Бразильские страсти, онкология и смерть: что стало с актерами сериала «Клон»

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001-2002г.

Съемки в бразильской ленте прославили исполнителей главных ролей, но вне камер в их жизни разворачивались нешуточные страсти как на съемочной площадке, так и после окончания проекта.

Культовый сериал о любви марокканки Жади и бразильца Лукаса шел на экранах с 2001-го по 2002-й. История приобрела огромный успех не только в Бразилии, но и за рубежом. Пылкие страсти бушевали и на экране, и в жизни самих актеров. Для некоторых съемки стали судьбоносным событием и в личном плане.

Как сложилась судьба актеров «Клона» спустя больше 20 лет, рассказывает Пятый канал.

Жади (Джованна Антонелли)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / giovannaantinelli

На момент съемок Джованне было всего 24, но за ее плечами уже был весомый актерский опыт. После того, как актриса исполнила роль главной героини Жади в сериале «Клон», ее карьера стала набирать еще большие обороты. После проекта Антонелли продолжила сниматься в бразильских сериалах и фильмах.

На съемочной площадке знаменитость встретилась с Мурило Бенисиу, сыгравшим возлюбленного ее героини Лукаса. Чувства в кадре переросли в настоящую любовь, несмотря на то, что на тот момент знаменитость уже была замужем. Звезды экрана долго скрывали отношения, но потом Джованна все-таки решилась на развод.

Актеры перестали скрывать свои чувства, а в 2005-м на свет появился их общий сын Пьетро. Но ребенок не смог укрепить их связь, из-за взаимной ревности возлюбленные постоянно ссорились, а потом разошлись. На этом поставить точку в спорах знаменитостям не удалось.

В 2007-м Антонелли вышла замуж во второй раз, но этот брак распался через четыре месяца после свадьбы из-за Бенисиу. Бывший муж помешал ей переехать в другую страну вместе с новым супругом, запретив вывоз сына из Бразилии.

Джованна встретила новую любовь в 2009-м. Ее избранником стал режиссер Леонардо Ногейра. В браке родились близняшки София и Антония. Влюбленные до сих пор живут вместе, но брак они так и не зарегистрировали. Сейчас актрисе 47 лет.

Лукас, Диогу и Лео (Мурило Бенисиу)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / murilobeniciooficial

Актер сыграл в «Клоне» сразу трех персонажей: братьев-близнецов Лукаса и Диогу Феррас, и клона Лукаса — Лео. Мурило до сих пор снимается в кино.

Его личная жизнь сама похожа на бразильский сериал. Впервые он женился в 1996-м на коллеге по цеху Алессандре Негрини. У пары родился сын, но отношения продлились не долго. Снявшись вместе в сериале «Моя большая любовь», супруги поняли, что их чувства угасли, и без скандала расстались.

Следующей его возлюбленной стала актриса Каролина Ферраз, которая ради этих отношений бросила мужа и маленькую дочь. Но все-таки пара рассталась.

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Свой идеал Бенисиу разглядел в 2012 на съемках сериала «Проспект Бразилии», где он встретил Дебору Фалабеллу. Актеры познакомились еще на съемках «Клона», где сыграли отца и дочь, но, видимо, 8-летняя разница в возрасте не дала им тогда возможности построить личное счастье. Искра, что зажглась на новом проекте, потухла в 2019-м, когда в социальных сетях знаменитость опубликовал фото с очередной избранницей. Сейчас 52-летний актер предпочитает не говорить о личной жизни, но продолжает сниматься.

Саид (Далтон Виг)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / support_sbt

Далтон сыграл роль Саида — жениха, а затем и мужа Жади. Популярность к актеру пришла после съемок в «Клоне». Сейчас Виг играет в театре, снимается в кино и сериалах, принимает участие в кулинарных телешоу. Он был женат четыре раза, но стал отцом только в 51: у Далтона Вига и его четвертой супруги родились близнецы Давид и Артур. Сейчас актеру 59 лет.

Хадижа (Карла Диас)

Слева направо: Карла Диас в роль Хадижи и сейчас. Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / carladiaz

Дочь главных героев Жади и Саида сыграла десятилетняя актриса Карла Диас. Сейчас девушке 31 год. Роль в «Клоне» прославила Карлу на всю Бразилию. Знаменитость продолжила успешную актерскую карьеру, собирая различные кинонаграды. Актриса замужем и воспитывает ребенка.

В 2020-м звезда экрана рассказала о том, что поборола рак щитовидной железы. Болезнь обнаружили на ранней стадии, но справиться с недугом все равно было сложно.

Дядя Али (Стенио Гарсия)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / steniogarciaoficial

Бразильский актер сыграл роль справедливого и любящего дяди Али. Сейчас ему 91 год. О личной жизни актера известно немного. Сейчас он женат в третий раз. Супруга младше знаменитости на 36 лет, но, судя по страницам в социальных сетях, пара счастлива в браке. В одном из интервью Стенио признался, что не дарит жене срезанные цветы, так как заботится об экологии, но выращивает прекрасные растения в собственном саду, что радует глаз его возлюбленной.

В июле 2023 года появилась тревожная новость о госпитализации актера. Врачи выявили у него опасную инфекцию, вызванную неудачной пластической операцией. Однако история завершилась благополучно, медикам удалось стабилизировать его состояние.

Жандира Мартини (Зорайде)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г.; Youtube / Persona

Выход сериала «Клон» сделал актрису Жандиру Мартини невероятно популярной не только на родине, но и за ее пределами. В картине она сыграла добрую и мудрую помощницу по хозяйству в доме Али.

В январе 2024-го Жандиры не стало. Актриса долго боролась с онкологией, однако победить тяжелый недуг не смогла. Актриса мало общалась с прессой. О ее личной жизни известно лишь то, что больше двух десятилетий она состояла в браке с актером Маркусом Карузо и подарила ему двоих детей.

Мел (Дебора Фалабелла)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / deborafalabellaoficial

Актриса сыграла роль дочери Лукаса и Маизы Мел, которая из пай-девочки превратилась в наркоманку. За эту роль Фалабелла получила множество наград.

От первого брака с музыкантом Эдуардо Иполито у Деборы родилась дочь Нина в 2009-м. По иронии судьбы, после расставания с супругом актриса долгое время состояла в отношениях с Мурило Бенисио, сыгравшим ее отца в «Клоне».

Сейчас 44-летняя актриса играет в театре и активно снимается в кино. В 2022-м вышла замуж за режиссера и продюсера Фернандо Фраиа.

Леонидас (Режиналдо Фария)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / reginaldo_faria_oficial

Актер сыграл роль миллионера и отца главного героя — синьора Леонидаса или «львеночка», как его называла возлюбленная Иветти. Сейчас Режиналдо 86 года, актер женат вторым браком на Вании Дото. От первой жены у него есть двое сыновей.

Известно, что, поссорившись с отцом еще в подростковом возрасте, знаменитость не общался с ним до 2015 года, когда Фария-старший перенес тяжелую болезнь.

Маиза (Даниела Эскобар)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / danielaescobar

Даниела сыграла роль Маизы — жены Лукаса. Кажется, за годы актриса практически не изменилась. После «Клона» Эскобар продолжила сниматься в кино. Сохранять молодость и красоту ей помогают правильные привычки. Актриса давно ведет здоровый образ жизни и даже называет себя фуд-коучем, так как в своем блоге часто делится секретами своей красоты и молодости.

У знаменитости есть сын Андрэ. В августе 2020-го у актрисы родилась внучка, которую назвали Флорой. Сейчас Даниеле Эскобар 55 лет.

Нанду (Тьяго Фрагосо)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / thiagofragoso

Тьяго Фрагосо сыграл Нанду — парня из компании Мел. Актер женат на актрисе Мариане Ваш и имеет двоих детей. Так же как и герой «Клона», знаменитость построил музыкальную карьеру. Сейчас ему 42 года.

Иветти (Вера Фишер)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / verafischeroficial

Вере Фишер сейчас 72 года. Она активно продвигает свой аккаунт в социальных сетях, путешествует и ведет светский образ жизни.

О личной жизни знаменитости известно немного. В 1971-м она вышла замуж за режиссера Перри Саллеша, а в 1979-м родила ему дочь Рафаэлу. Но пару разрушила новая любовь Фишер. На съемках сериала «Мандала» она встретила актера Фелипе Камаргу, который был на девять лет младше звезды бразильского кино и по задумке режиссера исполнял роль ее сына. Вера призналась мужу, что полюбила другого. После развода она вышла замуж за молодого избранника и в 1993-м родила ему сына Габриэля.

Красивая история имела скандальный финал. В 1995-м таблоиды пестрели новостями о том, что актриса страдает от пристрастия к алкоголю и наркотикам. Зависимость стала причиной разрыва пары. При разводе Камаргу забрал наследника, позволив матери видеться с ним только по выходным. После долгой и тяжелой реабилитации Вера Фишер смогла вернуть ребенка.

Актриса продолжает сниматьс в кино, а также участвует в театральных проектах своего первого мужа, с которым смогла сохранить дружеские отношения.

Тавинью (Виктор Фазану)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / victorscenes

Актер сыграл роль красавца Тавинью — друга Лукаса и адвоката синьора Леонидаса. В 2003-м Виктор покинул телекомпанию «Глобо», которая занималась производством сериала «Клон». Сейчас Виктору 65 лет, он живет в Рио-де-Жанейро и занимается спортом.

Телминья (Таис Ферсоза)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / tatafersoza

Таис Ферсоза сыграла роль умницы и красавицы Телминьи — подруги Мел и дочери Тавинью. Сейчас актрисе 39 лет, она замужем за популярным бразильским певцом Мишелем Тело и воспитывает двоих детей.

Мохамед (Антониу Каллони)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / antonio_calloni

Актер сыграл роль брата Саида и мужа сестры Жади Латифы. Антонио продолжает сниматься в сериалах и играть в театре. Сейчас Каллони 60 лет.

Личная жизнь знаменитости сложилась удачно. Он уже много лет женат на журналистке журналистке Илсе Родригес Галу. У пары есть сын Педру.

Латифа (Летисия Сабателла)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / leticia_sabatella

Летисии Сабателле досталась роль покорной Латифы — сестры Жади и жены Мохамеда. В 90-х актриса была секс-символом в Бразилии, но мало кто знал, какие трудности ей пришлось пережить.

А вот с личной жизнью у актрисы не сложилось. Влюбившись в первый раз еще в подростковом возрасте, ее ждало серьезное испытание: у молодого человека обнаружили лейкемию (заболевание, вызывающее злокачественные изменения в клетках крови). Вторым потрясением в жизни Летисии было преждевременное рождение ее единственной дочери от первого брака с актером и продюсером Адхело Антонио. Девочка появилась на свет на три с половиной месяца раньше положенного срока. В течение трех лет Сабателла и ее муж занимались реабилитацией наследницы.

Пережив все трудности, супруги не смогли сохранить брак. Последовал болезненный для Летисии развод. Сабателла пыталась еще раз наладить личную жизнь с актером Фернанду Алвису Пинту, но через шесть лет после свадьбы супруги разошлись. Сейчас звезда экрана продолжает сниматься и наслаждается тем временем, что проводит с дочерью. Сейчас ей 52 года, она вегетарианка и ведет свой канал в социальных сетях. Также актриса поет.

Самира (Стефани Бриту)

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г., Instagram* / sthefanybrito

На момент съемок в «Клоне» актрисе было 13 лет. В 2009-м она вышла замуж за футболиста Алешандре Пату, но развелась с ним после девяти месяцев брака. В ходе судебных тяжб Бриту рисковала остаться без средств к существованию, но выиграла дело. Пату обязали выплачивать ей пять тысяч реалов (около 67 тысяч рублей) ежемесячно.

В 2018-м актриса вышла замуж во второй раз за бразильского юриста русского происхождения Игоря Рашковского. В ноябре 2020-го Стефани подарила мужу первенца. Малыша назвали Антонио Энрико.

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