Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Яркая звезда КВН скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В Москве проходит церемония прощания с бессменным ведущим КВН Александром Масляковым. С речью на ней выступил российский актер, комик и шоумен Дмитрий Хрусталев. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Этот человек воспитал не одно поколение людей, десятки миллионов должны быть ему благодарны. Александр Васильевич, спасибо большое за целое поколение воспитанных, образованных, преданных своему делу честных людей. Вы — наш учитель», — произнес едва сдерживающий эмоции Хрусталев.

Как признался Хрусталев, смерть Маслякова стала для него неожиданностью.

О кончине заслуженного деятеля искусств России Маслякова стало известно 8 сентября. На протяжении нескольких лет он боролся с онкологией. Опухоль в легких ведущего КВН была неоперабельной. Масляков ушел из жизни в возрасте 82-х лет. После церемонии прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Стриженова попрощалась с Александром Масляковым.