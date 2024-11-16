От советского секс-символа до иконы стиля: лучшие роли Светланы Светличной

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Героини Светланы Светличной в кино запомнились зрителям искренностью и детальной проработкой каждого образа.

Талант актрисы Светланы Светличной по праву считается примером актерского мастерства, неподвластного времени. Звезда советского и российского кино исполнила более 40 ролей, причем как главных, так и второстепенных. Любое появление в кадре Светличная делала незабываемым, настоящим событием для поклонников.

Начало творческого пути Светланы Светличной

Прозорливые родители подарили дочери красивые имя и фамилию, похожие на актерский псевдоним. Мама Светланы была очаровательной женщиной, которая поделилась с дочерью природной красотой и желанием найти себя в кино. Именно Мария Федоровна Светличная настояла на этом, определив творческий путь Светличной-младшей.

Светлана прислушалась к родительскому совету и поступила во ВГИК. В многообещающей студентке сразу увидели исключительный актерский талант. Кроме того, Светлана продемонстрировала незаурядные хореографические способности. В вузе она быстро стала весьма популярной личностью. Ее даже прозвали «Шукшиным в юбке».

Там же Светлана Светличная встретила свою любовь и будущего супруга — актера Владимира Ивашова. Он был уже знаменит благодаря работе в фильме «Баллада о солдате». Чувства молодых актеров оказались взаимными, и они, долго не думая, расписались в ЗАГСе.

Дебют Светланы Светличной в кино

Первой лентой, в которой советский зритель познакомился с очаровательной Светланой Светличной, была драма «Колыбельная» Михаила Калика. Фильм вышел на экраны в 1959 году. Эта работа была до ее замужества с Ивашовым. Впоследствии она много снималась с мужем в кино. С каждым новым фильмом ее слава как самой красивой актрисы в стране только росла.

Комедия «Стряпуха», 1965

Кадр из к/ф «Стряпуха», режиссер Эдмонд Кеосаян, 1965 год

Это была первая главная роль Светличной. На советских экранах она предстала в образе колхозной стряпухи Павлины Хуторной. Съемки проходили на Кубани, многие актеры приехали с семьями. Светлану, которая не только играла стряпуху, но и на самом деле готовила обеды для съемочной группы, навещал муж. В то время Ивашов продолжал работу в «Герое нашего времени».

Фильм запомнился блестящей игрой актеров: Людмилы Хитяевой, Инны Чуриковой, Георгия Юматова и Ивана Савкина.

Фильм «Не самый удачный день», 1967

Кадр из к/ф «Не самый удачный день», режиссер Юрий Егоров, 1967 г.

Актриса исполняет роль строгой и стильной Надежды Степановой, сестры Никиты. Партнером Светличной по фильму был Никита Михалков.

Комедия «Бриллиантовая рука», 1969

Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1969 год

Картина Леонида Гайдая принесла Светличной всесоюзную известность и статус секс-символа советской эпохи. После выхода на экраны ленты за Светланой Афанасьевной навсегда закрепился образ роковой блондинки Анны Сергеевны, которая первой в истории отечественного кинематографа показала стриптиз. А фраза «Невиноватая я, он сам пришел!», произнесенная ее героиней в эпизоде с Юрием Никулиным в гостиничном номере, пополнила русский фольклор.

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Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», 1973

Кадр из к/ф «Семнадцать мгновений весны», режиссер Татьяна Лиознова, 1973 год

Первый советский шпионский сериал «Семнадцать мгновений весны» — экранизация романа Юлиана Семенова. После небольшой паузы, вызванной рождением второго сына, Светлана Светличная появилась в этом нашумевшем фильме в образе молодой журналистки Габи Набель.

Детектив «Место встречи изменить нельзя», 1979

Кадр из к/ф «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, 1979 год

Советский культовый пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя» был снят режиссером Станиславом Говорухиным по повести братьев Вайнеров «Эра милосердия». Несмотря на то, что в основу повести легло дело о расследовании преступлений реально существовавшей московской банды «Черная кошка», события и герои, отраженные в книге и фильме в основном вымышленные.

Эта лента стоит особняком в фильмографии Светланы Светличной. В фильме она исполнила роль Нади Колесовой.

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Несостоявшаяся работа Светланы Светличной с Робертом де Ниро

В начале 80-х заслуженная артистка РСФСР Светличная снималась гораздо реже. На ее счету всего четыре проекта: военный сериал «Третье измерение», где она сыграла роль жены командира подлодки, фантастический фильм «День гнева», приключенческая лента «Охотники в прериях Мексики» и драма «Анна Павлова». В последнем фильме Светлана Афанасьевна могла сняться вместе с американским актером Робертом де Ниро. Режиссер Эмиль Лотяну настаивал на его участии в ленте. Однако советское Госкино отклонило кандидатуру голливудской звезды. Работы в кино у Светличной осталось совсем немного.

В сложный для отечественного кино период 90-х в профессиональной копилке были фильмы: драма Михаила Калика «И возвращается ветер…» и в лента Александра Хрякова «Дом на камне».

Эпоха нулевых — где снималась Светлана Светличная

В 2000-е актриса вернулась на экраны в криминальной драме Ренаты Литвиновой «Богиня: Как я полюбила» в роли мамы-призрака. Вместе с ней ленте блистали Максим Суханов, Виктор Сухоруков, Константин Хабенский и Андрей Краско.

Затем в 2004-м на экраны вышла очередная драма с участием Светличной — «Дом у соленого озера». Она сыграла немецкую журналистку Зигрид. Картину сняли казахские режиссеры Игорь Вовнянко и Асанали Ашимов. После этого профессиональную копилку актрисы пополнили сериалы «Куратор», «Гаражи» и «Бабье лето».

Последняя киноработа Светличной — это драма голландского режиссера Йоса Стеллинга «Девушка и смерть». В немецко-голландско-российском проекте вместе с Светланой Афанасьевной в 2012-м снялись Леонид Бичевин, Сергей Маковецкий и Рената Литвинова. Ее зарубежными партнерами по съемочной площадке стали Сильвия Хукс, Дитер Халлерфорден.

Награды Светланы Светличной

Почетное звание «Заслуженная артистка РСФСР» звезда советского кино получила за заслуги в области отечественного киноискусства в 1974-м.

Всего у актрисы — более десяти знаковых наград. В их числе почетный приз за талант и народное признание на МКФ «Фестиваль фестивалей», приз «За преданность кинематографу» на XXI Российском кинофестивале «Литература и кино», приз за вклад в комедию на Фестивале «Амурская осень» и титул «Икона стиля» от федеральных СМИ.

Смерть Светланы Светличной

Советская актриса Светлана Светличная умерла 16 ноября на 85-м году жизни. Об этом сообщила 5-tv.ru супруга сына актрисы. По ее словам, Светличная скончалась от продолжительной болезни в хосписе.

Последние несколько месяцев состояние Светланы Светличной стремительно ухудшалось. Звезда советского кино была прикована к постели и получала питание внутривенно.

Весной 2024 года Светличную госпитализировали в НИИ Склифосовского. После реанимации актрису перевели в соматопсизиатрическое отделение для хирургических больных.