харькове. В юные годы Алфимова и не мечтала об актерской карьере. Девушка хотела стать летчицей и обучалась в аэроклубе. После театрального училища Алфимова начала свою карьеру в Киевском театре юного зрителя.

Начиная с 1963-го Людмила Алфимова стала актрисой киностудии имени А. Довженко. Ее дебют на большом экране состоялся в фильме «Его поколение» режиссера Карла Гаккеля, а затем она сыграла в комедии «За двумя зайцами». Настоящую популярность актриса приобрела после главной роли в советском фильме «Свадьба в Малиновке». За свою творческую карьеру Людмила Алфимова снялась в более чем 40-ка кинофильмах и озвучила около 170-ти фильмов.

Актриса скончалась 22 февраля 2024-го года.

Перестали светиться: кто из зарубежных звезд умер в 2024 году

Юрий Соломин — актер, умер 11 января 2024

© РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юрий Соломин появился на свет 18 июня 1935-го в Чите в семье музыкантов Мефодия Соломина и Зинаиды Рябцевой. С малых лет талантливый мальчик принимал участие в постановках в городском Дворце пионеров.

С середины обучения в театральном училище актер начал выходить на сцену Государственного академического Малого театра, а после получения диплома в 1957-го устроился работать в этот театр.

В репертуаре Юрия Соломина более 50-ти ролей, включая главные в спектаклях «Ревизор», «Царь Федор Иоаннович», «Дядя Ваня», «Чайка», «Горе от ума» и многие другие.

С 1980-го Соломин занялся режиссурой, реализовав множество постановок. В 1988-м артист стал художественным руководителем Государственного академического Малого театра России.

На экране Юрий Соломин дебютировал в 1959-м, сыграв центральную роль в фильме Исидора Анненского «Бессонная ночь». Широкую известность Соломину принесла роль капитана Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства» (1970 года).

С 1961-го Юрий Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина. В дальнейшем стал профессором актерского мастерства и руководителем курса. В 1990–1992 годах занимал пост министра культуры России.

Юрий Соломин скончался 11 января 2024-го в Москве из-за почечной недостаточности.

Кого еще не стало в 2024 году

Это далеко не все российские знаменитости, ушедшие из жизни за 2024 год.

В начале года умерли: российский кинокритик, актер, режиссер и сценарист Петр Черняев, финалист «Comedy Баттл» и звезда КВН Станислав Агафонов, актер Константин Желдин, актер Виталий Огродников, тренер Олег Эпштейн, композитор Виктор Екимовский, певица Тамара Милашкина, поэт Лев Рубинштейн, актер Сергей Гавлич, актер Владимир Кузенков, автоблогер Андрей Борода, профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев, певец Сергей Ефременко, актер Александр Саюталин, актер Евгений Бикташев, трехкратный чемпион Европы Анатолий Поливода, худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков, певица Вероника Круглова, музыкант Юрий Ильченко, актер Анатолий Дриженко, журналист Георгий Гривенный, актриса Елена Сафронова, актер Иван Иванов, главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин, писатель и искусствовед Нина Молева, актер Виктор Раду, актер Павел Поймалов, актер Эрнст Романов, экс-глава правительства СССР Николай Рыжков, актер и исследователь творчества Солженицына Николай Ледовских, модель и певица Светлана Савицкая, актер и дублер Михаила Боярского Александр Пестов, народный артист СССР Валерий Яковлев, солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова.



Весной умерли: актер Георгий Николаев, актер Валерий Юрченко, актер Николай Чемезов, актер Олег Рябцов, актер Юрий Ваксман, актер Александр Терешко, оперная певица Нина Чигирева, советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов, балерина Александра Ежунова, летчик-испытатель Анатолий Квочур, чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев, историк Петр Толочко, чемпион России по кулачному бою Александр Коломыцев, актриса Наталия Кудрявцева, актриса Екатерина Васильева, участник Сталинградской битвы Иван Кривошеев.



Летом умерли: актер Владимир Матвеев, народная артистка СССР Марина Кондратьева, артист РСФСР Юрий Шепелин, блогер Татьяна Озолина («МотоТаня»), участница «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева, многократный чемпион СССР и рекордсмен-конькобежец Юрий Сергеев, гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин, трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов, актер Александр Яськов, трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков, обладательница мирового рекорда по бегу Ирина Подъяловская, актриса Малого театра Екатерина Васильева, журналист Евгений Ксензенко, актер дубляжа и кино Борис Быстров, актер театра и кино Юрий Дубов, народный художник РФ Константин Загорский, глава Гильдии редакторов Союза кинематографистов РФ Ирина Сергиевская, актер Леонид Ремнев, главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский.



Осенью умерли: трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, актер из культовой комедии «Ва-банк» Эугениуш Корчаровский, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако, двукратный призер Олимпийских игр в толкании ядра Александр Барышников, оперный певец Владислав Верестников, скрипач-виртуоз Алексей Дулькевич, народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов, актер драмтеатра «Парафраз» Павел Вершинин, телеведущий Андрей Егоршев, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин, народный артист России Евгений Князев, актер театра и кино Юрий Пономаренко, актер из фильма «Майор Гром» Михаил Демчук, автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков, заслуженный артист России Сергей Строкин, рокер Ильдар Хайруллин, актер культового фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин, солистка Мариинского театра Мария Ринчинова, директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул, артист РСФСР Георгий Асатиани, шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин, режиссер Александр Панкратов, художник Сергей Чесноков-Ладыженский, актер Иван Петков, композитор Павел Карманов, радиоведущий Владимир Смойлов, советская балерина Галина Борейко, футбольный арбитр Эмир Привалов, филолог Юрий Барабаш.