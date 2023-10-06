Это мы смотрим: ТОП-5 латиноамериканских драм, которые могут вернуться на экраны

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001 г.

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Они завоевали сердца зрителей 30 лет назад и готовы сделать это снова.

В связи с уходом из России многих западных компаний, отечественные онлайн-кинотеатры задумались о налаживании контактов с Латинской Америкой. Из-за возросшей в последнее время популярности турецких и индийских сериалов, представители российского кинобизнеса обратили свое внимание на Мексику и Бразилию. В 90-х латиноамериканские мелодрамы были в России на пике популярности, а сегодня они могут вновь вернуться на наши экраны. 5-tv.ru решил вспомнить культовые бразильские и мексиканские сериалы, завоевавшие сердца зрителей тридцать лет назад.

Бразильский сериал «Клон»

Действия сериала стартуют в 80-х годах. Бразильский промышленный магнат Леонидас Феррас со своими сыновьями Диогу и Лукасом отправляется на отдых в Марокко. Из-за интрижки любовницы Леонидаса с Диогу, отец и сын ссорятся, и на обратном пути в Бразилию молодой человек погибает в авиакатастрофе. Крестный погибшего — ученый Альберти, не может смириться с гибелью родственника и решается на безумный эксперимент: он клонирует Диогу и на свет появляется его двойник — Лео. В начале 2000-х юноша вырастает и сбегает из-под опеки ученого, а вокруг него разворачиваются любовные интриги, начавшиеся еще двадцать лет назад.

Сериал интересен тем, что поднимает нетривиальные для мелодрам темы: ислам, клонирование, наркотические вещества. Премьера сериала была омрачена трагедией 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Выпуск шоу, история которого тесно связана с мусульманами, мог нанести имиджевый урон, однако риск оправдал себя. Сериал стал одним из самых успешных бразильских произведений — он был показан в 90 странах мира, а его рейтинг на платформе IMDb составляет 8.1 из 10.

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001 г.

Бразильский сериал «Рабыня Изаура»

Теленовелла была снята по мотивам произведения бразильского прозаика Бернарда Гимарайнша. Будучи первой «мыльной оперой», показанной в СССР, «Рабыня Изаура» рассказывает историю молодой бразильянки Изауры, которая вынуждена прислуживать богатому владельцу сахарной плантации — сеньору Леонсио Корреа ди Алмейда. Бедная рабыня терпит приставания господина, пытается найти свою любовь и узнать тайну своего происхождения.

Интересно, что благодаря этому сериалу, в русском языке укрепилось слово «фазенда», которым люди стали иронично называть дачный участок в шесть соток, а отечественная группа «Кар-Мэн» в своей песне «Парень из Африки» использовали мелодию из заставки мелодрамы.

Фото: Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976 г.

Мексиканский сериал «Дикая Роза»

Сериал, рассказывает о молодой девушке Розе. Роза очень добра и честна, хоть и происходит из бедной семьи. Она живет в трущобах вместе со своей крестной Томасой, даже не предполагая, что все это время ее безуспешно пытается найти богатая мать. Однажды девушка пробирается в богатый дом, чтобы украсть немного еды, однако хозяин особняка решает не сдавать Розу в полицию, а взять ее в жены, чтобы позлить своих сестер Дульсину и Кандиду. Молодой человек даже не может себе представить, во что выльется его спонтанная женитьба на необразованной простушке.

Теленовелла быстро стала культовой, заработала награды за лучшую женскую роль и лучшую злодейку, породила несколько продолжений и спин-оффов, а также стала самым рейтинговым шоу на мексиканском ТВ.

Фото: Кадр из сериала «Дикая роза», 1987 г.

Мексиканский сериал «Богатые тоже плачут»

Сериал крутится вокруг истории молодой девушки по имени Марианна Вильяреаль, выросшей в бедной семье. В связи со смертью отца, она оказывается вынуждена уйти из родного дома, ведь там начала наводить свои порядки ее мачеха. Девушка и не догадывается, что на самом деле является наследницей очень большого состояния. Судьба забрасывает Марианну в богатую семью Сальватьерра, где она становится простой служанкой. Пройдет много лет, и эта семья станет ей по-настоящему родной, а сын хозяина дома — Луис Альберт возьмет девушку в жены.

Сериал был второй мыльной оперой, после «Рабыни Изауры», показанной по советскому ТВ. Зрителям настолько понравилась история Марианны, что после внезапного прекращения показа мелодрамы, люди завалили телеканал просьбами вернуть шоу в эфир. В результате, сериал произвел настоящую революцию на телевидении и приобрел статус по-настоящему культового, впоследствии став примером и ориентиром для российской, мексиканской и латиноамериканской индустрии теленовелл.

Фото: Кадр из сериала «Богатые тоже плачут», 1979 г.

Мексиканский сериал «Просто Мария»

Юная крестьянка Мария Лопес вынуждена переехать в Мехико, чтобы найти деньги для содержания отца и пятерых младших братьев и сестер. Устроившись служанкой в богатый дом, девушка влюбляется в богатого юношу Хуана Карлоса дель Вильяр. Семья парня не допускает их отношений, однако Мария успевает забеременеть. Благодаря своей лучшей подруге Рите, девушка знакомится с учителем Виктором Карено, который сразу же начинает испытывать к служанке чувства. Однако Мария не может принять его чувств и растит сына Хосе одна. Спустя многие годы ее сын влюбляется в девушку, которая оказывается наследницей семьи Вильяр.

Фото: Кадр из сериала «Просто Мария», 1989 г.

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