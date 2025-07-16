Не примут в суде: какую запись с видеорегистратора не получится использовать

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Многие водители в РФ оснащают свои автомобили видеорегистраторами, которые могут не только помочь решить проблемы, но и создать их в случае неправильного использования.

Выезжают на встречку, подрезают, идут на опасный обгон. На дорогах полно лихачей, которые провоцируют аварии. Но нарушителей можно привлечь к ответу, если установить в салоне видеорегистратор. По крайней мере, в этом уверены большинство автомобилистов.



Где нужно располагать видеорегистратор в машине? Зачем покупать устройство с поддержкой GPS? Какое качество записи требуется для таких девайсов? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Где нужно располагать видеорегистратор

Мало кто знает: если расположить регистратор в неподходящем месте, видео с доказательствами не только не примут в суде, но и выпишут штраф владельцу записывающего устройства.

«Если он стоит неправильно, то есть он является предметом, загораживающим обзор, мешающим водителю, все доказательства с этого прибора будут недействительны, потому что эти доказательства собраны с нарушением закона», — объяснил автоблогер Павел Никулочкин.

Эксперт уверяет: в салоне автомобиля есть только одно место, куда можно установить видеорегистратор, чтобы не нарушить закон.

«В этой зоне, где установлено зеркало. За ним можно крепить что угодно», — показал он.

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Зачем видеорегистратору нужна поддержка систем навигации

Но даже если регистратор установлен по всем правилам, этого все равно может быть недостаточно. Чтобы видеозапись точно приняли в суде, на ней должны быть координаты места происшествия.

«Ваш радар для того, чтобы что-то доказывать, должен быть оборудован системой GPS (спутниковая система навигации. — Прим. ред.). То есть у него должны быть координаты. Должно быть понятно, где это происходит. Если координат GPS нет, то это просто для вашего самоуспокоения», — уточнил эксперт.

Видеорегистратор с поддержкой спутниковой системы навигации будет стоить не меньше десяти тысяч рублей. Тратить такие деньги готов далеко не каждый автовладелец. Поэтому многие водители покупают устройства попроще. В этом случае важно, чтобы картинка была качественной, а сам прибор можно было закрепить в разрешенной области лобового стекла.

Чем отличается классический видеорегистратор от накладки на зеркало

Авторы программы решили сравнить два образца из одной ценовой категории. Классический регистратор на присоске и новинку — накладку на зеркало заднего вида с камерой и экраном. С точки зрения удобства она уже выигрывает. Точно не будет загораживать обзор. Но первое время картинка на встроенном экране может сбивать водителя с толку.

Однако изображение с камеры можно отключить. При этом регистратор продолжит записывать картинку. По крайней мере, так обещает производитель. В остальном пользоваться накладкой удобно. К штатному зеркалу она крепится резиновыми стяжками. Это точно надежнее, чем стандартная присоска.



«Если в машине ездят дети, то это (присоска. — Прим. ред.) долго не провисит, по-любому. То есть дети проявят интерес», — отметил автоблогер.

В жару или сильные морозы резиновые присоски плохо держатся на лобовом стекле. А через несколько лет гарантированно придут в негодность.

А вот принцип настройки у двух моделей почти не отличается. В меню встречаются такие параметры, как циклическая запись, качество изображения, баланс белого, обнаружение движения и другие.

Если верить надписям на упаковке, угол обзора и максимальное разрешение у образцов одинаковые. Оба регистратора записывают картинку в формате Full HD. По мнению эксперта, этого вполне достаточно, и тратить деньги на камеры с разрешением 4K нет смысла.

«4K лучше не брать, потому что на динамике, то есть когда машина едет, 4K в тех матрицах, которые стоят там, она не отрабатывает. То есть получаются сбои. Поэтому лучше оставить HD разрешение», — рассказал он.

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Но часто производители завышают характеристики, чтобы продать товар подороже. Авторы программы проверяют качество видео на скорости около 90 км/час.

Угол обзора и разрешения видеорегистраторов и правда оказались одинаковыми. Распознать номера движущегося впереди автомобиля можно на расстоянии до десяти метров. Этого хватит, чтобы в случае ДТП (дорожно-транспортного происшествия) или другого инцидента зафиксировать данные нарушителя.

Есть в обоих устройствах и дополнительные функции: датчики удара и движения. Это значит, что во время любого резкого маневра на дороге запись видео начнется автоматически. И даже на парковке, если кто-то попытается взломать или повредить машину. Главное, не выставлять датчики на максимальную чувствительность. Иначе видеорегистратор начнет срабатывать по любому поводу. И внутренний аккумулятор устройства быстро разрядится.

В итоге устройство в форме накладки на зеркало не уступает классической модели ни по качеству картинки, ни по количеству дополнительных функций. При этом закреплять такой видеорегистратор намного удобнее, чем на присоске. Накладки не мешают обзору и держатся надежно.