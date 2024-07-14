Старшая сестра из «Зачарованных»: какой была жизнь и карьера Шеннен Доэрти

Фото: Кадр из сериала «Зачарованные», реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.

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Звезда сериала «Зачарованных» умерла после продолжительной болезни.

На 54-м году жизни ушла из жизни актриса Шеннен Доэрти, запомнившаяся зрителям по ролям Бренды в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливер в культовой ленте «Зачарованные». Знаменитость много лет боролась с раком. Онкологию Шеннен диагностировали в 2015-м. Однако благодаря силе духа и современным медицинским технологиям Доэрти смогла ее победить. Болезнь на время отступила, но в 2020-м появились сообщения о рецидиве. Несмотря на высокотехнологические методы лечения, диагноз стремительно прогрессировал. Метастазы проникли в мозг артистки. В этот раз заболевание оказалась сильнее. Шеннен Доэрти умерла 13 июля 2024 года в окружении близких.

Женщина снималась в кино с детства, но популярность к ней пришла, когда она была подростком. Актриса сыграла представительницу «золотой» молодежи в сериале «Беверли-Хиллс 90210». Новый виток в карьере артистки случился в сериале «Зачарованные». Проект принес Доэрти любовь молодого поколения телезрителей.

Несмотря на талант и миллионную армию поклонников, Шеннен Доэрти со скандалом покинула как «Беверли-Хиллс», так и «Зачарованных». Виной всему оказался ее сложный характер. Следующие проекты не принесли ей успеха. Однако фанаты сериалов продолжали следить за непростой судьбой знаменитости, поддерживали во время ее болезни. Какой была актриса — читайте в материале 5-tv.ru.

Биография Шеннен Доэрти

www.globallookpress.com / face to face

Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Теннесси. Отец будущей звезды работал консультантом по ипотеке, у матери был собственный салон красоты. На момент появления Шеннен, в семье подрастал четырехлетний Шон, который в будущем станет политиком.

В детстве будущая звезда экрана была послушным ребенком. В то время родители девочки с трудом поверили бы, что их дочь в будущем станет одной из главных скандалисток Голливуда. Когда Доэрти исполнилось семь лет, она с семьей переехала в Лос-Анджелес. Там у нее появился новый круг общения. Одна из подруг посоветовала девушке пройти актерские пробы.

Фильмы Шеннен Доэрти

Первую роль Шеннен получила практически сразу. Ее дебютом стал сериал «Маленький домик в прериях». Юной актрисе так понравился этот опыт, что она загорелась мечтой покорить Голливуд. Родители были против, но дочь настояла. Тогда продюсеры отмечали, что Доэрти ждет светлое будущее в кинематографе. Но до славы было еще далеко: девушке пришлось долго перебиваться с одной маленькой роли на другую.

Кадр из фильма «Девочки хотят повеселиться», реж. Алан Меттер, 1985 год

В 1990-м Шеннен Доэрти заметил «самый результативный продюсер всех времен и народов» Аарон Спеллинг. Он задумал снять сериал об американской «золотой» молодежи. Коллеги мэтра скептически отнеслись в этой идее, потому что большинство сериалов той поры рассказывали о жизни взрослых героев. И все же «Беверли-Хиллс 90210» не только вышел, но просуществовал в эфире десять лет. Шеннен Доэрти исполнила в нем роль дерзкой Бренды Уолш. Актриса отмечала, что совсем не похожа на свою героиню. Однако коллеги артистки не соглашались с ней.

Шеннен Доэрти покинула проект после четвертого сезона. Звезда уверяла, что ей стало тесно в рамках образа Бренды. Но коллеги по сериалу утверждали, что ушла она из-за непростого характера. Якобы заносчивость звезды порядком поднадоела как актерам, так и продюсерам, поэтому пришлось расстаться с Доэрти. В СМИ пишут, якобы Шеннен опаздывала на съемки, ссорилась с коллегами и хамила продюсерам. В тот же период имя звезды стало все чаще появляться в таблоидах из-за вождения в нетрезвом виде и угроз окружающим. Поклонники решили, что артистка просто не прошла проверку славой.

После ухода из «Беверли-Хиллз 90210» Доэрти продолжила кинокарьеру. Однако в тот период повторить успеха подросткового сериала ей не удалось. Все изменилось после ее примирения с Аароном Спеллингом. На этот раз продюсер работал над проектом о ведьмах в современном мире — «Зачарованных». Он предложил актрисе роль старшей сестры — Прю. Но и в этот раз актриса не смогла ужиться с коллективом.

Очевидцы рассказывали, что Шеннен постоянно ссорилась с Алисой Милано, которая играла младшую сестру-ведьму Фиби. Сначала Доэрти придиралась к коллеге на словах, но в какой-то момент дело дошло до драки. Часть свидетелей считали, что причина агрессии девушки в возросшей славе Милано. Другие говорили, что актриса ревнует своего парня Джулиана Макмэхона, который играл в сериале возлюбленного героини Алисы.

Кадр из сериала «Зачарованные», реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.

Шеннен Доэрти ушла из «Зачарованных» после третьего сезона. Напоследок актрисе позволили срежиссировать сцену гибели ее героини. Продюсер Аарон Спеллинг зарекся впредь не работать с девушкой. Сама актриса утверждала, что она просто устала сотрудничать с теми, кто относится к съемкам непрофессионально.

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

После «Зачарованных» карьера Шеннен Доэрти пошла на спад. На смену культовым сериалам пришли фильмы категории B. Позже артистку пригласили сняться в продолжении «Беверли-Хиллс 90210», где она вернулась к роли Бренды. Первый перезапуск произошел в 2009-м и закрылся спустя пять сезонов. В 2019-м Доэрти приняла участие в новом перезапуске шоу. На этот раз он рассказывал не о новом поколении «золотой» молодежи Беверли-Хиллс, а о том, как сложилась судьба актеров. Проект закрыли после окончания первого сезона.

Вновь появившись на съемочной площадке «Беверли-Хиллс» Доэрти была уже совсем другим человеком. По словам очевидцев, она учтиво принимала заботу и поддержку коллег по сериалу. Знаменитость помирилась с теми, с кем ранее враждовала. Среди таких людей оказалась и Алиса Милано.

Болезнь Шеннен Доэрти

www.globallookpress.com / face to face

В 2015-м Доэрти поставили диагноз — рак молочной железы. Вскоре звезда подала в суд на своего бывшего менеджера. Актриса считала, что он неправильно оформил ее страховой полис, поэтому она поздно получила необходимое лечение. Шеннен удалили грудь, затем она прошла курс химиотерапии. Звезда призналась, что не хотела открываться миру, рассказывая о своем недуге. Но затем осознала, как много женщин борется с этой болезнью и раскрыла правду.

В том же году Доэрти поделилась, что не может родить ребенка. Актриса пояснила, что виной всему — прописанные ей лекарства. Принимая их, она не сможет выносить малыша. Женщина призналась, что они с мужем давно мечтают о детях и задумались об усыновлении. Тем не менее мысль о том, что она никогда не сможет родить самостоятельно, приводила актрису в ужас.

Шеннен рассказывала о процессе лечения на своей странице в социальных сетях. Ей пришлось попрощаться со своими шикарными волосами, правильно питаться и заняться спортом. Спустя два года звезда «Зачарованных» заявила о ремиссии. Узнав, что болезнь отступила, Доэрти, по ее собственным словам, не знала, как реагировать.

В 2020-м знаменитость призналась, что болезнь вернулась. Диагноз ей поставили по время работы над продолжением «Беверли-Хиллс». Однако она не стала сразу рассказывать о происходящем и оповестила поклонников только тогда, когда скрывать уже не было смысла.

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В 2023-м стало известно, что болезнь прогрессирует. Врачи обнаружили метастазы в головном мозге знаменитости. Однако артистка продолжала бороться с заболеванием до последнего.

Личная жизнь Шеннен Доэрти

www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

Актриса была замужем три раза. Первым ее избранником стал музыкант Эшли Хэмилтон. Актриса вышла за него в 1993-м — на пике своей популярности. Но этот брак продержался менее года. Супруги развелись из-за непримиримых разногласий.

Вторым избранником звезды «Зачарованных» стал предприниматель Рик Саломон. Они поженились в 2003-м, но уже через год развелись. В СМИ писали, якобы причиной разрыва стала измена мужчины с Пэрис Хилтон. Ходили слухи, что светская львица положила глаз на возлюбленного Доэрти и попыталась отбить его у актрисы. Дескать, она даже оставила на автоответчике знаменитости оскорбительные сообщения. Шеннен в свою очередь избила гламурную диву, когда встретила ее на вечеринке.

В 2011-м Шеннен Доэрти вышла замуж за фотографа Курта Исваринко. По словам звезды, она нравилась ему любой. Их брак пережил спад карьеры артистки, онкологию и весть о невозможности актрисы родить ребенка. Несмотря на все трудности, знаменитость считала себя счастливым человеком. Она мечтала разве что о здоровье и о том, чтобы быть рядом с любимым мужем. Но и этот брак завершился печально.

В апреле 2023-го знаменитость после 11 лет брака подала на развод. Вероятно, на такой шаг телезвезда решилась после известий о прогрессирующей болезни. Как утверждали представители телезвезды, у нее не было другого выхода. С января 2023, вероятно, когда врачи выявили метастазы в головном мозге Шеннен, супруги перестали жить вместе.