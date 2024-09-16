«Тысячи жизней изменил навсегда»: какое наследие оставил после себя Масляков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Как прошло прощание с телеведущим, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

В Москве простились с Александром Масляковым. От какой болезни скончался легендарный ведущий и почему до последнего скрывал недуг от коллег и друзей? Правда, что последние полгода он даже не мог говорить? Как бывшему инженеру удалось создать международную «Планету КВН»? И кому достанется многомиллионное наследство знаменитости? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Александр Васильевич говорил, что шутить надо так, чтобы не стыдно было это показать своим детям. И я думаю, что сегодня тысячи людей вспоминают его с благодарностью», — выразила мнение телеведущая Екатерина Стриженова.

Александр Масляков умер, не дожив два месяца до своего 83-летия. На прощание с ведущим приехали сотни людей со всех концов страны. Бессменному лидеру «Планеты КВН» несли цветы друзья и коллеги по сцене — Игорь Крутой, Юлий Гусман, братья Запашные, SHAMAN и многие другие.

«Тысячи жизней он изменил навсегда. Подарил путевку в жизнь, которая была бы совсем другой, если б не КВН и если б не Александр Васильевич», — высказалась певица Пелагея.

Вдова юмориста Светлана Анатольевна, а также сын Александр с женой и дочерью не прятали слез. 18-летняя Таисия так и не смогла подойти к гробу дедушки, а в конце панихиды ей и вовсе стало плохо. Она едва не упала в обморок. Масляков-младший помог наследнице выйти из зала.

Проститься с королем отечественного юмора пришли и его ученики, с которыми когда-то у ведущего был долгий конфликт. В нулевые после ссоры с Масляковым КВН покинул Гарик Харламов. А когда экс-участники игры Азамат Мусагалиев и Гарик Мартиросян открыли собственные телепроекты, Александр Васильевич обвинил их в плагиате. В траурный день все они забыли про давние обиды.

«Мы хотим отдать ему дань памяти. Светлая память. Спасибо вам, Александр Васильевич, за все», — высказался юморист Гарик Харламов.

«Я думаю, любой КВНщик, который с ним так или иначе поработал близко, в любом случае скажет, что это великий человек был», — заявил участник команды КВН «Союз» Артем Муратов.

Александра Маслякова провожали долгими аплодисментами. Похоронили на престижном Новодевичьем кладбище. Его семья тяжело переживает утрату.

«Я опубликовал в интернете скриншот нашего с ним последнего сообщения совсем недавно, когда он написал мне слова поддержки, что он посмотрел запись телевизионную. Он меня похвалил, сказал: „Ты, Саша, настоящий профи“. Понимаете, получить такую оценку от человека, который очень многим дал путевку в жизнь, — это дорогого стоит», — поделился актер Александр Олешко.

Свои последние дни жизни Александр Масляков провел в больнице, в отделении паллиативной помощи. Два года назад у него нашли злокачественную опухоль, которая поразила легкие артиста. Причем о недуге Александр Васильевич узнал случайно, когда лечился от коронавируса.

«61-й сезон „Клуба веселых и находчивых“. К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома», — говорил телеведущий в 2022 году.

Масляков мужественно боролся с недугом. Несмотря на боль и слабость, продолжал работать. Но этой весной ему стало хуже.

«Был ослаблен иммунный ответ организма, и в ходе этого опухоль начала более быстро развиваться. Сам рак легких за счет своего нахождения близко к сердечно-сосудистой системе и полному кроветворению разносится очень быстро, вследствие чего может метастазировать по всему организму», — объяснил врач-онколог Дмитрий Шабанов.

По информации СМИ, врачи сообщили ведущему: опухоль неоперабельна и продолжать лечение уже нет смысла. Александр Васильевич покинул сцену КВН. Последний месяц жизни он уже с трудом дышал, не мог ходить и совсем не говорил.

«Он очень стойко и мужественно все перенес», — выразил мнение экс-участник КВН Дмитрий Грачев.

«Потому что он мужик. Потому что характер был металлический», — ответил телеведущий Леонид Якубович на вопрос, почему Масляков скрывал болезнь.

Александра Маслякова по праву называли человеком-эпохой. Инженер по образованию, он фактически с нуля выстроил целую империю юмора. Причем на телевидение попал случайно — пришел вместе с другом на пробы. Первый эфир передачи с ведущим состоялся еще в 1961 году. А уже в 90-х артист основал собственное творческое объединение АМиК, стал самостоятельно готовить выпуски программы. За эти годы из-под крыла Маслякова вышла целая плеяда знаменитостей.

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«То, что мы стоим на этой сцене, — это большая заслуга Александра Васильевича Маслякова. Под его руководством мы полюбили шутки, поверили в то, что мы это можем. Нам это понравилось, и мы продолжили этот путь», — заявил юморист Павел Воля.

«60 лет быть ведущим программы, то есть практически исполнять одну и ту же роль. 60 лет! Это надо быть великого характера человеком. Он был профессионалом. И как любой профессионал, который болел за собственное дело, он не переносил лодырей и лентяев», — высказался Якубович.

«Клуб веселых и находчивых» был не только кузницей звезд, но и прибыльным бизнесом. Фестивали, трансляции, 12 собственных торговых марок. В 2021 году СМИ признали Маслякова-старшего самым богатым ведущим с годовым доходом около 500 миллионов рублей.

Помимо интеллектуальной собственности, Александр Масляков оставил семье двухэтажный особняк на Рублевке за 400 миллионов рублей, столичную квартиру площадью около двухсот квадратных метров и небольшой элитный автопарк. Согласно закону, имущество мэтра достанется в равных долях его вдове Светлане и сыну Александру.