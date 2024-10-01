«Жизнь не только майский день»: судьба, успех и секреты Вячеслава Добрынина

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Автор знаменитых стихов, великий музыкант и композитор. Как сложилась судьба Добрынина и какие испытания ему пришлось пройти перед кончиной

Умер Вячеслав Добрынин — певец, композитор и народный артист России. Его хиты, записанные в 80-х и 90-х годах, полюбились многим и до сих пор любимы разными поколениями слушателей.

Детство и юность Вячеслава Добрынина

Вячеслав Григорьевич Добрынин родился в Москве 25 января 1946 года. Однако до 1972-го его полное имя звучало иначе — Вячеслав Галустович Антонов. Будущий композитор и певец имел возможность носить фамилию Петросян, как его биологический отец — Галуст Оганесович, армянин по национальности, но мать дала ему свою фамилию.

Стремительный роман между родителями разгорелся на фоне Великой Отечественной войны. После вспыхнувшей искры, Анна Антонова и Галуст Петросян зарегистрировала свои отношения в военно-полевом загсе. В Кенигсберге (ныне Калининград — Прим.ред.) молодожены встретили Победу, однако это радостное событие было недолгим.

Анна уехала в Москву, где только узнала о своей беременности, в то время как Галуст отправился на фронт в войне против Японии, а затем вернулся на родину. Родные молодого человека не хотели даже слышать о его «полевой» супруге, поэтому будущий народный артист остался без отца.

Значимой фигурой, повлиявшей на увлечения и развитие мальчика, стала его мама. Анна Ивановна вдохновила сына заняться музыкой, которую сама очень любила. Вячеслав поступил в музыкальную школу и остановил свой выбор на баяне, а со временем освоил и игру на гитаре.

Вячеслав Добрынин обучался в престижной школе, где у нее была баскетбольная команда, поэтому вскоре юноша стал ее капитаном. Летом, как и любой ребенок того времени, жил у бабушки с дедушкой. В 14 лет будущий композитор активно подражал стилягам: носил узкие штаны и яркие рубашки. В старших классах он впервые услышал The Beatles и стал их преданным поклонником.

Вдохновившись легендами рок-музыки, он создал группу под названием «Орфей». Вячеслав начал проводить концерты в кафетериях, собирая публику, которая специально приходила послушать его выступления.

Получив аттестат о среднем образовании, Вячеслав поступил в Московский государственный университет на факультет истории искусств. О том, что в молодости ему нравилось изучать мир искусства, говорит тот факт, что композитор окончил аспирантуру.

Однако о музыке он также не забывал, находя время для занятий в музыкальном училище. Добрынин с успехом окончил обучение в двух отделениях: народном, в классе баяна, и дирижерско-хоровом.

Карьера композитора и смена фамилии

© РИА Новости / Рудольф Алфимов

В 1970 году Вячеслав принял окончательное решение: музыка встала для него на первое место. Молодого музыканта пригласили в ансамбль Олега Лундстрема в роли гитариста.

Позже, чтобы избежать путаницы с коллегой по сцене Юрием Антоновым, он изменил свое имя и принял творческий псевдоним Добрынин. В 1972 году отчество Григорьевич и фамилия Добрынин были официально зарегистрированы и внесены в паспорт.

В 70-х артист познакомился с Аллой Пугачевой и участниками вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Эти встречи вскоре привели к продуктивному сотрудничеству — в репертуаре музыкантов начали появляться песни Добрынина, многие из которых мгновенно приобретали популярность. Например, такие хиты как «На земле живет любовь», «Напиши мне письмо» и «золотой ключик». Москвича начали отмечать как успешного композитора, а его хиты исполняли такие народные артисты, как Лев Лещенко, Роксана Бабаян и Иосиф Кобзон.

Эстрадный певец Вячеслав Добрынин

Уткин Игорь/ТАСС

Творческий путь Добрынина изменился кардинальным образом в 1986: он начал выступать как сольный певец. Это случилось благодаря случайному повороту событий: Михаил Боярский не смог присутствовать на записи известной программы «Шире круг», где планировал исполнить песню авторства Вячеслава.

Не растерявшись, организаторы обратились к композитору с предложением спеть свой же хит. Так и началась музыкальная карьера Добрынина. После его появления на экранах телевизоров общественность сразу обратила внимание на нового исполнителя. Редакция программы была завалена просьбами вновь пригласить запомнившегося артиста.

И зрителей услышали: Вячеслав Григорьевич стал регулярно появляться на сцене. Его коллекция музыкальных произведений пополнилась хитами «Бабушки-старушки», «Не сыпь мне соль на рану» и многими другими композициями, которые в 1980-х звучали на всех телеканалах и радиостанциях.

В 1990-м компания «Мелодия» удостоила Добрынина «Золотого диска» за его альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро». Эти пластинки достигли невероятного успеха и были проданы тиражом в семь миллионов копий. В том же году Добрынин основал музыкальную группу «Доктор Шлягер».

Позже композитор представил не менее успешный альбом под названием «Вы любите эти песни», в который вошел запоминающийся трек «Сумасшедший дождь».

Спустя пять лет, в 1995-м, на свет появилась песня «Ах, какая женщина». Однако настоящим хитом стала композиция «Льется музыка», исполненная в дуэте с Машей Распутиной на ежегодном фестивале популярной музыки «Песня года — 90».

В 90-х годах артист выпустил клипы на такие треки, как «Казино», «Стена» и «Не ревнуй». Он даже снял ролик на совместную с Андреем Державиным песню «Не забывайте друзей». В 1998-м вышел музыкальный альбом под названием «Руки вверх, доктор Шлягер!», записанный в сотрудничестве с группой «Руки вверх!».

В начале нулевых вышел видеоклип на популярную песню «Большая медведица», а в 2003 — на трек «Спасибо за то, что была». Новый материал Добрынин записывал вместе со своей группой «Доктор Шлягер». В дальнейшем участники коллектива часто отправлялись в туры без своего художественного руководителя, исполняя песни из его репертуара.

Вячеслав Добрынин часто выступал как один из почетных гостей фестиваля шансона «Эх, разгуляй!». Зрители неизменно тепло встречали артиста, исполняющего известные хиты.

Во время его выступления в 2017 в СК «Олимпийский» весь зал дружно подпевал его знаменитой композиции «Кто тебе сказал?». После окончания концерта певец сообщил прессе о том, что чувствует усталость от гастрольной жизни и стремится больше времени уделять семье. По неподтвержденным данным, ухудшившееся состояние здоровья стало причиной его решения завершить карьеру эстрадного певца в 71 год.

Помимо своей музыкальной карьеры, Вячеслав Добрынин часто становился участником различных проектов и мероприятий. В 2017 году он посетил программу «Честное слово», ведущим которой был Юрий Николаев. В начале 2018 Добрынин присоединился к жюри конкурса «Мисс МГУ — 2018», где его партнерами стали Валдис Пельш, Яна Чурикова, Тутта Ларсен и Марк Тишман. Спустя три месяца он не смог отказать знаменитой певице Тамаре Гвердцители и принял участие в ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце, где они вместе исполнили хит «Сумасшедший дождь».

В апреле 2019 Вячеслав Григорьевич выступил на фестивале шансонной музыки «Эх, разгуляй!», вновь исполнив свою популярную песню «Кто тебе сказал?». Позднее у него состоялось сольное выступление в честь Дня города Москвы. В том же году он также выступил на юбилейном вечере Юрия Николаева, исполнив с Жасмин песню «На теплоходе музыка играет».

Кино и телевидение

www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

Еще одной важной вехой в жизни музыканта стала его деятельность в киноиндустрии. В частности, артист принял активное участие в создании новых эпизодов популярного ситкома «Счастливы вместе», который начал выходить в эфир осенью 2018.

Композитор работал над музыкальным оформлением данного проекта. Новый сезон повествовал о семейной жизни Букиных и их детей, но, в отличие от предыдущих частей, главой семьи стал политический деятель, стремящийся преобразовать жизнь в своем городе.

Помимо написания музыки для нескольких фильмов, Добрынин попробовал себя в актерской игре. Его дебютной, пускай и небольшой, ролью стало выступление в сцене криминальной ленты «Черный принц», вышедшей в 1973-м. В этом фильме он сыграл участника музыкального коллектива в ресторане.

Только через 20 лет певец получил возможность сыграть роль в кино со словами — Добрынин великолепно изобразил харизматичного американца по имени Сэм в фильме «Американский дедушка».

Его успешное перевоплощение состоялось благодаря актерскому дару и подходящей внешностью — при росте 178 сантиметров его вес составлял 93 килограмма. В 1995-м музыкант снялся в эпизоде в украинском триллере «Двойник», где сыграл управляющего банком. Спустя 13 лет, в 2008-м, певец вновь появился на экране, приняв участие в детективе «Кулагин и партнеры», представляя самого себя.

Личная жизнь Вячеслава Добрынина

Композитор Вячеслав Добрынин (справа) и его супруга Ирина (слева). © РИА Новости/Рудольф Алфимов

Женат народный артист был дважды. Первой супругой певца и композитора была женщина по имени Ирина. Союз просуществовал 15 лет. В этом браке родилась дочь Екатерина Добрынина, которая после окончания школы поступила во ВГИК.

Позже она вместе с матерью эмигрировала в США, где вышла замуж за телеоператора по имени Шейн Макгаффи. Музыкант впоследствии признал, что в молодости проявлял эгоизм по отношению к своей дочери, не уделяя ей достаточного внимания и очень из-за этого сожалел.

Личная жизнь Вячеслава Добрынина сложилась удачно лишь в 1985-м. Избранницей 39-летнего композитора стала также Ирина, по профессии она была архитектором. Пара была вместе всю оставшуюся жизнь, однако общих детей у них не родилось. Добрынин сохранял теплые отношения с первой супругой, поэтому они часто выкладывали общие фото в социальные сети.

В нулевых Добрынин стал дедушкой, у него появились двое внуков: Соня Добрынина-Макгаффи и Александр Добрынин-Макгаффи.

В отличие от своих родителей, которые целиком посвятили себя телевидению, Соня и Александр выбрали музыкальный путь. Внучка народного артиста удивляла семью своими оригинальными композициями и брала уроки вокала, в то время как внук овладел техникой игры на барабанах.

Внебрачный сын Вячеслава Добрынина

Неожиданным известием для музыканта стало появление внебрачного сына — Альберта Штефана. Правду о своем происхождении Альберт узнал от матери в 2016 году во время просмотра телевизора. Когда заиграла одна из песен Вячеслава Добрынина, она вдруг произнесла: «Это твой отец».

Удивленный таким откровением, Альберт решил, что мать шутит, и не воспринял ее слова всерьез. Однако она продолжила и подробно рассказала сыну о своем романе со знаменитым исполнителем.

«Как оказалось, все произошло в Красноярске. Миловидная девушка, похожая на Наталью Варлей, сразу привлекла внимание длинноволосого красавца, исполнявшего свои песни на сцене одного из клубов. Несколько раз после концертов Вячеслава они встречались. А потом артист дал девушке адрес своей московской квартиры и уехал на гастроли. Вскоре она узнала, что беременна», — поделился Альберт в одной из передач.

Узнав о своей беременности, женщина сначала отправила письмо своему возлюбленному, а затем направилась в Москву по оставленному адресу. В столице она встретилась с матерью музыканта. Внимательно выслушав незнакомку, мать вынесла жесткое решение: Вячеслав только начинает свой путь в карьере, и наличие семьи будет ему помехой.

Уехав без ничего, мать Альберта Штефана в дальнейшем дважды узаконила свои отношения, однако ни один из новых мужей не сумел подарить Альберту подлинной отцовской любви. Эти мужчины уже покинули мир, и тогда Штефан решил изменить свои данные в паспорте, выбрав в качестве отчества имя предполагаемого отца — Вячеславович.

Альберт, которому перевалило за пятьдесят, неоднократно пытался связаться с семьей певца, но все его попытки оказались безуспешными. Он задумывался оставить это бесплодное занятие, однако, когда он заболел коронавирусом и чуть не ушел жизни, решил во что бы то ни стало поговорить с отцом. Он уверял, что никакой финансовой выгоды не искал — хотел наладить кровные узы.

«Я ищу родственные связи. Когда мама сказала, что я его сын, я не верил, не понимал, но подумал, что надо что-то делать. Начал искать связь с ним. Мама сказала, что приезжал друг Вячеслава, который написал книгу „Доктор Шлягер“. Он сфотографировал меня, потом показал фото Добрынину. Но я тогда ничего не знал, поэтому встречи у нас не получилось», — объяснил он.

Пока новоиспеченный отец восстанавливался, историю подхватили многие СМИ. В одной из передач музыкант увидел Штефана, однако вердикт был краток: «Не похож. Буду думать».

Размышляя над ситуацией, артист не торопится выходить на связь с предполагаемым сыном. Альберт же, не теряя времени и не дожидаясь ответа, поехал в Ереван, где живут родственники Добрынина. Там же нашел могилу своей предполагаемой бабушки и заглянул в гости к племяннику Добрынина — Армену Петросяну.

В семье Вячеслава его приняли хоть и радушно, но с подозрением — смущало различие цвета глаз, ведь у Альберта они светлые, а у Добрынина карие. Тем не менее, Армен согласился провести ДНК-тест. В результате выяснилось, что родство составляет 17%.

Отцы Альберта и Армена были сыновьями одного и того же мужчины. Правда, эксперт предупредила, что это еще не означает, что Добрынин — отец Штефана. Установить отцовство было возможно, только если «доктор Шлягер» предоставил бы биоматериал.

Последние годы и здоровье Вячеслава Добрынина

© РИА Новости/Кирилл Каллиников

Здоровье артиста ухудшилось в 2019 году. В октябре Добрынин был госпитализирован в московскую клинику с подозрением на инсульт. Позднее стало известно, что у исполнителя случилась ишемическая атака — микроинсульт. Диагноз не смертельный, но потребовал смены образа жизни, отказа от вредных привычек, полноценного сна и сокращения нагрузок.

С тех пор Вячеслав Григорьевич почти полностью прекратил выходы на сцену — причиной стал и второй инсульт. Тем не менее, он продолжал следить за изменениями в мире шоу-бизнеса. Правда, от интервью решительно отказывался.

«Я давно уже устал давать интервью, я не просто не люблю это — я это ненавижу! Говорить одно и то же для культурного человека, а мое образование предполагает, что я культурный человек, в отличие от большинства представителей шоу-бизнеса, очень утомительно», — признавался композитор.

Артист стал редко появляться на светских мероприятиях, не встав окончательно на ноги после перенесенного микроинсульта. Весной 2024 Добрынин вышел на контакт с прессой и поделился информацией о своем здоровье — после инсульта ему присвоили инвалидность. Несмотря на заманчивые предложения о съемках на телевидении с крупным гонораром, он отказался участвовать в интервью.

Композитор признавался, что у него возникают трудности с передвижением — быстро утомлялся и иногда испытывал затруднения в общении. Певец регулярно проходил курс восстановления в санатории.

«Не могу сказать, что мне хорошо. Скоро отправлюсь в санаторий, все время подлечиваюсь, чтобы чувствовать себя более-менее адекватно. Мне присвоили инвалидную группу после двух инсультов. Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже. Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным», — говорил певец в одном из интервью.

В сентябре 2024 его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на очередной инсульт. Спасти артиста не удалось. Добрынин скончался в возрасте 78 лет.