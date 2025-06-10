Не только штраф: что грозит за неостановку по требованию ГАИ

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За неповиновение инспекторам ГАИ на дороге водителю грозит штраф от 500 до 800 рублей. За неостановку также могут лишить прав или даже арестовать на несколько суток, если произошла погоня. Штраф в таком случае вырастет от 2 000 до 4 000 рублей.

Однако законодатели рассматривают вопрос об ужесточении наказания, если водитель не остановился на взмах жезлом. Как правильно себя вести на дороге, чтобы избежать неприятностей?

Как подается требование об остановке

В сентябре 2024 Госума приняла в первом чтении поправки в административный кодекс, значительно увеличивающие наказание за неповиновение инспекторам ГАИ на дорогах. Нарушителей предлагается штрафовать на 7-10 тысяч рублей или лишать прав на полгода, если те не остановились по требованию инспектора. Пока нововведения еще не вступили в силу, поскольку не рассмотрены в Совете Федерации.

Законодательная инициатива вызвала много негативных откликов у экспертов и автолюбителей. Замешкался, отвлекся, посмотрел не туда, а инспектор ГАИ в это время сделал указующий знак. В результате начинаются неприятные разбирательства. Не всегда полицейские отправляются в погоню за «беглецами». Чаще они передают информацию другому дежурному экипажу. Через небольшой участок пути «убегающую» машину остановят повторно, а доказать правоту там уже трудно.

Не увидеть команду полицейского можно из-за тумана, дождя или из-за плотного трафика, а также из-за невнятных действий самого инспектора.

Бывает, что полицейские подают сигнал неправильно, к примеру, проблесковыми маячками и сиреной, хотя в пункте 6.11 ПДД прописано, что требование об остановке транспортного средства подается жестом руки, направленной на транспортное средство или через громкоговоритель. Другими словами инспектор должен буквально выйти на обочину, приблизиться к движущейся машине и указать на нее.

Потребовать остановиться полицейские могут и во время преследования из патрульного автомобиля, поравнявшегося сбоку на дороге. Тогда включается мигалка, сирена и громкоговоритель. Перепутать или не услышать такое уже невозможно.

Зачем ужесточать наказание за неостановку

Поправки в административный кодекс хотели внести в 2024 году с целью подвязать статью 12.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) к более денежному проекту по административным штрафам за перевес. Она действует не только на легковые машины, но и на грузовики и является основным инструментом для остановки и принудительного взвешивания магистральных фур или самосвалов с сыпучими грузами.

Штраф за перевес грузовика достигает 400-600 тысяч рублей. Сумма большая, а вот за бегство — наказание незначительное. По части 2 статьи 12.25 КоАП РФ водителя можно оштрафовать всего на 800 рублей. Неудивительно, что шоферы легко шли на сознательное нарушение, чтобы скрыть перевес грузовика, игнорировали взмах жезлом и с ветерком проносились мимо сотрудников Ространснадора. Если закон обновят, полицейские смогут отбирать за это водительские права, что автоматически лишит перевозчика заработка на полгода.

Поправки в статьи 12.21 и 12.25 КоАП РФ подразумевают также ответственность за нарушение правил движения грузовиков в зоне автоматического весогабаритного контроля. Если водитель фуры старался обмануть автоматические весы на дороге, закрывал номер тряпкой и проезжал места установки датчиков со слишком малой скоростью, то его предлагается штрафовать на те же 400 тысяч рублей.

Между тем, ужесточение наказания для водителей легковых машин за неостановку по требованию ГАИ показалось экспертам избыточным и даже вредным, так как может привнести в деятельность дорожной инспекции пресловутую коррупционную составляющую.

Штраф в 7-10 тысяч рублей, да еще с перспективой лишения прав мог спровоцировать охоту на водителей, в особенности в южных регионах, известных «золотыми унитазами». Поэтому законопроект еще не принят. В 2025 году Госдума собирает комментарии ведомств и ищет возможности сокращения коррупционных рисков.

В сезон 2025 года лишать водителей прав за неподчинение требованиям инспекторов ГАИ не будут.

Как оправдаться, если ГАИ устроило погоню

Если автомобиль остановился сразу после начала погони, то водителю можно попробовать убедить инспекторов, что он не видел взмах жезла. После поверхностного осмотра машины и проверки документов полицейские, как правило, отпускают остановленную машину с миром. В худшем случае по статье 12.25 штраф будет в 500-800 рублей.

Хуже, если водитель проигнорировал повторное требование ГАИ, к примеру, не услышал указания по громкоговорителю и не увидел мигалку. В этом случае инспекторы могут применить спецсредства для остановки машины. Это стрельба по колесам, разложенные шипы и прочие препятствия.

После такой погони водитель привлекается к ответственности уже по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 2 000 до 4 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток по решению суда. В исключительных случаях гражданин приговаривается к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов.

Если же водитель оказал сопротивление при задержании, то вступают в силу уже статьи уголовного кодекса.

Как себя вести при обвинении в бегстве от ГАИ

Бывает, что статью 12.25 КоАП РФ используют против невиновных водителей. Делают это «оборотни», старающиеся получить повод к осмотру автомобиля. Эта практика распространена в отношении машин, следующих транзитом из других регионов на отдых или обратно. Ситуация развивается по одному сценарию: невнятный жест, который невозможно увидеть, погоня и неприятные обвинения в бегстве. Когда один «оборотень» допрашивает водителя с семьей, другой подбрасывает в машину запрещенные вещества. Ну а дальше идет предложение решить вопрос на месте.

Поэтому при предвзятом поведении и намерении «полицейского» обвинить жертву в несуществующем нарушении, нужно смело включать камеру и записывать видеопротокол беседы. Потребовать ее выключения на открытом общественном пространстве никто не в праве.

При осмотре машины инспектор также не имеет права самостоятельно открывать багажник и двери. Он может только попросить об этом владельца транспортного средства. Если же он залез в машину без разрешения, то этот факт надо зафиксировать на видео и выразить свой протест. Лучше всего позвонить в дежурную часть, пожаловаться на действия полицейских и попросить прислать другой наряд.

Досматривать машину с пристрастием можно только при наличии веских подозрений в совершении преступления, в присутствие понятых и с использованием видеозаписи.