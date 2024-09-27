Талисман британского кино: творческий путь Мэгги Смит

Фото: www.globallookpress.com

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На 90-м году жизни умерла известная актриса Мэгги Смит. 5-tv.ru вспоминает жизненный путь звезды «Гарри Поттера» и «Аббатства Даунтон».

Умерла актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы МакГонагалл в «Гарри Поттере». Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на сыновей знаменитости.

«С большой грустью мы вынуждены объявить о смерти дамы Мэгги Смит», — сообщили наследники актрисы.

Мэгги Смит скончалась в больнице сегодня рано утром, в пятницу 27 сентября.

Мэгги Смит до популярности

Мэгги Смит родилась в 1934 году в Илфорде, графство Эссекс, но прожила там недолго. Отец Мэгги получил место патологоанатома в Оксфордском университете, и в четыре года юная Мэгги с родителями и двумя братьями-близнецами переехала в Оксфорд. Будущая актриса поступила в Оксфордскую школу для девочек и окончила ее в 16 лет.

Мэгги Смит в театре

Когда пришло время выбирать специальность, Мэгги решила пойти в театральный вуз, но ее родители не отпустили дочь учиться творческой профессии. В итоге девушка поступила в Оксфордский университет на факультет драмы, где посещала театральный кружок. Уже в студенчестве она сыграла на сцене Оксфордского университетского драматического общества.

Мэгги Смит начала блистать в театре и кино в 1950-х. Фото: Global Look Press / imago stock& people

Дебютной ролью актрисы считают Виолу в спектакле 1956-го «Двенадцатая ночь» по комедии Уильяма Шекспира. В 1960-х она появилась в образе Дездемоны в спектакле «Отелло», который проходил в Королевском национальном театре. Партнером юной Мэгги был Лоуренс Оливье, а сама она стала частью труппы театра. Мэгги сыграла в постановках «Золушка» и «Школа злословия» — почти все спектакли с ней имели успех, поэтому режиссеры прозвали Мэгги Смит талисманом сцены.

Мэгги Смит в кино

Первая кинороль Мэгги Смит — Бриджит Говард в фильме «Некуда идти». В криминальной картине актриса получила главную роль и уже в 60-х стала активно сниматься в кино. За десять лет актрису несколько раз номинировали на премию «Золотой глобус».

В 1970-м Мэгги Смит получила первый «Оскар» за роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» и премию Британской академии. Она сыграла увлеченную учительницу в школе для девочек. Роль принесла Мэгги Смит успех и признание общества. Ей предложили роли в фильмах по романам Агаты Кристи.

Мэгги Смит в образе Дианы Бэрри в фильме «Калифорнийский отель». Фото: Global Look Press / imago stock& people

В перерывах между съемками Мэгги Смит играла в театре: она исполнила несколько ролей из произведений Шекспира и ездила в турне по стране со спектаклями. Второй «Оскар» Мэгги Смит получила уже в 1979-м за роль в драме «Калифорнийский отель». На съемочной площадке она работала с Майклом Кейном и Джейн Фонда.

Партнерами актрисы по фильмам становились известные деятели искусства: она сыграла в кино с Джуди Денч (с ней же они подружились и общались много лет), Хеленой Бонем Картер и снова встретилась с Лоуренсом Оливье.

Мэгги Смит в образе Дафны Касл в фильме «Зло под солнцем». Фото: Global Look Press / Jewish Chronical

Мэгги Смит стала любимицей британцев. Каждая картина с актрисой становилась успешной. В 1990-м Мэгги Смит возвели в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи. Она получила аналог почетного титула «сэр» и стала называться дамой в официальных источниках. За несколько фильмов она была удостоена премий BAFTA и «Золотой глобус».

Мэгги Смит в «Гарри Поттере» и »Аббатстве Даунтон»

Старшее поколение британцев было в восторге от игры Смит, а вот молодым людям еще предстояло познакомиться с творчеством актрисы. В 2001-м на экраны вышел первый фильм о приключениях «Гарри Поттера», где Мэгги Смит сыграла строгую, но справедливую профессора МакГонагалл.

Фильм стал безумно популярен во всем мире: актеров встречали фанаты, зрители старались походить на любимых героев. Так о Мэгги Смит узнали все поклонники саги о юном волшебнике.

Эмма Томпсон и Мэгги Смит в образе профессора Трелони и профессора МакГонагалл в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка». Фото: Global Look Press / Supplied by FilmStills.net

В приквеле фильма «Фантастические твари и места их обитания» молодую Минерву МакГонагалл сыграла другая актриса. Фанаты пришли в недовольство от этого факта, ведь они ожидали увидеть яркую Мэгги Смит в образе профессора трансфигурации, несмотря на почтенный возраст и несоответствие возраста героини в картине. На Reddit создавали целые петиции с просьбой добавить взрослого персонажа Мэгги Смит в картину.

Еще одна знаковая роль Мэгги Смит в 2010-х — вдовствующая графиня Грэнтэм Вайолет Кроули в британском телесериале «Аббатство Даунтон». Сериал получил наивысшие оценки критиков и даже попал в книгу рекордов Гиннесса. За каждым эпизодом следили более шести миллионов телезрителей.

Персонаж Мэгги Смит — один из ключевых в сериале. Ее саркастические высказывания мгновенно разбирают на цитаты. Поэтому поклонники обрадовались возвращению Мэгги Смит уже в полнометражный фильм о большой семье аристократов.

Мэгги Смит в образе Мюриэль Донелли в фильме «Отель „Мэриголд“: Лучший из экзотических». Фото: Global Look Press / Planet Photos

В 2012-м Мэгги Смит появилась в комедии «Отель „Мэриголд“: Лучший из экзотических». Наконец актрисе представилась возможность сыграть обычную женщину преклонного возраста, путешествующую в Индии.

На съемочной площадке Мэгги встретилась с актерами Джуди Денч и Биллом Найи. За роль Мюриэль Донелли она была номинирована на премию Гильдии киноактеров США.

В 2019-м Мэгги Смит исполнилось 85 лет. Несмотря на пожилой возраст, актриса снялась в фильме «Аббатство Даунтон» и продолжала работать в театре и кино.

Личная жизнь Мэгги Смит

На съемках фильма «Расцвет мисс Джин Броди», Мэгги Смит познакомилась с актером Робертом Стивенсом. В 1967-м Мэгги вышла замуж за актера, и у них родился сын Крис, а через два года — Тоби. Тоби Стивенс известен по ролям Густава Грейвза в фильме «Умри, но не сейчас» и капитана Флинта в сериале «Черные паруса». Крис Стивенс решил избавиться от предубеждений зрителей и сменил сценический псевдоним на Крис Ларкин в честь поэта Филиппа Ларкина. Он — театральный актер. Брак Мэгги и Роберта продлился до 1975-го. В 1975 году Мэгги Смит второй раз вышла замуж. Ее супругом стал сценарист Беверли Кросс. Они были в браке до смерти Беверли в 1998-м.

Мэгги Смит в 2019 году. Фото: Global Look Press / Cover Images

Мэгги Смит занималась благотворительностью. Она пожертвовала больше четырех миллионов долларов на восстановление Придворного театра в Новой Зеландии после землетрясения. В 2012-м актриса стала послом Международной ассоциации по глаукоме.

Актриса не оставляла кинокарьеру даже во время болезней. В 1988-м она прошла лучевую терапию, чтобы избавиться от аутоимунного заболевания — диффузного токсического зоба. В 2007-м, когда актриса исполняла роль Минервы МакГонагалл в шестом фильме о Гарри Поттере «Гарри Поттер и принц-полукровка», она боролась с раком груди.

После курса химиотерапии актриса победила болезнь. Мэгги Смит познакомила мир с яркими и непосредственными женскими персонажами, которые не боялись высказывать собственное мнение. Ее кино- и театральные героини стали примерами для множества женщин.