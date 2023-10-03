Фанаты поднимают волшебные палочки: кого из актеров фильмов о «Гарри Поттере» уже нет в живых

Фото: Кадр из к/ф « Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.

Казалось бы, любимые многими фильмы о Гарри Поттере вышли пару лет назад, однако прошло уже больше десятилетия. За это время много талантливых актеров, участвовавших в экранизации, скончались.

История о волшебнике по имени Гарри Поттер стала для многих не просто книгой, прочитанной на досуге, а настоящим увлечением. Неудивительно, что волшебный мир сошел с пожелтевших страниц и предстал перед фанатами на экране.

Большая команда из режиссеров, сценаристов и многих других профессионалов трудились над экранизацией «Гарри Поттера». И конечно же, фильмы не имели бы такого колоссального успеха, если бы не талантливые актеры. Некоторые из них были известны до появления в поттериане, а для других участие в съемках стало настоящим дебютом.

С момента выхода последнего фильма под названием «Гарри Поттер и Дары Смерти. 2 часть» прошло 12 лет. Мало кто задумывается, сколько профессионалов, подаривших фанатам оживших книжных персонажей, скончались. Кого из актерского состава больше нет в этом мире, вспомнил Пятый канал.

Ричард Харрис — первый Альбус Дамблдор

Фото: Кадр из к/ф «Гладиатор», реж. Ридли Скотт, 2000 г.; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Именно Ричард Харрис впервые представил фанатам любимого всеми Альбуса Дамблдора. В его исполнении величайший маг и директор школы чародейства и волшебства «Хогвартс» казался таинственным и особенно проницательным. А внешний облик Харриса в кадре полностью соответствовал книжной задумке: длинная лиловая мантия, очки-половинки и длинная седая борода. Альбус Дамблдор словно сошел с бумажных страниц.

Сложно представить, что фанаты могли никогда не увидеть Ричарда Харриса в этой роли, если бы не одна маленькая девочка. Будущий Дамблдор всерьез не хотел принимать участие в съемках. Отговорить его от этой ошибки смогла лишь его внучка, которая пригрозила, что перестанет разговаривать с дедушкой, если он откажется от этой роли. У Харриса не осталось выбора.

Актер принял участие в первых двух частях фильмов о Гарри Поттере. Однако вскоре у Харриса обнаружили серьезное заболевание лимфатической системы, возникшее после перенесенной пневмонии. Через три дня, проведенных в коме, 25 октября 2002 на 73 году жизни актер скончался.

Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор

Фото: Reuters / HANNAH MCKAY; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.

Съемочной команде срочно пришлось искать того, кто бы исполнил роль Дамблдора в оставшихся неснятых частях «Гарри Поттера». И судьба им улыбнулась спустя несколько месяцев поисков. На площадку пришел Майкл Гэмбон, который раскрыл Альбуса Дамблдора с новой стороны.

Гэмбон сыграл роль директора «Хогвартса» эмоционально, что разнилось с образом волшебника в первых двух экранизациях. Такая подача бросилась в глаза фанатам, но со временем отсутствие характерного герою проницательного спокойствия оправдалось тем, что с каждой частью мир волшебства становился все мрачнее, предвещая тяжелые времена. И Альбус Дамблдор в исполнении Майкла Гэмбона завоевал сердца зрителей.

За все время съемок актер стал для съемочной группы близким человеком, который был не прочь разрядить обстановку своими шутками или поддержать младших коллег.

Майкл Гэмбон умер 28 сентября 2023 года. Пневмония забрала не только уважаемого актера и близкого для многих человека, но и еще одного Альбуса Дамблдора. На момент смерти ему было 83.

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Фото: Кадр из к/ф « Золотой глаз», реж. Мартин Кэмпбелл, 1985 г.; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Робби Колтрейн стал тем самым Хагридом, которого хотели видеть фанаты. Роль досталась актеру практически сразу. На этом настояла автор книг Джоан Роулинг, аргументируя тем, что всегда видела в Хагриде именно Колтрейна. И уже с выходом первого фильма можно было утверждать, что она не прогадала с выбором. Актер передал всю доброту, искренность и заботу полувеликана к ученикам.

Робби Колтрейн завоевал сердца не только зрителей, но и коллег. Поэтому его смерть, произошедшая 14 октября 2022-го стала настоящим ударом для других актеров поттерианы. Колтрейн умер от полиорганной недостаточности в 72 года.

Алан Рикман — Северус Снегг/Снейп

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.

Холодный, неэмоциональный и при этом крайне эффектный профессор зельеварения с тяжелой судьбой — Северус Снегг в исполнении Алана Рикмана с выходом каждой части постепенно проникал в сердца зрителей. Мало кто знает, но еще до начала съемок актер беседовал с Джоан Роулинг. Темой их разговора стала история жизни профессора. Рикман раньше режиссеров узнал, что таится в душе этого мрачного персонажа. Поэтому актер часто правил образ своего героя, прописанный в сценарии, чтобы он максимально соответствовал ожиданиям поклонников книг.

Алан Рикман умер 14 января 2016. Причиной смерти стала раковая опухоль. Когда новость о кончине актера разлетелась по интернету, фанаты по всему миру подняли волшебные палочки, чтобы проститься с актером, как это делали книжные волшебники.

Ричард Гриффитс — Вернон Дурсль

Фото: Кадр из к/ф «Огненные колесницы», реж. Хью Хадсон, 1981 г.; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Роль дядюшки Гарри Поттера, вызывающего в книжном варианте исключительно неприятные чувства, досталась Ричарду Гриффитсу. Актер добился того же эффекта и на экране. При просмотре сцен с участием Вернона Дурсля положительных эмоций можно не ждать. Радость у зрителя может возникнуть лишь в первом фильме о «мальчике, который выжил», когда Хагрид пришел забрать Гарри Поттера в мир волшебства и напугал Дурслей, используя свою силу и магию.

Несмотря на такой отталкивающий образ, сам Ричард Гриффитс не только вызывал уважение среди коллег, но и стал наставником для Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттера), который не раз отмечал, что Гриффитс всегда был готов чему-то научить его.

Актер скончался 28 марта 2013 из-за осложнений после операции, проведенной на сердце. На момент смерти Гриффитсу было 65 лет.

Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой

Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS; null

Несмотря на небольшое отведенное время на экране, Хелен Маккрори передала все качества Миссис Малфой, описанные в книге. Перед фанатами возник образ любящей матери, готовой на все ради своих близких. Экранная семья сблизилась с актрисой во время съемок.

Хелен Маккрори скончалась 16 апреля 2021 от рака молочной железы в 52 года. Ее смерть шокировала близких и коллег. Том Фелтон (Драко Малфой) и Джейсон Айзекс (Люциус Малфой) выразили глубочайшие соболезнования, отметив, что работа с актрисой была для них счастьем. У Маккрори осталась незакрытая роль в сериале «Острые козырьки».

Джон Херт — Мистер Олливандер

Фото: www.globallookpress.com / Steph / Lionel / Fdc13; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Мистер Олливандер первый дал магию в руки Гарри Поттера. Герою Джона Херта принадлежал знаковый магазин с волшебными палочками, куда первым делом отправился «мальчик, который выжил», попав в Косой Переулок. Мистер Олливандер появился в первой части франшизы и в последней. В его образе можно было четко увидеть, как изменился мир магии. Ранее энергичный продавец стал мрачным и запуганным.

Джон Херт умер 3 марта 2023 в возрасте 83 лет. Еще в 2015 году ему поставили диагноз рака поджелудочной железы.

Роджер Ллойд-Пак — Барти Крауч-старший

Фото: www.globallookpress.com / Lexie Appleby/Geisler-Fotopress; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Бартемиус Крауч появился в «Гарри Поттере и Кубке огня». С участием главы Департамента международного магического сотрудничества было всего несколько сцен, в том числе суд над сыном героя, который стал Пожирателем Смерти.

Актер прожил менее 10 лет со времени выхода экранизации со своим участием. 15 января 2014 года он скончался от рака поджелудочной железы. Ему было 69 лет.

Верн Тройер — Крюкохват

Фото: www.globallookpress.com / Gene Lower; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Рост Верна Тройера составлял всего 80 сантиметров. С такими параметрами актер и стендап-комик идеально подошел на роль небольшого гоблина Крюкохвата, к которому Хагрид обратился в банке «Гринготтс».

Комик появился на экране в «Гарри Поттере и Философском камне». А в части «Гарри Поттер и Дары Смерти» роль Крюкохвата исполнял уже другой актер. Верн Тройер скончался 21 апреля 2018 на 50 году жизни. Официальной причиной смерти было озвучено намеренное алкогольное отравление.

Роберт Харди — Корнелиус Фадж

Фото: Кадр из сериала «Десятое королевство», 1999 г.; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Тайная комната», реж. Крис Коламбус, 2002 г.

Министр магии Корнелиус Фадж появился экране в исполнении Роберта Харди в четырех фильмах о Гарри Поттере. Этот персонаж вызывал у многих противоречивые чувства. Иногда он был обычным работником министерства, просто выполняющим свои обязанности, но зачастую его поступки могли раздражать не только героев, но и зрителей. Роберт Харди сохранил всю противоречивость образа Фаджа.

Актер прожил 91 год. Последнее время перед смертью он находился в доме престарелых, где и умер 3 августа 2017-го.

Элизабет Сприггс — Полная Дама

Фото: Кадр из к/ф «Жемчуг царицы Савской», реж. Колин Натли, 2004 г.; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Роль Элизабет Сприггс была хоть и небольшой, но яркой и запоминающейся. Полная Дама была живым портретом, скрывающим вход в гостинную Гриффиндора. Актриса исполнила роль говорящей нарисованной леди лишь в фильме «Гарри Поттер и Философский камень», к съемкам третьей части франшизы ее пришлось заменить.

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Элизабет Сприггс умерла 2 июля 2008. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Дэйв Леджено — Фенрир Сивый

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», реж. Дэвид Йейтс, 2011 г.

Фенрир Сивый появился в трех последних фильмах саги. Герой был частью зла, окутывающего мир волшебства. Сам Дейв Леджено был не только актером, но и профессиональным спортсменом.

Жизнь Дейва Леджено оборвалась неожиданно. 11 июля 2014 тело актера нашли туристы, проходившие в межгорной впадине в районе пустыни Мохаве, именуемой Долиной смерти. Причиной гибели спортсмена назвали сложности, вызванные жарой.

Марджери Мейсон — Продавщица сладостей в поезде

Фото: Кадр из сериала «Семья на войне», 1970 г.; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Марджери Мейсон посвятила киноиндустрии почти полвека своей жизни, а продавщица сладостей в «Гарри Поттере и Кубке огня» стала для нее последним появлением на экране. Актриса провела в кадре всего несколько минут, и этого времени хватило, чтобы почувствовать тепло от сцены в «Хогвартс-Экспресс» с ее участием.

Марджери Мейсон дожила до 100 лет. Актриса ушла из жизни 26 января 2014.

Джимми Гарднер — Водитель волшебного автобуса

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

Водитель волшебного автобуса не сказал ни единого слова, но все равно запомнился зрителям. Забавные большие очки, сумасшедший взгляд и буквально бешенный стиль вождения сделал персонажа ярким. Также благодаря коллеге героя, выкрикнувшего фразу «Трогай, Эрл!» у многих осталось в памяти имя героя Гарднера.

Актер исполнил эту роль за год до завершения карьеры. А 3 мая 2010-го в возрасте 85 лет скончался от пневмонии.

Роберт Нокс — Маркус Белби

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка», реж. Дэвид Йейтс, 2009 г.

Этого героя многие вспомнят не сразу, ведь он появился всего в одной сцене фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Однако в его исполнении образ Маркуса Белби был обаятельно простым. Актер должен был появиться в следующих частях поттерианы.

Однако 24 мая 2008 Роберт Нокс трагически умер в драке, произошедшей в баре. Решив вступиться за младшего брата, актер получил смертельное ножевое ранение. Сейчас в Лондоне в память о юноше ежегодно проходит фестиваль имени Роба Нокса.

Дерек Дэдмен — бармен Том

Фото: Кадр из к/ф «Знак четырех», реж. Питер Хэммонд, 1987 г.; Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

В фильме «Гарри Поттер и Философский камень» Хагрид проводит главного героя в волшебный мир через бар «Дырявый Котел», где они и встречают трактирщика Тома в исполнении Дерека Дэдмена.

Этот герой появлялся в нескольких частях поттерианы. И только невнимательный зритель мог не заметить, что в третьем фильме роль Тома досталась актеру, ранее не появлявшемуся во франшизе. Предположительно, это произошло потому, что Дэдмену за некоторое время до предстоящих съемок диагностировали диабет. А 21 ноября 2014-го актер от него скончался.