Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2025

Отпускные вырастут, а спам-звонки сократятся. Какие еще перемены привнесет в жизнь россиян первый осенний месяц?

С 1 сентября 2025 в силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы образования, социальной поддержки и предпринимательства.

Пятый канал собрал основные нововведения первого осеннего месяца.

Обновят правила обращения с отходами

К 2030 году правительство поставило цель обеспечить 100% сортировку отходов и снизить в два раза объем выбросов, направляемых на полигоны. Часть нововведений актуальна уже с 1 сентября.

Среди них

обязательная сортировка твердых коммунальных отходов (ТКО), если регион примет такое решение;

запрет на складирование ТКО в местах, которые не предназначены для этого (например, нельзя выбрасывать старую мебель или батарейки в контейнеры для обычного мусора);

усиление контроля за внешним видом мусороперегрузочных станций и количеством вывозимых отходов;

размещение графика вывоза мусора на площадках его сбора.

Запретят искать в сети экстремистские материалы

Тем, кто намеренно ищет в интернете экстремистскую литературу, статьи и прочие материалы, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, за свое любопытство придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Все запрещенное перечислено в спецреестре Минюста.

В случаях, когда пользователь случайно наткнулся на такую информацию, но не стал ее копировать, хранить или распространять, штрафовать не станут.

Ограничат рекламу VPN и любую другую в запрещенных соцсетях

С осени начнут штрафовать за рекламные посты на заблокированных в России ресурсах.

За отдельное нарушение считается каждая публикация: физлиц могут обязать заплатить до 2500 рублей, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — до 20 000.

Также теперь нельзя рекламировать VPN, причем вообще нигде. За такие действия с граждан потребуют от 50 до 80 тысяч. При этом заходить через сервис в заблокированные в России соцсети по-прежнему разрешено.

Установят на всех новых девайсах MAX

С 1 сентября государственный мессенджер будет предустановлен на каждом смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютеры, продаваемом в России.

Удалить его самостоятельно можно, но в этом нет смысла — сервис позволит получать документы на электронную подпись.

Что касается российского магазина приложений RuStore, где тоже можно скачать MAX, производителей обяжут гарантировать его свободную установку и использование на девайсах. Если такой возможности нет — закон разрешает требовать замены устройства или возврата денег за него.

Введут новые штрафы и противопоказания для водителей

С началом осени водителям запретят двигаться в одном ряду и с одинаковой скоростью со спецтранспортом.

А смельчаков, рискнувших не уступить дорогу такому автомобилю, обяжут заплатить от 7,5 до 10 тысяч рублей. В противном случае — лишение прав до года. Отдельный штраф в размере 500 рублей вводится за непропуск машин без спецокраски, но со включенными мигалками.

Также расширяется список болезней, запрещающих получать или продлевать водительские права. В частности, в него включили психические расстройства, эпилепсию, аномалии цветового зрения и бинокулярную слепоту.

Увеличат пошлину на водительские права

С сентября получение удостоверения водителя потребует более дорогостоящей пошлины — ее стоимость вырастет почти в три раза — до 4 — 6 000 рублей.

Увеличится сумма и за регистрацию машины с номерами — она будет стоить 3 000. Стоимость паспорта транспорта составит 1200 рублей, а международных прав — 3200.

Проиндексируют пенсии

Прибавку к пенсии с приходом осени получат сразу несколько категорий.

Так, прекратившим работу в августе гражданам пенсионные выплаты начислят с учетом всех пропущенных индексаций. А тем россиянам, кому в августе исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть страховой пенсии — получится 17 815 вместо 8907 рублей.

Двойная фиксированная часть положена и инвалидам I группы, а при наличии у них иждивенцев, полагается еще и доплата в 2969 рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи.

Все перерасчеты произведут автоматически.

Запретят открывать кафе и хостелы в СНТ

С 1 сентября 2025 на территории садового товарищества нельзя вести бизнес — то есть открывать кафе, хостелы, автомастерские, питомники или магазины. За постройку коммерческих объектов на даче придется заплатить штраф до 2% от кадастровой стоимости участка.

Но возможность продавать излишки своего урожая все же останется. Разрешена торговля, если участок не больше 50 соток, нет рекламы и отсутствуют наемные работники — в общем, осуществляется некоммерческая деятельность.

Сократят нагрузку в школах

Государство начнет тщательнее следить за организациями, которые проводят переподготовку и повышение квалификации учителей, ну и отдельная порция законов проникнет в жизнь детей.

Изменений в школах много: в частности, появился единый стандарт для расписания уроков и объема домашнего задания, уменьшилось количество контрольных работ. Новые законы нацелены на сокращение учебной нагрузки.

А вот абитуриентам жизнь, наоборот, усложнят — количество платных мест начнет регулировать правительство.

Упразднят бумажные медкнижки

Теперь основным документом в России будут считаться только электронные медицинские книжки — с 1 сентября обычные выдавать перестанут.

Бумажными можно пользоваться до окончания срока действия или пока в них не закончатся страницы.

Разрешат врачам лечить БАДами

Минздрав утвердил перечень биологически активных добавок, которые доктор сможет назначать пациентам.

Препараты будут выписывать вместе с лекарствами, но одно к другому не приравняют. По этой причине ждать льгот на приобретение БАДов не стоит.

Увеличат отпускные, пересчитают пособия и премии

С 1 сентября 2025 изменится порядок расчета средней зарплаты, поэтому отпускные выплаты, компенсации и выходные пособия при увольнении тоже пересчитают.

Средний дневной заработок будут умножать на среднее число рабочих дней в месяце, а не на фактическое, как было раньше. При почасовой оплаты — на среднее число рабочих часов в году.

Начиная с осени 2025 работодатели не смогут произвольно лишать подчиненных премий. Снижение выплаты возможно только за месяц, в котором сотрудник получил выговор, причем итоговый доход работника не должен уменьшаться более чем на 20%.

Сократят телефонный спам

Для борьбы с мошенничеством и терроризмом государство отныне запрещает любые массовые или автоматические вызовы без согласия абонента.

Если человек против спам-обзвонов, он может направить оператору отказ от их получения. Но от официальных государственных обзвонов, например, от уведомлений МЧС о надвигающейся непогоде, отказаться не получится.

Начнут пристальнее отслеживать транзакции через банкомат

Начиная с 1 сентября банки станут внимательнее к подозрительным транзакциям через банкомат. Заподозрят мошенничество — выдадут только 50 тысяч рублей в сутки, и лимит этот рассчитан на 48 часов.

Среди признаков сомнительных операций снятие крупной суммы сразу после оформления кредита, позднее или чересчур раннее снятие наличных.

Введут «быстрый проход» на электрички льготникам

Столичные льготники смогут перестать пользоваться бумажными билетами на пригородных электричках. Функцию «Быстрый проход» по карте москвича нужно будет активировать только раз в год.

Раньше ездить по «социалкам» получалось только в пределах МЦД, теперь же это возможно на 350 ж/д станциях Москвы и области, включая Ярославское и Павелецкое направления. Главное- прикладывать карту к валидатору на станции выхода, иначе она временно заблокируется.

Позволят бронировать номера только в гостиницах из реестра

С сентября начнут действовать поправки в Федеральный закон «О туристской деятельности в РФ», по ним бронировать номера получится только в аккредитованных объектах размещения.

Те гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, которые не войдут в официальный реестр, получат штраф.