Бразильские страсти, онкология и смерть: что стало с актерами сериала «Клон»
Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001-2002г.
Съемки в бразильской ленте прославили исполнителей главных ролей, но вне камер в их жизни разворачивались нешуточные страсти как на съемочной площадке, так и после окончания проекта.
Культовый сериал о любви марокканки Жади и бразильца Лукаса шел на экранах с 2001-го по 2002-й. История приобрела огромный успех не только в Бразилии, но и за рубежом. Пылкие страсти бушевали и на экране, и в жизни самих актеров. Для некоторых съемки стали судьбоносным событием и в личном плане.
Как сложилась судьба актеров «Клона» спустя больше 20 лет, рассказывает Пятый канал.
Жади (Джованна Антонелли)
На момент съемок Джованне было всего 24, но за ее плечами уже был весомый актерский опыт. После того, как актриса исполнила роль главной героини Жади в сериале «Клон», ее карьера стала набирать еще большие обороты. После проекта Антонелли продолжила сниматься в бразильских сериалах и фильмах.
На съемочной площадке знаменитость встретилась с Мурило Бенисиу, сыгравшим возлюбленного ее героини Лукаса. Чувства в кадре переросли в настоящую любовь, несмотря на то, что на тот момент знаменитость уже была замужем. Звезды экрана долго скрывали отношения, но потом Джованна все-таки решилась на развод.
Актеры перестали скрывать свои чувства, а в 2005-м на свет появился их общий сын Пьетро. Но ребенок не смог укрепить их связь, из-за взаимной ревности возлюбленные постоянно ссорились, а потом разошлись. На этом поставить точку в спорах знаменитостям не удалось.
В 2007-м Антонелли вышла замуж во второй раз, но этот брак распался через четыре месяца после свадьбы из-за Бенисиу. Бывший муж помешал ей переехать в другую страну вместе с новым супругом, запретив вывоз сына из Бразилии.
Джованна встретила новую любовь в 2009-м. Ее избранником стал режиссер Леонардо Ногейра. В браке родились близняшки София и Антония. Влюбленные до сих пор живут вместе, но брак они так и не зарегистрировали. Сейчас актрисе 47 лет.
Лукас, Диогу и Лео (Мурило Бенисиу)
Актер сыграл в «Клоне» сразу трех персонажей: братьев-близнецов Лукаса и Диогу Феррас, и клона Лукаса — Лео. Мурило до сих пор снимается в кино.
Его личная жизнь сама похожа на бразильский сериал. Впервые он женился в 1996-м на коллеге по цеху Алессандре Негрини. У пары родился сын, но отношения продлились не долго. Снявшись вместе в сериале «Моя большая любовь», супруги поняли, что их чувства угасли, и без скандала расстались.
Следующей его возлюбленной стала актриса Каролина Ферраз, которая ради этих отношений бросила мужа и маленькую дочь. Но все-таки пара рассталась.
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Свой идеал Бенисиу разглядел в 2012 на съемках сериала «Проспект Бразилии», где он встретил Дебору Фалабеллу. Актеры познакомились еще на съемках «Клона», где сыграли отца и дочь, но, видимо, 8-летняя разница в возрасте не дала им тогда возможности построить личное счастье. Искра, что зажглась на новом проекте, потухла в 2019-м, когда в социальных сетях знаменитость опубликовал фото с очередной избранницей. Сейчас 52-летний актер предпочитает не говорить о личной жизни, но продолжает сниматься.
Саид (Далтон Виг)
Далтон сыграл роль Саида — жениха, а затем и мужа Жади. Популярность к актеру пришла после съемок в «Клоне». Сейчас Виг играет в театре, снимается в кино и сериалах, принимает участие в кулинарных телешоу. Он был женат четыре раза, но стал отцом только в 51: у Далтона Вига и его четвертой супруги родились близнецы Давид и Артур. Сейчас актеру 59 лет.
Хадижа (Карла Диас)
Слева направо: Карла Диас в роль Хадижи и сейчас.
Дочь главных героев Жади и Саида сыграла десятилетняя актриса Карла Диас. Сейчас девушке 31 год. Роль в «Клоне» прославила Карлу на всю Бразилию. Знаменитость продолжила успешную актерскую карьеру, собирая различные кинонаграды. Актриса замужем и воспитывает ребенка.
В 2020-м звезда экрана рассказала о том, что поборола рак щитовидной железы. Болезнь обнаружили на ранней стадии, но справиться с недугом все равно было сложно.
Дядя Али (Стенио Гарсия)
Бразильский актер сыграл роль справедливого и любящего дяди Али. Сейчас ему 91 год. О личной жизни актера известно немного. Сейчас он женат в третий раз. Супруга младше знаменитости на 36 лет, но, судя по страницам в социальных сетях, пара счастлива в браке. В одном из интервью Стенио признался, что не дарит жене срезанные цветы, так как заботится об экологии, но выращивает прекрасные растения в собственном саду, что радует глаз его возлюбленной.
В июле 2023 года появилась тревожная новость о госпитализации актера. Врачи выявили у него опасную инфекцию, вызванную неудачной пластической операцией. Однако история завершилась благополучно, медикам удалось стабилизировать его состояние.
Жандира Мартини (Зорайде)
Выход сериала «Клон» сделал актрису Жандиру Мартини невероятно популярной не только на родине, но и за ее пределами. В картине она сыграла добрую и мудрую помощницу по хозяйству в доме Али.
В январе 2024-го Жандиры не стало. Актриса долго боролась с онкологией, однако победить тяжелый недуг не смогла. Актриса мало общалась с прессой. О ее личной жизни известно лишь то, что больше двух десятилетий она состояла в браке с актером Маркусом Карузо и подарила ему двоих детей.
Мел (Дебора Фалабелла)
Актриса сыграла роль дочери Лукаса и Маизы Мел, которая из пай-девочки превратилась в наркоманку. За эту роль Фалабелла получила множество наград.
От первого брака с музыкантом Эдуардо Иполито у Деборы родилась дочь Нина в 2009-м. По иронии судьбы, после расставания с супругом актриса долгое время состояла в отношениях с Мурило Бенисио, сыгравшим ее отца в «Клоне».
Сейчас 44-летняя актриса играет в театре и активно снимается в кино. В 2022-м вышла замуж за режиссера и продюсера Фернандо Фраиа.
Леонидас (Режиналдо Фария)
Актер сыграл роль миллионера и отца главного героя — синьора Леонидаса или «львеночка», как его называла возлюбленная Иветти. Сейчас Режиналдо 86 года, актер женат вторым браком на Вании Дото. От первой жены у него есть двое сыновей.
Известно, что, поссорившись с отцом еще в подростковом возрасте, знаменитость не общался с ним до 2015 года, когда Фария-старший перенес тяжелую болезнь.
Маиза (Даниела Эскобар)
Даниела сыграла роль Маизы — жены Лукаса. Кажется, за годы актриса практически не изменилась. После «Клона» Эскобар продолжила сниматься в кино. Сохранять молодость и красоту ей помогают правильные привычки. Актриса давно ведет здоровый образ жизни и даже называет себя фуд-коучем, так как в своем блоге часто делится секретами своей красоты и молодости.
У знаменитости есть сын Андрэ. В августе 2020-го у актрисы родилась внучка, которую назвали Флорой. Сейчас Даниеле Эскобар 55 лет.
Нанду (Тьяго Фрагосо)
Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / thiagofragoso
Тьяго Фрагосо сыграл Нанду — парня из компании Мел. Актер женат на актрисе Мариане Ваш и имеет двоих детей. Так же как и герой «Клона», знаменитость построил музыкальную карьеру. Сейчас ему 42 года.
Иветти (Вера Фишер)
Вере Фишер сейчас 72 года. Она активно продвигает свой аккаунт в социальных сетях, путешествует и ведет светский образ жизни.
О личной жизни знаменитости известно немного. В 1971-м она вышла замуж за режиссера Перри Саллеша, а в 1979-м родила ему дочь Рафаэлу. Но пару разрушила новая любовь Фишер. На съемках сериала «Мандала» она встретила актера Фелипе Камаргу, который был на девять лет младше звезды бразильского кино и по задумке режиссера исполнял роль ее сына. Вера призналась мужу, что полюбила другого. После развода она вышла замуж за молодого избранника и в 1993-м родила ему сына Габриэля.
Красивая история имела скандальный финал. В 1995-м таблоиды пестрели новостями о том, что актриса страдает от пристрастия к алкоголю и наркотикам. Зависимость стала причиной разрыва пары. При разводе Камаргу забрал наследника, позволив матери видеться с ним только по выходным. После долгой и тяжелой реабилитации Вера Фишер смогла вернуть ребенка.
Актриса продолжает сниматьс в кино, а также участвует в театральных проектах своего первого мужа, с которым смогла сохранить дружеские отношения.
Тавинью (Виктор Фазану)
Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / victorscenes
Актер сыграл роль красавца Тавинью — друга Лукаса и адвоката синьора Леонидаса. В 2003-м Виктор покинул телекомпанию «Глобо», которая занималась производством сериала «Клон». Сейчас Виктору 65 лет, он живет в Рио-де-Жанейро и занимается спортом.
Телминья (Таис Ферсоза)
Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / tatafersoza
Таис Ферсоза сыграла роль умницы и красавицы Телминьи — подруги Мел и дочери Тавинью. Сейчас актрисе 39 лет, она замужем за популярным бразильским певцом Мишелем Тело и воспитывает двоих детей.
Мохамед (Антониу Каллони)
Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / antonio_calloni
Актер сыграл роль брата Саида и мужа сестры Жади Латифы. Антонио продолжает сниматься в сериалах и играть в театре. Сейчас Каллони 60 лет.
Личная жизнь знаменитости сложилась удачно. Он уже много лет женат на журналистке журналистке Илсе Родригес Галу. У пары есть сын Педру.
Латифа (Летисия Сабателла)
Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / leticia_sabatella
Летисии Сабателле досталась роль покорной Латифы — сестры Жади и жены Мохамеда. В 90-х актриса была секс-символом в Бразилии, но мало кто знал, какие трудности ей пришлось пережить.
А вот с личной жизнью у актрисы не сложилось. Влюбившись в первый раз еще в подростковом возрасте, ее ждало серьезное испытание: у молодого человека обнаружили лейкемию (заболевание, вызывающее злокачественные изменения в клетках крови). Вторым потрясением в жизни Летисии было преждевременное рождение ее единственной дочери от первого брака с актером и продюсером Адхело Антонио. Девочка появилась на свет на три с половиной месяца раньше положенного срока. В течение трех лет Сабателла и ее муж занимались реабилитацией наследницы.
Пережив все трудности, супруги не смогли сохранить брак. Последовал болезненный для Летисии развод. Сабателла пыталась еще раз наладить личную жизнь с актером Фернанду Алвису Пинту, но через шесть лет после свадьбы супруги разошлись. Сейчас звезда экрана продолжает сниматься и наслаждается тем временем, что проводит с дочерью. Сейчас ей 52 года, она вегетарианка и ведет свой канал в социальных сетях. Также актриса поет.
Самира (Стефани Бриту)
На момент съемок в «Клоне» актрисе было 13 лет. В 2009-м она вышла замуж за футболиста Алешандре Пату, но развелась с ним после девяти месяцев брака. В ходе судебных тяжб Бриту рисковала остаться без средств к существованию, но выиграла дело. Пату обязали выплачивать ей пять тысяч реалов (около 67 тысяч рублей) ежемесячно.
В 2018-м актриса вышла замуж во второй раз за бразильского юриста русского происхождения Игоря Рашковского. В ноябре 2020-го Стефани подарила мужу первенца. Малыша назвали Антонио Энрико.
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