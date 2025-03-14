Надежная защита от аферистов: как оформить самозапрет на кредиты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

В условиях постоянных атак со стороны мошенников вопрос защиты финансовых интересов становится как никогда актуальным.

Триста пятьдесят миллиардов рублей — столько мошенники похитили у россиян за три года. Часть от этой суммы преступники получили напрямую от банков и других финансовых организаций, которые просто оформляли кредиты на ничего не подозревающих граждан. О том, как защититься от мошенников, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как мошенники оформляют кредиты на людей

Управляющий партнер юридической фирмы Константин Москалев перечислил схемы, как выдаются мошеннические кредиты.

«Ежегодно большое количество россиян страдает от действий злоумышленников, которые оформляют кредиты без их ведома. Получают эти денежные средства, а люди вынуждены в последующем эти деньги платить. Потому что они являются формальными приобретателями данных кредитов», -прокомментировал Москалев.

Преступных схем для оформления кредита на другого человека много. Самая распространенная — утечка персональных данных.

«Откуда злоумышленники эти данные получают? Пользуются сервисами банков в открытых источниках. Подают заявления на выдачу кредита и оформляют кредит дистанционно. Как правило, гражданин узнает о том, что он должен, уже по решению суда либо по звонку из банка», — поделился эксперт.

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Как оформить самозапрет на выдачу кредитов

Но обезопасить себя можно. Государственная Дума приняла закон о самозапрете на кредиты. Правительство утвердило саму процедуру самозапрета. После подписи президента России закон вступил в силу с 1 марта 2025.

«Самозапрет на выдачу кредита — это такой механизм, который защитит человека от недобросовестных действий третьих лиц, которые могут оформить кредит без его участия. И таким образом обмануть человека», — пояснил специалист.

Самозапрет можно будет поставить на выдачу потребительских кредитов, микрозаймов и кредитных карт. При этом он не будет действовать на ипотеку, автокредиты и кредит на образование. То есть на те займы, которые нельзя получить онлайн — только по паспорту.

«Данная информация будет публиковаться в Бюро кредитных историй, выписки из Бюро кредитных историй гражданина. Банк не имеет права, либо любая организация не имеет права выдать кредит, если у гражданина установлен самозапрет. Если банк выдаст кредит при наличии самозапрета, то банк не имеет права требовать исполнения по данному кредиту», — объяснил эксперт.

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Установить самозапрет можно будет на сайте Госуслуги (Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг» — справочно-информационный интернет-портал) или в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). Для этого достаточно подать заявление.

«Это быстрая процедура. займет это пару минут времени», — сказал специалист.

Если заявление на самозапрет подано до 22:00 по московскому времени, то изменения в кредитную историю внесут сразу. Если позже, то на следующий день.

«Опять же, если вдруг у гражданина установлен самозапрет на выдачу кредита, но ему срочно нужен кредит. Разные обстоятельства бывают. Он может точно также через портал Госуслуг либо в МФЦ в будущем прийти и отменить этот самозапрет», — отметил эксперт.

По заявлению запрет на выдачу кредита снимут через двое суток. За это время человек может еще раз подумать и принять окончательное решение о необходимости получения займа. К тому же так снижается риск оформления кредита под натиском мошенников.