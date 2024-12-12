Больше полувека на подмостках: главные вехи жизни актрисы Раисы Максимовой

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Главной страстью заслуженной актрисы Раисы Максимовой на протяжении всей жизни оставался театр. Она провела на сцене МХТ им. П. Чехова большую часть жизни и продолжала играть даже в 95 лет.

В жизни легендарной актрисы театра и кино Раисы Максимовой не было страсти сильнее, чем театр. Она проводила на подмостках все свободное время, начиная с юных лет. Старейшину МХТ им. П. Чехова до сих пор нередко приводят в пример молодому поколению.

Способность быстро и точно вживаться в роль, сильный голос, колоссальный опыт и жажда играть — именно так о ней отзывались критики.

Народной артистке РСФСР стало плохо 11 декабря 2024. Ей несколько раз вызывали скорую помощь, пытались стабилизировать самочувствие. У Максимовой диагностировали пневмонию и проблемы с сердцем. Меньше двух неделиь назад ее выписали из больницы.

Ей было 95 года. Более полувека она отдала служению МХТ им. П. Чехова и даже в преклонном возрасте продолжала выступать на сцене. Пятый канал вспомнил главные вехи в жизни заслуженной актрисы театра и кино.

Школьник Табаков: первые спектакли на сцене Саратовского ТЮЗа

Ковригин Вадим / ТАСС

Прославленная актриса родилась в Саратове, 2 ноября 1929 года. Театральная сцена с юных лет притягивала Раису Максимову, поэтому над тем, с какой сферой связать собственное будущее, она размышляла недолго.

По ее воспоминаниям, работу после окончания Саратовского театрального училища она нашла совершенно случайно — вычитала объявление в газете. Местный драмтеатр устраивал прослушивание для молодых людей. Требовалось всего пять, а пришло больше двадцати, однако Раиса Максимова все же прошла через комиссию и получила работу.

«Я, 17-летняя девчушка, оказалась в их числе. Это даже была не студия, а вспомогательный состав в театре. Первая запись в моей трудовой книжке: „Артистка вспомогательного состава“», — делилась актриса в одном из интервью.

Чаще всего девушка выступала на сцене в качестве массовки, но иногда ей предлагали и мелкие второстепенные роли. Главная проблема заключалась в закостенелости театра. Практически все видные артисты были дореволюционными и крайне трепетно относились к традициям прошлого. Молодежи катастрофически не хватало — ее устаревшие правила и отсутствие перспектив крайне тяготили. Спустя два года Раиса Максимова тоже оттуда ушла, получив приглашение от руководителя Саратовского ТЮЗа — Юрия Киселева.

Ее дебют на новом месте начался сразу же с главной роли в спектакле «Аттестат зрелости». Даже не пришлось играть, ведь Максимова еще совсем недавно сама была обыкновенной выпускницей.

Удивительное совпадение, но на спектакли с участием молодой актрисы, будучи школьником, приходил Олег Табаков. Многие годы спустя он нередко вспоминал обстоятельства их знакомства, называя женщину «памятью своей юности». Вместе они прослужили МХТ им. А. П. Чехова большую часть жизни.

«Чувствовала, как перерождаюсь»: переезд в Москву и новая глава в жизни

© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Переезд в столицу Раиса Максимова также не планировала, все решила воля случая. Во время конференции Среднего Поволжья в Саратов приехало много столичных артистов. Среди них оказались актер Василий Топорков и тогдашний заведующий учебной частью школы-студии МХАТ им. А. П. Чехова.

Актер зачитывал монолог из пьесы Толстого. Его выступление, сидевшую в первом ряду Раису Максимову, крайне впечатлило. Профессионализм и живость столичных гостей на фоне актеров замшелых местных драмтеатров изумили девушку.

«Понимаете, я в Саратове работала с <…> ​приверженцами старых традиций. Если во время спектакля аплодировали, они тут же элегантно кланялись, не думая о том, что прерывают действие», — вспоминала заслуженная артистка.

В тот момент она уже четко знала, что хочет перебраться в столицу. Подошла к заведующему и напрямую заявила о желании учиться в студии. И хотя курс уже был набран, Раисе Максимовой пообещали посетить ее выступление в театре — она как раз играла Джульетту.

Способности молодой актрисы пришлись москвичам по душе. Девушку пригласили на прослушивание к Павлу Владимировичу Массальскому (ей на тот момент было всего 22 года), с которым она успешно справилась. Примечательно, что среди студентов будущего курса было немало сильных ребят — Евстигнеев, Басилашвили, Козаков, Доронина.

Тогда же возникла новая проблема — девушке совершенно негде было остаться в Москве. Делать было нечего, поэтому она, взяв свой небольшой чемодан, устроилась на диване в учебной части.

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Когда заведующий поинтересовался, почему Раиса Максимова не собирается домой, она нехотя рассказала о своем положении. К счастью, мужчина сумел прийти на помощь — позвонил знакомой, у которой помимо лишней раскладушки также нашлась и подработка для девушки. Так Раиса Максимова стала стенографисткой. Училась и зарабатывала на хлеб и съем комнаты в старом доме в Подсосенском переулке. Совсем немного денег ей присылала мать, проработавшая всю жизнь на вредном производстве с военных времен.

Позднее юной актрисе удалось перебраться в место получше. На первой сессии во время показа этюдов комиссия приметила юную студентку — та хорошо двигалась. Директор на вопрос о Максимовой, тяжело вздохнув, ответил: «Ой, это мое несчастье: из бедной семьи, без отца, снимает угол». В итоге артистку поселили в Гнесинское общежитие на Трифоновке.

Годы спустя Олег Табаков любил рассказывать одну из своих любимых шуток: «Для того, чтобы покорить Москву, надо либо иметь много денег, либо приехать из Саратова». Удивительно, как точно это охарактеризовало актерскую карьеру простой девушки из глубинки.

«Безымянная звезда»: новый этап в истории МХТ им. А. П. Чехова

После учебы Раиса Максимова начала играть в МХТ им. А. П. Чехова. Однако момент для старта карьеры в столице оказался не самым удачным. В театр приходило все меньше людей, популярность стремительно падала.

«Руководили Станицын, Ливанов и Кедров: у каждого своя группочка артистов, на которых они ставили спектакли. Но зрители уже не ходили. Это был период упадка МХАТа», — объясняла артистка.

Спасение пришло, откуда не ждали. Режиссер Мария Кнебель принесла пьесу «Безымянная звезда». Молодую Раису Максимову и Юрия Кольцова взяли на главные роли. С постановкой не прогадали — пошла череда аншлагов. Но успех был мимолетным. В следующем сезоне спектакль сняли и МХАТ вновь пришел в запустение.

Но долго печалиться не пришлось. уже совсем скоро в театр приехал английский антрепренер Питер Добни. Мужчина планировал поставить спектакль «Три сестры» Антона Павловича Чехова на родине, но при условии, что все актеры будут молодыми. Ранее героинь пьесы играли 50-летние актрисы. Одну из них — Ирину — впоследствии сыграла Раиса Максимова.

Успех был ошеломительным. После постановки в Англии театральный ансамбль объездил всю Европу, добрался до Америки и даже Японии. По признанию самой артистки, настоящей актрисой ее сделала далеко не Школа-студия МХАТ, а чеховская Ирина.

В 1969 году была награждена почетным званием заслуженной артистки РСФСР. О ней говорили всюду, печатали в газетах и с нетерпением ждали в спектаклях. Она также сыграла ключевые роли в таких постановках, как «Тартюф», «Старый Новый год», «Ундина» и многие другие.

Вместе до самой смерти: личная жизнь Раисы Максимовой

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

С избранником талантливой актрисе крайне повезло. С ученым-химиком Владимиром Гриневичем она познакомилась еще в молодости. Пара сыграла свадьбу и счастливо прожила вместе более полувека вплоть до его смерти. В семье родилось двое сыновей — Андрей и Алексей. Оба пошли по стопам матери и закончили актерское училище.

Симпатичная внешность и талант Максимовой нередко привлекали внимание мужчин. За ней пытался ухаживать Олег Ефремов, но женщина ему так и не ответила взаимность. К счастью, им удалось остаться хорошими с друзьями.

А с тем же Иваном Пырьевым сохранить теплые отношения не получилось. Мужчина после отказа сделал все, чтобы несостоявшейся избраннице навсегда был закрыт путь в кино. Долго она не горевала, все же театр был сердцу милее. Да и сама артистка нередко упоминала, что далеко не благосклонность режиссеров делает актрис великими, а врожденный талант и труд.

Последние годы жизни прославленной актрисы

В последние годы жизни актриса продолжала выступать на подмостках любимого театра. Ее талантом и самоотдачей нередко восхищались критики и молодое поколение.

Российский журналист Сергей Николаевич отмечал, что Раиса Максимова была единственной среди актрис труппы, кто обходился без микрофона. Ее поставленный голос был настолько звучен, что без особых усилий доходил до галерки.

В 2020 году актриса была награждена орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. До самой смерти она продолжала выступать на подмостках МХТ им. А. П. Чехова, подарив театру более 60 лет своей жизни.

Актриса чувствовала себя нехорошо последние полгода но до последнего планировала вернуться на сцену театра. После празднования юбилея 2 ноября у Максимовой появились силы, и артистка вновь сыграла в спектакле. Она исполнила роль графини Томской в «Пиковой даме».