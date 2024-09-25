Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артисту было 62 года.

Не стало заслуженного артиста России Романа Мадянова. Он хорошо известен отечественному зрителю по сериалу «Солдаты» и по выдающейся роли в проектах «Угрюм-Река», «СуперБобровы» и «По щучьему велению». Для коллег Мадянов был примером настоящего мужества и величия — на него равнялись, на него хотели быть похожим.

25 сентября жизнь Колобкова из «Солдат» трагически оборвала болезнь. Артисту было всего 62 года.

О том, что звезда театра и кино мучается от серьезных болей, знали только самые близкие. Еще весной Мадянов открыто раздавал журналистам комментарии о происходящем в стране и поднимал дух меткими заявлениями, а уже сегодня телеведущая и коллега Мадянова по цеху Екатерина Стриженова принесла дурную весть — после краткосрочной борьбы за жизнь артиста не стало.

«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, Царствия тебе Небесного!» — написала она в соцсетях.

Как жил и как умирал один из самых харизматичных актеров современных сериалов — в материале 5-tv.ru.

Постоянно терял сознание

О том, что врачи обнаружили у Мадянова смертельное заболевание, стало известно весной этого года. На тот момент 61-летний актер обратился к врачам с жалобами на слабость. Первичное обследование ничего подозрительного у артиста не показало, но дальнейшие анализы сигнализировали — в организме творится нечто неладное.

По информации источника 5-tv.ru страшный диагноз — онкология, Мадянов услышал далеко не сразу. Поверить, что столь жуткий расклад вообще возможен, готовы были далеко не все. Сам артист на вопросы журналистов лишь отшучивался, уверяя — все слухи о проблемах со здоровьем — вранье и провокация, а брови он сбрил, чтобы чувствовать себя уверенно в новой роли.

«Не дождетесь», — отвечал он с ухмылкой на любые вопросы о проблемах со здоровьем.

Обострилось состояние всенародного любимца две недели назад. Последние дни артиста проходили в муках. Мадянов перестал вставать с кровати, появились трудности с дыханием, он уже почти ничего не ел.

В начале сентября все спектакли с участием Мадянова отменили из-за резкого ухудшения: сообщалось, что артист резко почувствовал себя плохо. На сцену Мадянов больше не вернулся.

«Его мертвым обнаружили родственники. Неделю назад он перестал есть. Терял сознание. Онкология», — утверждает источник.

Последний разговор

Внезапная смерть Романа Мадянова стала большим шоком для коллег и друзей артиста. Делиться проблемами при жизни заслуженный артист России не любил. О страшном диагнозе знали разве что самые близкие люди.

Сдаваться перед лицом болезни Мадянов совсем не собирался. Артист был преисполнен веры в лучшее. Как вспомнил сын Романа Мадянова в беседе с журналистами, Роман Мадянов-младший, между ним и отцом буквально за несколько недель до трагической развязки, состоялся приватный разговор, в котором глава семьи обещал — они еще поборются, но обещания не сдержал.

«Последний раз говорил о своем скором выздоровлении, о том, что сможет справиться с раком. Но судьба распорядилась иначе», — рассказал убитый горем юноша.

Буквально за сутки до кончины отца Роман будто бы успел проститься с близким человеком, вспоминает с горечью в голосе юноша. Мадянов-младший до последнего отгонял от себя дурное предчувствие в надежде увидеть родителя живым уже утром. Все надежды рухнули, когда в 11 утра Роману позвонила мать.

«Я пожелал ему спокойной ночи, сказал, что люблю его и ушел. Говорили накануне. Папа похвалил мой новый перочинный ножик. Ему нравились ножи», — признался он.

По информации сразу нескольких источников, последнее пристанище Мадянов обретет в селе Малахово Раменского городского округа Московской области — именно там заслуженный артист России и жил последние годы. Церемония прощания состоится уже в грядущую пятницу — 27 сентября.

«Хоронить будем в области. Я тут живу и хочу, чтобы у меня была возможность почаще к нему приходить», — объяснила свое решение супруга звезды в разговоре с ИА Regnum.

«Лучший предатель кинематографа»

Ни для кого не секрет, что Роману Мадянову с одинаковой долей успеха в кино удавались и роли героев, и роли предателей. На счету артиста — десятки ярких, колоритных ролей, повторить которые не смогла бы даже половина коллег Мадянова по цеху. За глаза Мадянова называли «лучшим предателем кинематографа», ведь столь мастерски воплотить в жизнь и роль взяточника-олигарха, и честного полицейского мог только он один.

К идее стать актером будущая звезда «Солдат» пришла далеко не сразу: в роду у Мадянова артистов не было. Его отец трудился редактором на телевидении, а мать — библиотекарем. Будущий артист вместе со страшим братом Вадимом часто проводил время на студии.

Однажды десятилетнего мальчика заметила ассистентка киностудии «Мосфильм» и пригласила на пробы Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». С этой роли и началось восхождение Мадянова на вершину кинематографического Олимпа в России.

Дальше роли сыпались на голову юного дарования как из рога изобилия: режиссеры наперебой предлагали актеру все новую и новую работу. В какой-то момент маленький Роман Мадянов даже зазнался и словил звездную болезнь, но Георгий Данелия быстро спустил подопечного с небес на землю, преподав ему хороший урок раз и на всю жизнь.

«Рома, не выпендривайся. Не надо играть на публику», — заявил тогда Данелия, совет которого Мадянов запомнил один раз и на всю жизнь.

Будучи подростком, Роман уже имел за плечами с десяток ролей. С каждым новым проектом Мадянов понимал, что хочет связать жизнь с актерством. По совету отца 17-летний юноша пришел на вступительные экзамены в ГИТИС.

Студентом кузницы талантов он стал лишь со второй попытки. При поступлении Мадянов поклялся своему художественному руководителю, Оскару Ремезу, не сниматься до четвертого курса, и клятву свою держал. Эта клятва сыграла артисту дурную службу — вновь вернуться в кино он сумел лишь в 27 лет. Долгое время после окончания ГИТИСа Мадянову не предлагали роли в фильмах.

Тем не менее в вузе Мадянов стал одним из самых заметных студентов — сказывался опыт. Но затем творческую карьеру пришлось на два года прервать: после окончания учебы Роман попал в армию, в ракетно-космические войска.

К работе он вернулся в 1987-м, а уже спустя три года Мадянов получил роль бандита-кооператора в комедии «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» Леонида Гайдая.

Но всенародная популярность и любовь к актеру пришли именно благодаря роли замполита Колобкова в сериале «Солдаты». Харизматичный и обаятельный персонаж слету полюбился тысячам зрителей многосерийного фильма и стал фишкой Мадянова.

Правда, сам актер своего героя воспринимал в штыки. По мнению артиста, Колобков получился банальным и достаточно скучным, поэтому если бы у него была возможность вычеркнуть его из кинобиографии, он бы с радостью это сделал.

«Сережа Арланов (режиссер — Прим.ред) выбрал меня на эту роль, а я не маленькой комплекции — значит, фамилия совпала и легла абсолютно, как говорится, в струю. А потом многие стали называть Колобком, потому что я достаточно крупных форм», — рассказывал Мадянов.

Всего биография Мадянова насчитывала порядка 200 ролей — кроме «Солдат» он отметился в «Марше Турецкого», «Гражданине начальнике», «Домашнем аресте» и даже в «Левиафане».

Примерный семьянин и на экране, и в жизни

В пику многим коллегам, Роман Мадянов мог похвастаться идеальной семьей. Эталонные отношения с супругой были для артиста не просто картинкой и способом пустить пыль в глаза: жену Наталью он ценил и оберегал, а она спасла его от алкогольной зависимости.

Первое знакомство влюбленных произошло в Театре им. Маяковского. Свадьбу молодые сыграли в 1992 году, а спустя некоторое время обвенчались, через год в паре появился сын, которого назвали Романом. Сейчас юноша работает оператором на телевидении.

В 1993-м родился сын, которого назвали в честь актера Романом. Актер воспитывал его в относительной строгости, поощрял тягу к прекрасному — молодой человек окончил музыкальную школу. Сейчас Роман Мадянов-младший работает оператором на телевидении.

В свое время именно любовь супруги спасла Мадянова от «зеленого змия». В одном из интервью на федеральном канале заслуженный артист России признался, что именно увещевания супруги помогли ему подняться со дна и перестать пить.

«Мы просто разговаривали про жизнь, я не помню какими словами. А дальше понимаешь, что-либо расстаешься с этим человеком, без которого жить не можешь, либо пьешь дальше. Слава богу, что хватает сил выскочить из этого, выйти, забыть.

Если не умеешь, тогда, значит, не надо этим заниматься. Выбор должен быть, иначе ты теряешь все — семью, работу, а теряешь работу как артист — теряешь жизнь. Все. Смерть дальше, тупик», — вспоминал он.

В тот период Мадянов сделал правильный выбор, и брак сохранил.

«В нем таилась целая планета»

Такого артиста и человека, как заслуженный артист России Роман Мадянов никогда не было и больше не будет, и этот факт подтверждают воспоминания об артисте его коллег и друзей.

Народный артист РФ и напарник Мадянова по актерскому цеху Борис Щербаков в беседе с 5-tv.ru назвал актера Романа Мадянова настоящим профи и очень добрым человеком.

«Для меня очень жаль, что его нет. Когда он был — у меня было другое ощущение от жизни. Я знал, что есть рядом Ромочка, которому я всегда могу позвонить, всегда могу с ним как-то пообщаться, а вот сейчас как будто кусок меня отобрали. Не то что отобрали, а просто оторвали от меня», — заявил Щербаков.

По словам артиста, за долгие годы дружбы с Мадяновым он не может вспомнить ни одного отрицательного момента, только хорошее.

«Это был потрясающий актер. Очень живой, очень любящий. Человек был потрясающий. Отзывчивый, добрый, очень внимательный», — вспомнил своего друга Щербаков.

Народная артистка России Мария Аронова и вовсе сравнила Мадянова с одним из основополагающих элементов космической системы.

«Ушел из жизни, с моей точки зрения, великий русский артист. Ушел нежно мной любимый друг, человек, с которым я много работала, много часов проводила в беседах прекрасных. Он был очень мужественным, он был очень большой человек в своих поступках, жизни. Очень грустно все это. В нем таилась целая планета», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, как умирал заслуженный артист России Роман Мадянов.