«Он никогда не жаловался»: как Владимир Левкин жил последние годы

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Коллеги запомнили Владимира Левкина не только как талантливого человека, но и как бойца. Почему он так скоропостижно ушел, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Не стало Владимира Левкина. Что послужило причиной скоропостижной смерти молодого и полного сил бывшего солиста группы «На-На»? Кто из звезд пришел проводить его в последний путь? И смог ли артист помириться с продюсером Бари Алибасовым, с которым не общался много лет? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это, конечно же, лирический герой. Человек, которым любовалась вся, скажем так, женская половина 1990-2000-х. И в то же время в нем был настоящий мужчина», — заявил певец Денис Майданов.

Друзья и поклонники простились с Владимиром Левкиным. Экс-солист группы «На-На» умер 17 ноября в реанимации Боткинской больницы. Ему было 57 лет.

«Так Вовка лежит, его вид…» — вдова Левкина расплакалась на его могиле

«Ощущение было, как будто умер родной человек. Мы с ним разговаривали 14 ноября. Он поздравлял дочь мою с днем рождения», — рассказал певец Павел Соколов.

Новость об уходе Левкина потрясла весь шоу-бизнес. Артист не жаловался на проблемы со здоровьем. Посещал светские мероприятия. 1 ноября отыграл большой сольный концерт. А 9-го принял участие в юбилейном вечере композитора Александры Пахмутовой. В тот день Владимир спел песню с символическим названием «Надежда». Зрители отметили, что певец похудел. И удивились, почему он не снимал темных очков. Но никто не мог и предположить, что это выступление станет для него последним.

«Буквально дня три назад мы виделись на премьере фильма. В этом году вообще часто виделись, гастролировали вместе», — поделился певец Пит Джейсон.

Шеф-повар Василий Емельяненко снимался вместе с Левкиным в кулинарном шоу на Пятом канале. Он вспоминает: Владимир чувствовал себя прекрасно. Много шутил, провел экскурсию по своему участку. Ничто не предвещало беды.

«На кухне, когда мы вместе готовили, он был такой бодрый, улыбался даже. Он так как-то подавал всегда себя с апломбом. И это приятный апломб, когда ты видишь человека, уверенного в себе и знающего себе цену. Понимающего, что он сделал в этой жизни, что принес нашему обществу, людям», — выразил мнение телеведущий Василий Емельяненко.

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В 90-е портреты Владимира Левкина висели у миллионов российских девчонок. Хиты группы «На-На» звучали на всех дискотеках. Левкин был солистом вплоть до начала 2000-х. Говорил, что устал быть одним из «на-найцев» и захотел покорять собственные вершины. Но в 2003-м ему стало не до творчества. Врачи поставили Левкину страшный диагноз — рак лимфатической системы четвертой стадии.

«Он никогда не делился этими слезами, которые у него были. Он, как истинный боец, сражался с заболеванием», — высказалась певица Виктория Пьер-Мари.

Артист перенес две пересадки костного мозга и несколько курсов химиотерапии. Не мог вставать без посторонней помощи и уже не надеялся на чудо. Однако лечение помогло, Левкин вошел в ремиссию. Он снова женился, стал отцом во второй раз. В каждом интервью признавался в любви супруге Марине, которую ласково называл Марусей. И был уверен, что все плохое позади. Но ошибся.

В 2020-м рак снова вернулся в семью звезды. На этот раз к старшей дочери Владимира. Во время обследования врачи нашли у Виктории опухоль мозга. К счастью, стадия оказалась начальной. И благодаря своевременному лечению новообразование смогли удалить. Болезнь сблизила Левкина с наследницей. Они стали чаще общаться.

«Конечно, грело это его, наверное, вдохновляло и поднимало на все. И на победы на все над теми проблемами, с которыми он боролся, со здоровьем. Он никогда не жаловался вообще, никогда. Никогда не говорил: а мне это бы, это. Нет. Все по-простому, по-житейскому, все о творчестве, все вперед», — подчеркнул певец Паскаль.

СМИ пишут: Левкин попал в больницу 15 ноября. Он жаловался на слабость, одышку и высокую температуру. Врачи пытались стабилизировать состояние артиста. Но ничего не помогало. Через два дня сердце Владимира остановилось. По сообщениям прессы, у музыканта развилась застойная пневмония на фоне рака, который вновь атаковал его организм.

«Все это время держал руку на пульсе, был на связи с Марусей. Крайний раз мы с ней разговаривали около часа ночи накануне того, как Володя ушел. И, в общем-то, прогнозы были оптимистические. Мы все верили, что все будет хорошо. Но потом что-то пошло не так, и Володи не стало. Я об этом узнал в аэропорту Саратова», — поделился заслуженный артист РФ Кай Метов.

«Мы знали, знали все, что он прошел, что он пережил. Но мы никогда не думали, что это случится так поспешно. Понимаете? Мы думали, что он и в этот раз сможет побороть и дальше жить. Но, к сожалению…» — рассказала певица Ева Вайс.

На похоронах коллеги артиста выражали соболезнования жене и дочерям певца. Попрощаться с другом приехали и «на-найцы».

«Запомнилось, как он всегда уединялся и писал стихи. Закрывался в ванной, брал гитару. Это его была фишка. А я говорю: „Почему ты играешь в ванной? Зачем?“. „Тут“, — говорит, — „акустика хорошая“. Брал гитару, играл и писал стихи», — вспомнил участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин.

Бари Алибасов на панихиде не появился. После ухода Левкина из группы у них с продюсером были натянутые отношения. Бари не нравилось, что Владимир на своих концертах исполнял хиты «На-На». И даже хотел подавать на певца в суд. Но тот не понимал претензий.

«Песни давно уже народные», — говорила жена певца Марина Левкина (Ичетовкина).

«Да, песни народные. И то, что поет народ в караоке и не только караоке, слава богу, слава богу», — подтверждал Владимир Левкин.

«Мне кажется, у него все-таки что-то с головой. Потому что нормальный человек понимает, что, воруя чужое, он может за это понести ответственность», — отмечал продюсер.

Но трагедия заставила Алибасова забыть старые обиды. На похороны шоумен не пришел из-за проблем со здоровьем. А в своем видеообращении к подписчикам, говоря о Левкине, с трудом сдерживал слезы.

«Я счастлив, что все-таки мне жизнь подарила этого прекрасного, талантливого человека. И я с ним долгие годы работал рядом. Вова, ты вечный», — высказался заслуженный артист РФ Алибасов.

Память о Владимире Левкине будет жить в сердцах его поклонниц. И в дочерях, которых он так сильно любил. Младшая Ника пошла по стопам отца. И часто выходила на сцену вместе с ним. Теперь девочке придется выступать одной. Но поддержка папы останется с ней навсегда.