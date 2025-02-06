Иначе не будет толку в сортировке: какой мусор нельзя выбрасывать в контейнеры

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Сортировка мусора — важный шаг к экологическому благополучию. Однако многие допускают распространенные ошибки, которые могут свести на нет их усилия.

Современное общество сталкивается с проблемой накопления отходов. Правильное обращение с ними становится все более актуальным. Из мусора можно создать множество полезных вещей.

Что можно сделать из мусора? Какие отходы категорически запрещено выбрасывать в обычный бак? И как правильно сортировать вторсырье, показала известная фигуристка в программе Пятого канала «Страна советов».

С тех пор как Екатерина Шитикова научилась сортировать мусор, надобность ежедневно выносить отходы — пропала.

«Когда эти фракции накапливаются много, мы отправляем это на балкон. На балконе есть большие контейнеры для этого. Спустя месяц мы вывозим в пункт вторсырья», — поделилась Екатерина Шитикова.

Или в специальные контейнеры возле дома, которыми оборудуют многие жилые комплексы. Если во дворе такого нет, можно найти на карте или в приложении «Уберу» ближайшую точку приема.

Как правильно сортировать отходы и что можно выбрасывать в синий контейнер, спросили у мастера спорта по фигурному катанию Анастасии Гребенкиной. Важно, чтобы все отходы были сухими и чистыми.

«Вот такую бутылку нам необходимо помыть. Смыть от отхода пищевое молоко. Потом мы спокойно можем закрыть крышечкой и сдать это в таком виде. Но предварительно нам нужно снять, конечно, этикетку», — прокомментировала мастер спорта по фигурному катанию Анастасия Гребенкина.

Как разделить отходы по фракциям:

Оставить крышку на месте;

Убрать этикетку. Потому что это целлофан;

Целлофан положить к целлофану, а пластик — к пластику;

При сортировке отходов важно помнить, что бумага и картон — это не одно и то же.

Посмотрели, как происходит процесс переработки пластика.

«Это переработанные измельченные тюбики из-под химии, это крышки», — продемонстрировал владелец цеха по переработке пластика Александр Пикалов.

Все это измельчили и расплавили состав при температуре 180 градусов. И после сборки получили такую мебель с красивым рельефом под дерево.

Что можно сдавать в контейнеры для раздельного сбора мусора:

Макулатуру;

Стеклянную тару;

Жесть;

Алюминий;

Пластиковые бутылки с маркировкой «пэт» и цифрами два, четыре и пять в треугольнике.

Батарейки в такие контейнеры выбрасывать нельзя.

«Это тяжелые металлы. И особенность этих тяжелых металлов в том, что, попадая опять-таки в окружающую среду, они не разлагаются. Они действуют на людей как отравляющее вещество», — объяснил эколог, сопредседатель «Союза экологических общественных организаций» Андрей Фролов.

Поэтому сдавать их нужно в специальные пункты приема. Такие есть в некоторых сетевых магазинах и на действующих заводах переработки.