Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Lukjanov

Ребенок родился во Флоренции и чувствует себя прекрасно.

Знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли в свои 82 года стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает издание Novella 2000.

У знаменитости и его 37-летней возлюбленной Сандры Бергман родился сын, которого счастливые родители назвали Джорджио — в честь отца Кавалли.

«Было очень волнительно увидеть его сразу после рождения», — заявил сам модельер.

По его словам, ребенок родился во Флоренции неделю назад и чувствует себя прекрасно.

Напомним, что Роберто Кавалли и бывшая шведская модель и «девушка Playboy» вместе с 2014 года. Для влюбленных это первый совместный ребенок, однако у дизайнера еще пять взрослых детей от двух предыдущих браков.

Роберто Кавалли — основатель бренда и дома моды Roberto Cavalli. Характерные черты стиля дизайнера: рисунки, имитирующие шкуры животных, использование мягкой кожи, лоскутная техника, декорирование вещей блестками и стразами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз.