«Когда он ушел, мы осиротели»: какое наследие оставил народный артист Ширвиндт

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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19 июля всенародно любимому актеру, постановщику и режиссеру могло бы исполниться 90 лет, но болезнь забрала Ширвиндта раньше. Какой след в искусстве он оставил?

В середине марта 2024 года перестало биться сердце всенародно любимого актера, режиссера, худрука и народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. С 2000 по 2021 год он был художественным руководителем Театра сатиры, а количество выдающихся картин, в которых Ширвиндт исполнял главные роли, давно перевалило за несколько десятков.

Сегодня уже мало кто помнит, но даже после очередного приступа затяжной болезни Ширвиндт собирался выйти на сцену в рамках своего спектакля, а на юбилей за год продумывал грандиозные планы. Желанию мэтра сбыться было не суждено: за несколько суток до очередного выхода на сцену Ширвиндт угодил в реанимацию, выйти из которой к людям уже не смог.

Похороны артиста сопровождались множеством странных моментов, а сама траурная церемония была проведена лишь спустя месяц после случившегося. Какое наследие оставил после своей смерти Александр Ширвиндт и правда ли, что артист предчувствовал свою смерть — в материале 5-tv.ru.

«Когда он ушел, мы осиротели»

© РИА Новости / Сергей Пятаков

Коллеги Александра Ширвиндта и по сей день говорят о мэтре со слезами на глазах. При жизни режиссер и директор Театра сатиры умел рассмешить, поругать, преподать урок и наставить на путь истинный. Ученица Ширвиндта, Ирина Лачина, в беседе с NEWS.ru акцентировала внимание — встретить человека такого масштаба как Ширвиндт — уже большая удача, а учиться у него — ключ к успеху.

Ширвиндт был преподавателем от Бога. Артист умел популярно, в меру строго и так же в меру мягко донести до своих учеников, чего именно он от них хотел. В стенах театра мэтр всегда был строгим, но справедливым наставником, а за пределами культурного учреждения — лучшим другом.

«Мы, его ученики, часто звонили ему, просто чтобы сказать, что любим его. Разговор мог длиться пять минут, мог 10–20. „Здравствуйте, Александр Анатольевич, это мы“, — так начинался каждый раз наш звонок. В его голосе и ответах было столько тепла по отношению к нам. Всегда. Для нас это было очень дорого. И по сегодняшний день дорого. Поэтому, когда Александр Анатольевич ушел, конечно, мы осиротели», — рассказала она со слезами на глазах.

О том, какое наследие он оставит после себя, Ширвиндт задумывался постоянно. К себе артист был особенно строг, и любое свое движение, любое слово предпочитал выверять прежде, чем произнести. При всей прочей серьезности Ширвиндт умел быть ироничен, а все достижения призывал делить надвое.

«Когда люди, уставшие от мерзостей жизни, приходили к нам в театр эстрады, они не верили своим ушам. Это был островок свободы, где языком сатиры можно было говорить обо всем», — говаривал он.

Смеяться со слезами на глазах Александр Ширвиндт научился после того, как распрощался с лучшими друзьями. Утрата Андрея Миронова и Михаила Державина неоднократно становилась камнем преткновения в разговорах с журналистами. Однажды в откровенной беседе с представителями прессы Ширвиндт сознался — в каком-то смысле он и сам был бы рад умереть, чтобы как можно быстрее встретиться с теми, кого забрали небеса.

«Сейчас время такое, все ставят рекорды, с допингом или без. Хотят попасть в Книгу рекордов Гиннеса. 72 года… 72 года нашей дружбе, чистой, ничем не омраченной. А это все-таки… Знаешь, Мишаня, может, кто-нибудь вспомнит об этом и вручит нам очередной бесполезный приз. Я тебе его Туда доставлю. До встречи, до свидания, мой дорогой, скоро увидимся», — произнес он торжественную, но очень грустную речь на похоронах Державина.

Позже она войдет в историю подлинной русской культуры: о ней коллеги Ширвиндта будут вспоминать с улыбкой, передавая из уст в уста.

Ширвиндт предчувствовал свою смерть

© РИА Новости / Сергей Пятаков

Умение беречь связи и сохранять дружеское отношение Александр Ширвиндт пронес через годы. До последнего момента, даже будучи уже в больнице, артист поддерживал общение с теми, с кем начинал творческий путь. Коллега Ширвиндта, Наталья Селезнева, вспоминала, что в последнее время актер театра и кино будто предчувствовал свою смерть.

В приватных беседах, неизменно заводивших их в самые глубокие душевные дебри, Ширвиндт сознавался, что сил на то, чтобы жить и бороться, совсем не осталось. Чего стоит только заявление мэтра на похоронах Державина о желании скоро увидеться. Правда, и оно было отнюдь не единственным.

«У меня тут недавно спрашивали, почему я не пришел на очередное прощание. А я ответил, что уже сил нет ходить на кладбища. Хочу энергию приберечь до собственных похорон», — отшутился в свойственной для себя манере в ответ на провокационный вопрос он.

Предчувствие, впрочем, совсем не мешало Ширвиндту бороться за каждый день в театре и делать это настолько искусно, что коллеги диву давались.

«Калейдоскоп молодых гениев»

Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов 1976 г.

На профессиональном поприще похвастаться Ширвиндту было чем, ведь именно о нем при жизни легендарный Марк Захаров говорил, что фамилия Ширвиндт — сама по себе профессия. Артист умел заставить зрителя смеяться и плакать, даже если со сцены он ничего не говорил.

Тонкий, особенный юмор Ширвиндта сначала был известен только в профессиональных кругах. По капустникам в Доме актера. Тогда и сложился творческий тандем Ширвиндт — Державин. Настолько яркий и убедительный, что телезрители навсегда поверили: они и в жизни закадычные приятели.

Делиться своим талантом Ширвиндт умел как никто другой. Именно благодаря ему в кинематографе зажглось так много выдающихся и ярких советских артистов. Сам наставник любил говорить, что благодаря ему сформировался «калейдоскоп молодых гениев».

«Тут, к сожалению, недавно выяснилось, что после Этуша я самый старый педагог. Я преподаю с пятьдесят седьмого года. Так что у меня такой калейдоскоп молодых гениев. Но все-таки приятно, что даже из тех, с кем я соприкасался, КПД, я думаю, очень значительный», — отмечал Александр Ширвиндт.

Огромный след оставил Ширвиндт и в кинематографе. Хоть о своих киноролях актер и режиссер говорить не любил, но и там у зрителя всегда был простор для комментирования. Актерскую карьеру в кадре на тот момент будущий народный артист начал строить еще со студенческой скамьи.

Остроумного Павлика из «Иронии судьбы» обожали все женщины Советского Союза. Сомнений не было — настоящий английский джентльмен — такой же невозмутимый, как сэр Харрис из фильма «Трое в лодке, не считая собаки».

После выхода «Вокзала для двоих» пианиста Шурика со всех сторон обсуждали на собрании Профсоюза ресторанных оркестров СССР. А образ ловеласа в картине «Бабник» получился таким правдоподобным, что однолюба Ширвиндта, который всю жизнь был предан единственной супруге, зрители записали в число дамских угодников.

Единственное, чего Ширвиндту в жизни наверняка не хватало — голливудского «Оскара», но и без этой блестящей безделушки творец мог похвастаться воплощением любых желаний. Правда, одна вещь, которая в жизнь так и не воплотилась, у актера все же была. Отвечая на вопрос, чего еще он хотел бы от этой жизни, Ширвиндт широко улыбался и подчеркивал:

«Уснуть бы и проснуться через сто лет. Хотя бы на одно мгновение».

Последней работой Александра Ширвиндта был спектакль «Где мы…?» в котором, по сюжету, герой действительно получает возможность заснуть, но на более короткий срок. Правда, зритель эту постановку так и не увидел: руководство Театра сатиры приняло решение навсегда снять спектакль из репертуара, а вместо него в программе появился совсем другой проект.

На решение руководства в тот момент обиделся и другой лидирующий артист спектакля, Александр Олешко, но вернуть постановку ему так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, как талант Ширвиндта оценила актриса Мария Куликова.