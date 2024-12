Перестали светиться: кто из зарубежных звезд умер в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com/italyphotopress

Каждый из них внес свой вклад в развитие кино, музыки и спорта. Их могло бы многое объединить, но объединил год смерти.

Их имена знакомы многим — кому-то они подарили детство, кому-то скрасили юность. Потеря тех, кто принес в мир искусство и красоту — большая утрата для человечества.

Они ушли друг за другом, оставив после себя лишь скорбь и пустоту. Вклад каждого, кого собрал Пятый канал в подборке завершивших свой земной путь в 2024 году, неоспоримо значим для мировой истории.

Лиам Пейн — британский певец, умер 16 октября 2024

www.globallookpress.com/Jörg Carstensen

Лиам Пейн родился 29 августа 1993 года в Великобритании. В 2008-м юный Лиам попробовал свои силы на прослушивании пятого сезона британского шоу The X Factor. Тогда судья Саймон Коуэлл счел его недостаточно подготовленным и отправил домой.

В 2010-м, уже в 16 лет, Лиам вернулся на седьмой сезон и получил четыре «да» от жюри. Лиам стремился стать сольным исполнителем, но его объединили с другими участниками шоу: Найлом Хораном, Зейном Маликом, Гарри Стайлсом и Луи Томлинсоном. Так появилась группа One Direction. Они долго держались на проекте и заняли в нем третье место.

В начале 2011-го группа отправилась в тур по стране вместе с другими участниками The X Factor, собирая материал для дебютного альбома. И уже в ноябре вышел их первый альбом Up All Night. Затем группа выпустила еще четыре альбома. Лиам являлся одним из ключевых авторов песен последних двух альбомов.

С 2017-го Пейн начал сольную карьеру. Он не смог добиться того же успеха, что в бойсбэенде, но не бросал творчество. Музыкант неоднократно подтверждал, что имел определенные проблемы c алкоголем во время пребывания в группе, но справился с этим.

Умер певец 16 октября 2024-го в Аргентине. Ему было всего 31. Тело обнаружили под окнами его номера. Фанаты боялись, что артист покончил с собой, однако практически сразу эти теория не подтвердилась, и стала рассматриваться версия о несчастном случае.

Поклонники даже не могли предположить, что кадры из Аргентины со счастливым кумиром в соцсетях станут последними — на них певец находился в прекрасном расположении духа и наслаждался завтраком со своей девушкой Кейт Кэссиди. Чуть позже артист заселился в отель в Буэнос-Айресе, а его возлюбленная отправилась во Флориду.

Однако после с музыкантом стало твориться странное. Сотрудники гостиницы обратились в полицию из-за неадекватного поведения знаменитости — по их словам, мужчина был сильно пьян или даже находился под воздействием запрещенных веществ. Он крушил предметы в номере и имел проблемы с координацией.

Хотя балкон находился всего в 14 метрах от земли, Лиам Пейн получил несовместимые с жизнью травмы. Следов борьбы экспертиза не выявила.

Крутой поворот: три человека задержаны по подозрению в убийстве Лиама Пейна

В крови певца были обнаружены запрещенные вещества, антидепрессанты и алкоголь. В ходе расследования инцидента полиция предъявила трем лицам обвинения в поставке музыканту наркотиков и содействии в их употреблении.

Исполнитель страдал от зависимостей, за несколько месяцев до гибели он прошел курс лечения в реабилитационном центре и строил большие планы.

Мэгги Смит — британская актриса, умерла 27 сентября 2024

www.globallookpress.com/COVER Images

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригороде Лондона Илфорде. Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы изучать актерское мастерство в Оксфордском театре.

На его сцене в 17 лет дебютировала в роли Виолы в «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира. В 1959 году стала актрисой театра Old Viс, репертуар которого состоит из шекспировских произведений.

Первую роль в кино Смит сыграла в 1958-м, всего в ее фильмографии около 90 картин. В числе самых известных — «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель», за которые она удостоилась «Оскара» за лучшую женскую роль и за роль второго плана. Всего она шесть раз номинировалась на престижную кинопремию.

Талисман британского кино: творческий путь Мэгги Смит

Также Смит семь раз становилась лауреатом премии BAFTA, пять раз — обладателем премии Гильдии киноактеров США, четыре раза — лауреатом премии «Эмми», трижды удостаивалась «Золотого глобуса».

Широкую мировую известность актрисе принесла роль ведьмы Минервы Макгонагалл в фильмах про Гарри Поттера.

Еще в 1988-м у Смит диагностировали диффузный токсический зоб, после чего она прошла курс химиотерапии и перенесла хирургическую операцию.

В 2007-м, во время съемок шестой части «Гарри Поттера», у актрисы выявили рак груди. Несмотря на это, Смит не прервала работу в картине. Спустя два года ей удалось побороть это страшное заболевание.

Умерла талисман британского кино Мэгги Смит в больнице рано утром 27 сентября 2024-го. Актриса смогла победить рак, но не одолела возраст и время. Ей было 89 лет.

Ален Делон — французский актер, умер 18 августа 2024

www.globallookpress.com/L.Urman

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. В 1957-м состоялся кинодебют Алена Делона в фильме «Когда вмешивается женщина». Затем он снялся в ленте «Будь красива и помалкивай», где его коллегой по съемочной площадке был начинающий актер Жан-Поль Бельмондо. Однако успеха эти работы Алену Делону не принесли.

Первая известность к Делону пришла в 1958-м после выхода картины «Кристина». Там он сыграл влюбленного в дочь музыканта офицера. Зрители прохладно встретили произведение, но кинокритики отметили внешние данные актера. Сам он, не имея образования, обучался киноискусству прямо на съемочной площадке.

Позже Ален Делон исполнил главную роль в экранизации романа Патриции Хайсмитт «Талантливый мистер Рипли» «На ярком солнце», где воплотил образ нищего авантюриста. Именно эта роль принесла Алену Делону настоящую славу.

Критики рукоплескали молодому артисту. Зрители отмечали его яркую внешность. Киноведы в будущем отметят вклад Делона в мировой кинематограф. Не имея специального образования, он создавал сложные образы, в дальнейшем попадавшие в учебники по киноискусству.

Пик карьеры Алена Делона пришелся на 60-е. Позже он снялся более чем в 100 фильмах. Самыми известными считаются картины Рокко и его братья», «Двое в городе», «Затмение» и «На ярком солнце».

У артиста было несколько престижных наград. В их числе «Сезар» за ленту «Наша история», премия Берлинского кинофестиваля и Почетная пальмовая ветвь.

В 2017-м Ален Делон заявил о завершении кинокарьеры. Артист сравнил тогда себя с боксером, который не хочет участвовать в лишнем бою.

Священное чудовище: что оставил после себя французский артист Ален Делон

18 августа 2024-го главный секс-символ французского кино ушел из жизни в возрасте 88 лет в своем доме в коммуне Души в окружении родных после продолжительной болезни.

В последние годы актер постоянно жаловался на постепенное ухудшение самочувствия. В 83 года Делон перенес инсульт. У артиста был рак — диффузная лимфома. Также он страдал от болезни Альцгеймера.

Шеннен Доэрти — американская актриса, умерла 13 июля 2024

www.globallookpress.com/F. Sadou

Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Теннесси, США. Когда Доэрти исполнилось семь лет, она с семьей переехала в Лос-Анджелес. Там у нее появился новый круг общения. Одна из подруг посоветовала девушке пройти актерские пробы.

Первую роль Шеннен получила практически сразу. Ее дебютом стал сериал «Маленький домик в прериях». Юной актрисе так понравился этот опыт, что она загорелась мечтой покорить Голливуд.

В 1990-м Шеннен Доэрти заметил «самый результативный продюсер всех времен и народов» Аарон Спеллинг. Он снял сериал об американской «золотой» молодежи под названием «Беверли-Хиллс 90210», который просуществовал в эфире десять лет. Шеннен Доэрти исполнила в нем роль дерзкой Бренды Уолш.

Затем тот же продюсер предложил актрисе принять участие в проекте о ведьмах в современном мире — «Зачарованные». Там она сыграла роль старшей сестры — Прю.

После «Зачарованных» карьера Шеннен Доэрти пошла на спад. На смену культовым сериалам пришли фильмы категории B. Позже артистку пригласили сняться в продолжении «Беверли-Хиллс 90210», где она вернулась к роли Бренды. Первый перезапуск произошел в 2009-м и закрылся спустя пять сезонов. В 2019-м Доэрти приняла участие в новом перезапуске шоу. На этот раз он рассказывал не о новом поколении «золотой» молодежи Беверли-Хиллс, а о том, как сложилась судьба актеров. Проект закрыли после окончания первого сезона.

В 2015-м Доэрти поставили диагноз — рак молочной железы. Вскоре звезда подала в суд на своего бывшего менеджера. Актриса считала, что он неправильно оформил ее страховой полис, поэтому она поздно получила необходимое лечение. Шеннен удалили грудь, затем она прошла курс химиотерапии. Звезда призналась, что не хотела открываться миру, рассказывая о своем недуге. Но затем осознала, как много женщин борется с этой болезнью, и раскрыла правду.

Шеннен рассказывала о процессе лечения на своей странице в социальных сетях. Ей пришлось попрощаться со своими шикарными волосами, правильно питаться и заняться спортом. Спустя два года звезда «Зачарованных» заявила о ремиссии. Узнав, что болезнь отступила, Доэрти, по ее собственным словам, не знала, как реагировать.

Старшая сестра из «Зачарованных»: какой была жизнь и карьера Шеннен Доэрти

В 2020-м знаменитость призналась, что болезнь вернулась. В 2023-м стало известно, что рак прогрессирует. Врачи обнаружили метастазы в головном мозге знаменитости. Однако артистка продолжала бороться с заболеванием до последнего.

Умерла актриса 13 июля 2024-го в окружении близких людей в возрасте 53 лет.

Дональд Сазерленд — канадский актер, умер 20 июня 2024

www.globallookpress.com/Brent Perniac

Дональд Сазерленд родился 17 июля 1935 года в Канаде. Собирался стать инженером, однако тяга к театру взяла свое. Участвовал в театральных постановках при университете Торонто. Окончил два учебных заведения, получив дипломы по специальностям инженерии и актерского мастерства. В 1956-м переехал в Великобританию, где обучался в Королевской академии драматического искусства.

Его театральная карьера началась на сценах английских театров. Первые роли он получил благодаря росту и голосу, что привело актера к участию в фильмах ужасов. 22 декабря 1978-го Дональд Сазерленд был награжден званием офицера ордена Канады, а в 2019-м его повысили до звания компаньона Ордена Канады. Кроме того, в марте 2000-го он был включен в Аллею славы Канады.

Дональд Сазерленд был лауреатом почетных кинопремий, включая «Золотой глобус», «Эмми» и «Оскар». Одними из самыми известными его работами стали картины «Военно-полевой госпиталь», «Вторжение похитителей тел», «Тюряга» и другие. Он также сыграл президента Сноу в серии блокбастеров «Голодные игры».

Умер актер 20 июня 2024 года в возрасте 88 лет, после продолжительной болезни.

Бернард Хилл — британский актер, умер 5 мая 2024

www.globallookpress.com/Aristidis Vafeiadakis

Бернард Хилл родился 17 декабря 1944 года в Великобритании. Первую узнаваемость Хилл получил благодаря роли Йоссера Хьюза в сериале «Парни из Блэкстаффа». В 1982-м он исполнил роль сержанта Путнема в фильме «Ганди», снятом Ричардом Аттенборо, который был удостоен премии Оскар.

После этого Бернард Хилл появился в киноленте 1984-го «Баунти». Спустя год он снялся в экранизации драмы Джона Леннона «Путешествие в жизнь», а также сыграл в эпизоде комедии «Вишневый сад» и в пьесе «Макбет».

В 1989-м он получил высокую оценку критиков за роль Джо в спектакле «Ширли Валентайн». Впоследствии Хилл сыграл значительные роли в фильмах «Лунные горы», «Скаллагригг» и «Кожа Мадагаскара».

С середины 90-х актер стал появляться на экране все чаще, и его первой главной ролью стал фильм 1996-го «Призрак и Тьма» с Вэл Килмером и Майклом Дугласом. Однако настоящий успех пришел к нему после изображения капитана Эдварда Джона Смита в «Титанике». В 2002-м он сыграл Филоса в «Царе скорпионов» вместе с Дуэйном Джонсоном, а позже исполнил роль короля Теодена в трилогии «Властелин колец», снятой Питером Джексоном.

Стоит отметить, что Хилл — единственный в истории кинематографа актер, который снялся более чем в одном фильме, получившим 11 статуэток «Оскар» («Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»).

Умер актер на 80-м году жизни рано утром 5 мая 2024-го, за несколько часов до премьеры своего нового телешоу на BBC One.

Роберто Кавалли — итальянский дизайнер, умер 12 апреля 2024

www.globallookpress.com/Cinetext/Distler

Роберто Кавалли родился во Флоренции 15 ноября 1940 года. В детстве он осиротел: его отец был убит во время налета нацистов.

До 20 лет он заикался и имел много проблем с концентрацией внимания, но ему удалось окончить Флорентийскую академию. Такова была его страсть сначала к искусству, затем к фотографии и, наконец, к моде.

В 1970-е он запатентовал процесс печати на коже и начал создавать лоскутные одеяла из материалов и цветов. В 1970-м он представил свою первую коллекцию на парижском показе прет-а-порте.

Кавалли затем открыл небольшой магазин в Сен-Тропе по продаже использованных и переработанных джинсов в своем собственном стиле, куда однажды заглянули Бриджит Бардо и Мик Джаггер.

Так дизайнер и обрел первую популярность, за которой следовали то падения, то взлеты. Его анималистические принты и кожаные вставки стали сразу узнаваемым стилем, как и платья с леопардовыми принтами.

В своей автобиографии «Только я» он никогда не скрывал своей хрупкости. Ради 38-летней Сандры Бергман он, по собственному признанию, преодолел все болезни и препятствия: много лет после своей первой госпитализации он вспоминал в интервью, как та спала на полу в больнице, не желая оставлять его.

Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз

Умер легендарный дизайнер 12 апреля 2024-го в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Смерть настигла Кавалли во Флоренции, рядом с ним была его партнерша Сандра Бергман, которая два года назад родила модельеру сына Джорджио.

О. Джей Симпсон — американский актер и футболист, умер 10 апреля 2024

www.globallookpress.com/David Jacobs

Орентал Джеймс «О. Джей» Симпсон родился 9 июля 1947-го в Калифорнии, США. Он стал первым игроком Национальной футбольной лиги, которому удалось набрать более двух тысяч выносных ярдов за один сезон.

Несмотря на то что после 1973-го еще шесть спортсменов повторили этот рекорд, именно он остается единственным, кто преодолел данную отметку за 14 игр. В 1985-м Симпсон был включен в Зал Славы профессионального американского футбола.

Как актер, он наиболее известен своей ролью детектива Нортберга в культовой трилогии «Голый пистолет». Однако наибольшую известность он приобрел в 1994-м после обвинения в убийстве своей бывшей супруги Николь Браун и ее нового возлюбленного Рона Голдмана.

Главным подозреваемым стал Симпсон. У правоохранителей было много улик. Например, полиция нашла в его машине кровь, образцы которой совпали с кровью убитых. А, когда его пытались задержать, Симпсон хотел сбежать в Лос-Анджелес.

Однако, несмотря на имеющиеся у обвинения доказательства, Симпсон был признан невиновным. При этом спустя несколько лет суд все же обязал спортсмена выплатить родственникам убитых моральную компенсацию — более 30 миллионов долларов. Сам обвиняемый до последнего настаивал на своей невиновности.

Умер актер и спортсмен в возрасте 76 лет 10 апреля 2024-го. Причина — онкология, с которой он боролся последнее время.

Жандира Мартини — бразильская актриса, умерла 29 января 2024

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г.

Жандира Мартини родилась 10 июля 1945-го в Бразилии. Ее актерская карьера началась в 1965-м с участия в спектакле «Хроника», поставленном Карлосом Альберто Соффредини. В 1967-м она завершила обучение на факультете литературы Католического университета Сантоса и продолжила свое образование в области актерского мастерства в Школе драматического искусства при Университете Сан-Паулу.

В конце 1960-х актриса дебютировала на телевидении, однако свою первую заметную роль она сыграла только в 1987-м в телесериале «Как удачно выйти замуж». В 1980-х годах Мартини начала самостоятельно заниматься режиссурой и написанием сценариев.

Но наибольшую известность она приобрела благодаря роли Зорайде в телесериале «Клон». С выходом данного проекта ее популярность значительно возросла как в Бразилии, так и в других странах, где транслировалась эта теленовелла.

Умерла актриса в 78 лет 29 января 2024-го в больнице. Причина — рак легких.

Это далеко не все знаменитости, которых не стало в 2024-м. За этот год умерли: актриса фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс; немецкий актер, добившийся признания в Голливуде и известный по фильму «Спиди Гонщик», Кристиан Оливер; Марио Загалло — первый человек в истории, выигравший чемпионат мира по футболу как игрок и тренер; легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр; актер Адан Канто, известный по роли в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего»; барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак; американо-венесуэльская актриса театра, кино и телевидения Анна Страсберг, унаследовавшая большую часть состояния легендарной Мэрилин Монро; левел-дизайнер Пол Жакуайс — один из создателей легендарных игр Doom и Quake; чешская актриса Яна Главачова, известная по фильму «Школа грешников»;

австрийская актриса Элизабет Триссенар, известная по фильму «Больвизер»; шведский актер Торстен Валунд, получивший известность благодаря фильму «Интердевочка»; режиссер киноверсии рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон; немецкий музыкант, продюсер, создатель группы Boney M. Фрэнк Фариан; итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило, снявшаяся в знаменитой картине «Восемь с половиной»; звезда сериала «Уилл и Грейс» Чита Ривера; актер Карл Уэзерс, снявшийся в фильмах «Рокки» и «Хищник»; актер Дональд Патрик Мюррей, известный по сериалу «Твин Пикс»; третий президент Намибии Хаге Гейнгоб; звезда сериала «Чисто английское убийство» Майкл Джейстон; та самая злодейка из сериала «Дикая Роза» — Рената Флорес; обладатель мирового рекорда в марафоне кенийский легкоатлет Келвин Киптум; исполнитель роли французской версии Д’Артаньяна Жерар Барре; певица и актриса турецких сериалов Севда Фердаг; звезда «Санта-Барбары» Жозе Пинту; чемпион мира по футболу немец Андреас Бреме; актер из «Крепкого орешка» Тони Ганиос;

экс-тренер ЦСКА Артур Жорже; актриса из «Графа Монте-Кристо» и «Отверженных» Мишлин Прель; актер из «Людей в черном» и «Ведьмы из Блэр» Лэнни Флаэрти; французский актер из фильма «Трудные дети» Жак Бернард; канадский актер Кеннет Митчелл, сыгравший в фильме «Капитан Марвел»; финансист и выходец из богатейшей британской семьи лорд Джейкоб Ротшильд; звезда сериала «Сверхъестественное» Крис Готье; актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп; актриса и первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери; автор самых популярных японских комиксов Акира Торияма; американский актер из «Бегущего по лезвию» Майкл Эммет Уолш; актриса из сериалов «Отель» и «Бэтмен» Барбара Раш; актер из сериала «Доктор Кто» Адриан Шиллер; звезда сериала «Поколение Ви» Ченс Пердомо; американский писатель Пол Остер; актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер; оскароносный кинорежиссер Роджер Корман; звезда американских комедий Руди Морено; самый популярный барабанщик 1970-х Джон Барбата из Jefferson Starship; звезда «Спасателей Малибу» Зак Норман;

британский поп-певец Джимми Джеймс; мастер драмы и комедии киноактер Дэбни Коулмен; композитор картин Disney Ричард Шерман; один из ведущих создателей мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Питер Беннетт; французская певица Франсуаза Арди; лауреат Грэмми и автор песен Элвиса Пресли Марк Джеймс; автор хита Butterfly и сооснователь Crazy Town Сет Бинзер; звезда фильма «Ночь в музее» Билл Коббс; американский кантри-певец, писатель и политик Кинки Фридман; нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат; звезда популярного сериала «Ангелы Чарли» Даг Шиэн; американский актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори; звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль; американский актер Боб Ньюхарт известный по фильму «Несносные боссы»; принц Греческий и Датский Михаил; шеф-кондитер и «отец тирамису» Роберто Лингуанотто; основатель рок-группы The Chills Мартин Филлипс; актер из «Мэри Поппинс» и «Вестсайдской истории» Бобби Банас; актер из сериала «Санта-Барбара» Чарльз Сайферс; бывший ведущий популярной французской телепередачи «Форт Боярд» Патрис Лаффон; фотомодель и актриса Пегги Моффит; звезда фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс; основатель и вокалист рок-группы Great White Джек Расселл; актер популярных сериалов «Бухта Доусона» и «Морская полиция» Оби Ндифо;

режиссер «Астерикса и Обеликса в Британии» и «Маленького Николя» Лоран Тирар; знаменитый американский актер, подаривший свой голос Дарту Вейдеру Джеймс Эрл Джонс; барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм; звезда фильма «Блэйд» Крис Кристофферсон; американский актер известный по фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз» Джон Эштон; звезда «Спасателей Малибу» Майкл Ньюман; актриса из сериала «Друзья» Тери Гарр; знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Тони Тодд, прославившийся благодаря фильмам ужасов «Кэндимэн» и «Пункт назначения»; британская модель Джорджина Купер; принцесса императорского дома Японии Юрика Микаса; основатель сети одежды New Yorker Фридрих Кнапп; французский композитор Шарль Дюмон; первый барабанщик британской группы Bee Gees Колин Питерсен; режиссер культовых голливудских комедий «Аэроплан» и «Голый пистолет» Джим Абрахамс; символ золотой эпохи мексиканского кинематографа актриса Сильвия Пиналь; французский актер Нильс Ареструп; экс-барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар; основатель сети магазинов одежды Mango и предприниматель Исак Андик; создатель серии фильмов «Полицейская академия» Пол Маслански; актриса из сериала «Звездный путь» Джилл Джейкобсон; актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей.