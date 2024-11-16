«Не можем поверить»: прима Мариинского театра Шакирова о смерти Шклярова

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; Из личного архива Ренаты Шакировой; 5-tv.ru

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Предварительно, причина смерти артиста квалифицируется как несчастный случай.

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова назвала своего погибшего коллегу Владимира Шклярова уникальным артистом. В беседе с 5-tv.ru танцовщица призналась, что не может поверить его в смерть.

«Новость о том, что Владимир Шкляров трагически скончался, застала нас во Владивостоке. Мы все — артисты, коллеги, конечно же, в шоке и не можем в это поверить. Володя был замечательным артистом, уникальным. Он создавал невероятные образы, полностью отдавал себя сцене, театру, искусству», — сказала она.

Шакирова выразила соболезнования родным и близким Шклярова, отметив, что его смерть — это утрата замечательного, невероятно одаренного артиста.

Ранее в этот день стало известно, что артист балета, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб. По факту смерти артиста управление Следственного комитета по Петербургу организовало проверку. Предварительно, причина смерти Шклярова квалифицируется как несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где состоится прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной.