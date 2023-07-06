Советские обольстительницы: ТОП-5 актрис в купальниках

Фото: Кадр из фильма «Дама с попугаем», реж. Андрей Праченко, 1988 год

В Советском Союзе было неприлично показываться в откровенном виде, однако нашлись актрисы, которые не побоялись раздеться перед камерой и предстать перед зрителями в купальниках.

Фильмы советской эпохи принято считать целомудренными по нынешним меркам, но некоторым актрисам пришлось предстать на экране в купальниках. Подобные решения вызывали бурные споры у критиков, а вот зрители сразу записывали красавиц в число секс-символов отечественного кино. 5-tv.ru составил ТОП-5 советских актрис, которые не побоялись раздеться в кадре.

Наталья Кустинская

1963 год

Кадр из фильма «Три плюс два», реж. Генрих Оганесян, 1968 год. Фото: Youtube / Киностудия Горького

В 60-х годах началась революция пляжной моды. Если раньше купальники представляли собой сложные по драпировке и крою фактуры, то во второй половине XX века женщины начали все больше демонстрировать свое тело. В СССР изменения стиля происходили медленнее, чем в Европе, поэтому, когда актриса Наталья Кустинская в фильме «Три плюс два» появилась в раздельном купальнике, зрители ахнули. Публика назвала эффектную блондинку советской Бриджит Бордо. Знаменитость стала одним из первых секс-символов эпохи СССР.

Наталья Селезнева

1965 год

Кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 год. Фото: Youtube / Киноконцерн «Мосфильм»

Наталья Селезнева стала одной из первых советских актрис, обнажившихся перед камерами до бикини. Зрители увидели молодую артистку в раздельном купальнике в картине «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Несмотря на откровенный внешний вид, Селезнева в кадре не выглядит вульгарно, наоборот, ее героиня получилась невинной и непоседливой.

Наталья Варлей

1966 год

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай. Youtube / Киноконцерн «Мосфильм»

Наталья Варлей попала в кино благодаря своей физической подготовке и раскрепощенности. Девушка до того, как стать актрисой, работала в цирке. Там ей часто приходилось выступать перед публикой в гимнастическом купальнике, поэтому актриса с легкостью согласилась на съемки в картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в которой требовалось надеть откровенный по тем временам наряд. Возможно, сейчас костюм для плавания Варлей не кажется вызывающим, но в 60-х публика оценила смелость актрисы. Наталья тут же стала любимицей зрителей.

Светлана Светличная

1968 год

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 год. Фото: Youtube / Киноконцерн «Мосфильм»

Светлана Светличная снялась в десятках фильмов, но наибольшую известность ей принесла картина «Бриллиантовая рука». Там актриса исполнила второстепенную роль, но именно она сделала ее звездой. Светличная предстала в образе соблазнительницы в раздельном купальнике. Для благонравных 60-х героиня Светланы вышла очень откровенная и дерзкая, которую сразу же запомнили зрители.

Елена Копыль

1988 год

Кадр из фильма «Дама с попугаем», реж. Андрей Праченко, 1988 год

Елена Копыль снялась всего в двух фильмах, оба вышли в 80-е. Известность ей принесла вторая картина — «Дама с попугаем». Там актриса предстала в бикини. Такой костюм для плавания мало что прикрывал, что и запомнилось зрителям 80-х. После съемок в этой картине артистка ушла из кино, пропав из виду. О ее дальнейшей судьбе ничего неизвестно.