Так обаятельна была и бесконечно мила: самые яркие роли Анастасии Заворотнюк

Фото, видео: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; www.globallokpress.com / Komsomolskaya Pravda, Vladimir Myshkin, Ekaterina Tsvetkov; ТАСС / Бучукури Георгий, Павлишак Алексей, Панциков Алексей, Бурлаков Дмитрий; 5-tv.ru

Знаменитость ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Харизматичная и обаятельная Анастасия Заворотнюк запомнилась зрителям, благодаря незабываемым образам в фильмах и сериалах.

Актриса Анастасия Заворотнюк стала символом детства для целого поколения зрителей. Школьники нулевых украшали дневники и тетради наклейками с любимой няней Викой из сериала «Моя прекрасная няня», роль которой прославила актрису, а вечером после уроков дети вместе со взрослыми усаживались перед экраном телевизоров, чтобы увидеть, что же еще придумает главная героиня.

Рейтинги каждого эпизода зашкаливали вплоть до закрытия проекта. Однако ролью бесконечно милой воспитательницы карьера Анастасии Заворотнюк не ограничилась.

Как Анастасии Заворотнюк удалось построить карьеру в кино

Родилась Анастасия в творческой семье 3 апреля 1971 года. Ее отец работал на телевидении, а мать служила в астраханском театре юного зрителя.

Еще в детстве будущая знаменитость решила, что непременно будет актрисой. Однако после окончания школы родители настояли, чтобы дочь выбрала более серьезную профессию. Тогда Анастасия поступила в педагогический вуз в родной Астрахани на исторический факультет.

Учеба давалась Заворотнюк с трудом. Звезде экрана хватило года, чтобы понять, что историком она никогда не станет. Тогда будущая знаменитость вновь решила поговорить с отцом. Тот поддержал желание Анастасии посвятить жизнь актерскому искусству, но мать до объявления результатов конкурса в этот вопрос решили не посвящать. Актриса сказала родительнице, что вместе с однокурсниками уезжает на месяц на археологические раскопки, а сама уехала в столицу, чтобы поступить в театральный.

В жизни Анастасия сильно отличалась от своей наглой и даже развязной няни Вики, созданной на экране. Приехав в Москву на прослушивания, девушка провалила первый экзамен в ГИТИС из-за природной стеснительности и скромности. Абитуриентка хотела было сдаться, но отец уговорил ее попробовать пройти конкурсный отбор в другие вузы. И удача оказалась на стороне Заворотнюк. Она с первой попытки стала студенткой Школы-студии МХАТ.

Талант Заворотнюк быстро заменители. Уже на третьем курсе актрису пригласили выступать в Московском театре Олега Табакова («Табакерке»), а после окончания вуза сразу приняли в труппу. В начале 90-х появились и первые предложения в кино, но главную роль в своей жизни актриса получила в 2004-м, когда ей поступило предложение воплотить на экране няню Вику в сериале «Моя прекрасная няня». После выхода ситкома актриса стала знаменитой. Многие режиссеры хотели работать именно с ней. И звезда экрана не отказывалась от интересных предложений в кино и театре.

Зрители с нетерпением ждали появления актрисы в новых ролях, но в 2019-м девушка прекратила выходить на сцену, да и на экранах перестала появляться. Близкие знаменитости говорили, что Анастасия проходит лечение. Тогда казалось, что надежда на выздоровление есть, пока не стал известен окончательный диагноз — глиобластома головного мозга. Это агрессивная форма онкологий, от последствий которой нельзя окончательно избавиться.

Заболевание серьезно изменило внешность некогда красивой актрисы. Родственники делали все, чтобы в последние годы Заворотнюк никто не мог увидеть. В последние годы актриса набрала вес и передвигалась только на инвалидной коляске и практически никого не узнавала. С тяжелыми последствиями недуга Анастасия Заворотнюк не смогла справиться.

За всю свою творческую карьеру актриса приняла участие в более 30 экранных проектах и практически столько же ролей сыграла на сцене. Подробно о творческом пути сообщило агентство URA.RU.

Машенька (1991)

Когда режиссер Тамара Павлюченко решила снять фильм по роману Владимира Набокова «Машенька», она решила, что заглавную героиню не исполнит никто лучше, чем юная актриса «Табакерки» — Анастасия Заворотнюк. Будущей знаменитости удалось передать на экране образ юной и наивной девушки. Эта роль стала дебютной работой знаменитости в кино.

Моя прекрасная няня (2004 — 2006, 2008-2009)

Роль обаятельной Виктории Прутковской должна была сыграть Нонна Гришаева, но последняя отказалась от съемок. В результате эксцентричную девушку из Мариуполя сыграла Анастасия Заворотнюк. В жизни актриса не была похожа на свою экранную героиню: она носила более закрытую одежду и отмечала, что общего у нее с Викой была только непосредственность.

На съемочной площадке актеры проводили по 12-16 часов в сутки. Однако участие в этом проекте доставляло немало удовлетворения. Уже после выхода первых серий Анастасия стала любимицей публики. Однако этот проект принес ей не только славу, но и серьезные кинематографические награды — «Золотого Остапа» и ТЭФИ.

На съемках играли нешуточные страсти. Любовь на экране между Анастасией Заворотнюк и ее коллегой Сергеем Жигуновым, который исполнил роль продюсера Максима Шаталина, переросла в настоящую. Их отношения длились два года с 2006-го по 2008-й. Актрису не смутило даже то, что коллега по сцене тогда был женат.

Ради молодой возлюбленной Жигунов ушел от законной жены, с которой на тот момент прожил более 20 лет. Однако после расставания с любовницей вернулся к бывшей супруге, хотя и это возвращение в семью тоже было временным. После еще 11 лет брака Сергей расстался с женой окончательно.

Код Апокалипсиса (2007)

После выхода на экраны ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк буквально начали заваливать новыми предложениями о съемках. Некоторые предложения особенно радовали актрису, так как позволяли сменить амплуа с наглой простушки на что-то более серьезное. Так, звезда экрана получила роль в боевике «Код Апокалипсиса», где сыграла спецагента Мари.

По сюжету, главной героине необходимо обезвредить четыре ядерные боеголовки, спрятанные террористами в крупных городах мира. На площадке фильма Анастасии посчастливилось встретиться с известным французским актером Венсаном Пересом, который сыграл негодяя Луи Девье.

Для участия в остросюжетном фильме Анастасии потребовались боевые приемы. Специально для съемок в фильме Заворотнюк научилась рукопашному бою, стрельбе и метанию ножей.

Гоголь. Ближайший (2009)

Раскрыть себя в амплуа интеллигентной девушки из XIX века и интересной собеседницы Анастасия смогла в фильме «Гоголь. Ближайший». Режиссер картины Наталья Бондарчук позвала знаменитость на роль Александры Смирновой-Россет, фрейлины русского императорского двора и одной из самых интересных женщин своего времени. Девушка дружила со многими выдающимися личностями своего времени поэтами Василием Жуковским, Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, а также писателем Николаем Гоголем.

Аманда О (2010)

Слава, высокие гонорары, толпы поклонников — все это было в жизни Анастасии Заворотнюк. Вот только режиссеры картины «Аманда О» решили предложить актрисе взглянуть на совершенно невероятную ситуацию: что если звезда экрана и любимица публики вдруг превратиться в неизвестную простушку.

Героиня сериала как раз оказывает в подобной ситуации. Однажды убегая от назойливых журналистов, певица и актриса произносит «Я — не я» и оказывается в совершенно незнакомом грязном районе, а на билборде под своим сценическим именем видит совершенно другую девушку.

Мамы (2012)

После успеха на экране к Анастасии стали приходить предложения о том, чтобы стать ведущей различных телевизионных шоу. Заворотнюк приняла участие в этом качестве во многих проектах.

Несмотря на тяжелый труд в кино Анастасия Заворотнюк не забывала о собственных детях. У актрисы их трое: Анна и Майкл, рожденные в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, и Мила, появившаяся на свет в 2018-м в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Вероятно, оба этих обстоятельства помогли актрисе сыграть в трогательной новелле «Мамы».

В одном из эпизодов фильма Анастасия предстала в образе телеведущей, получившей в прямом эфире поздравление с Женским днем от сына. Расчувствовались от слов ребенка, она принимается показывать детские фотографии чада гостю эфира.

На премьере Анастасия Заворотнюк сообщила, что картина сильно близка ее сердцу. Позже знаменитость приняла участие в продолжении фильма.

Я больше не боюсь (2014)

Анастасия принимала участие также в мелодраматических проектах. Одним из них стал сериал «Я больше не боюсь». Картина повествует о сильной женщине Вере, которую и сыграла Заворотнюк.

По сюжету, главная героиня, посвятившая всю свою жизнь заботе о муже и детях, в одночасье становится вдовой. Неприятности после смерти супруга преследуют на протяжении всех серий.

В этом проекте знаменитость смогла открыть себя с новой, неизвестной зрителям стороны. Игра Анастасии Заворотнюк получила положительные отзывы критиков, а зрители, пересматривая данный проект, отмечают мягкость и женственность, которую актриса смогла воплотить в предложенной ей роли.

Проклятие спящих (2017)

Мистический триллер с элементами детектива вышел на экраны в 2017-м. Анастасии Заворотнюк в ней досталась роль искусствоведа Агнессы, которая помогает бизнесмену Павлу Воронову в охоте за полотнами со спящими персонами.

Предпринимателя эти полотна привлекают загадочной историей. Ходит легенда, что художник, создавший первый подобный портрет заключил в него душу умирающей жены. Поначалу эта охота кажется всего лишь увлечением, но загадочная серия смертей заставляет некоторых персонажей задуматься над истинностью старинного повествования. Что же на самом деле происходит с участниками поисков картин, должна узнать следователь Ирина Щуляева.

Между нами, девочками. Продолжение (2018)

Продолжение сериала «Между нами, девочками» стало одной из последних работ Анастасии в кино. В этом проекте Заворотнюк досталась роль роковой разлучницы Полины, которая не хочет мириться с тем, что у ее бывшего богатого любовника Евгения Левандовского появляется невеста. Обиженная на экс-возлюбленного девушка пытается всеми силами рассорить его с избранницей и вернуть внимание.

Приставы (2024)

В 2023-м появилась информация о том, что на экраны выйдет новый проект с участием Анастасии Заворотнюк. Зрители долго ждали известий о том, какой они увидят любимицу на экране. Оказалось, все той же красавицей, которой ее помнят.

Дело в том, что проект долго ждал своего часа, а снят был еще несколько лет назад до того, как у Анастасии обнаружили опасную опухоль. Возможно, знаменитость тогда еще даже не знала о страшном диагнозе.