Новый вид мошенничества: как распознать поддельную платежку за ЖКХ

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ЖКХ-мошенничество — это проблема, с которой сталкивается множество граждан. Чтобы не потерять деньги, необходимо уметь отличать законные услуги от подделок.

Аферисты используют различные схемы, чтобы заполучить деньги добросовестных граждан. Чаще всего мошенники выбирают жертвами доверчивых и невнимательных пенсионеров. В силу своей наивности пожилые люди часто становятся объектами манипуляций с финансами.

Например, они рассылают фальшивые уведомления о вводе нового тарифа на коммунальные услуги, при этом требуя немедленной оплаты. Причем документы оформлены так, что на первый взгляд сложно заподозрить обман.

Мошенники также могут предложить услуги по проведению «обязательных проверок» или ремонту, представляясь сотрудниками управляющей компании. В подобных случаях они манипулируют желаниями и страхами людей о комфортных условиях жизни и безопасности их жилья.

Как не попасться на удочки шарлатанов, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказала заместитель генерального директора по работе с клиентами «Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга Анна Ситникова.

Как отличить настоящую квитанцию ЖКХ от фальшивой

Очень многим гражданам мошенники бросают в почтовые ящики ложные квитанции от имени ЕИРЦ (Единого информационно-расчетного центра). Часто пожилые люди не понимают, какая квитанция перед ними — настоящая или поддельная, и стараются как можно быстрее ее оплатить. И, к сожалению, деньги уходят мошенникам.

Как распознать поддельную квитанцию:

Сравнить полученную квитанцию с предыдущей. В первую очередь они должны быть одинакового размера по длине и ширине, не уже и не шире.

Оценить качество бумаги. Она не должна быть прозрачной. Мошенники не хотят много тратиться и поэтому используют дешевые тонкие листы.

Изучить боковые стороны квитанции. Они должны быть сложены определенным образом. На каждой из них есть корешок с указанием адреса, а сбоку находится перфорация, по которой можно вскрыть квиток.

Проверить указанные реквизиты. Их нужно сравнить с теми, чтобы значились на любой предыдущей квитанции. Обязательно обратить внимание на номер расчетного счета.

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Пожилой человек может столкнуться с определенными трудностями из-за того, что номер состоит из множества цифр. Поэтому желательно самостоятельно ознакомиться с показаниями приборов учета холодного и горячего водоснабжения и сравнить их. Мошенники вряд ли смогут отразить там предыдущие правильные показания счетчиков.

Сравнить цветовую гамму, шрифт текста и значки логотипа.

«Они обычно убирают все логотипы. Они не хотят идти на серьезные правонарушения и использовать чужие логотипы. Плюс они что-то где-то немножко могут заменить, а также очень часто допускают грамматические ошибки в словах. Это тоже отличительный признак мошенничества», — прокомментировала эксперт.

Внешний вид квитанции за ЖКХ различается в зависимости от региона, что связано с местными традициями оформления документов и особенностями бухгалтерского учета. Например, в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, квитанции могут содержать более сложное оформление, включающее логотипы управляющих компаний и детализированные графы с разбивкой по услугам. Это позволяет жителям проще ориентироваться в начислениях и понимать, за что именно они платят.

Следует отметить, что на квитанциях в Санкт-Петербурге каждый месяц меняется рисунок.

«На нашей квитанции всегда на лицевой стороне есть отличительная особенность. У нас уникальное и каждый раз новое изображение с новым видом Санкт-Петербурга. Их нам рисуют за несколько дней до выпуска тиража. Мы еще ни разу в жизни не повторялись. И это всегда высокого качества картинка. Самое главное — качество полиграфии сразу видно», — поделилась Ситникова.

Можно ли вернуть переведенные мошенникам деньги

Но что делать тем, кто попался на уловки мошенников и перечислил деньги на их счет?

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Возврат денежных средств будет зависеть исключительно от оперативности работы полицейских. При обнаружении поддельной квитанции всегда нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

В случае если правоохранители найдут мошенников, они смогут вернуть украденные деньги невнимательному плательщику. Если аферистов вычислить не получится, денежные средства человека, оплатившего поддельную квитанцию, уже вернуть на счет не удастся.

Как безопасно оплатить коммуналку

Лучше всего оплачивать квитанции на официальном сайте ЕИРЦ, в личном кабинете налогоплательщика или специальном сервисе для оплаты.

Для тех, кто не пользуется Интернетом, возможна очная оплата квитанции в центрах клиентского обслуживания. В таких заведениях стоят специальные терминалы самообслуживания. Как правило, очередей там не бывает, и платеж можно совершить при помощи банковской карты, что очень удобно. При желании можно сразу же получить чек об оплате квитанции.

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Каждый из способов оплаты услуг ЖКХ исключает мошеннические операции.

«Воспользуйтесь нашими каналами либо банковским приложением. Введите номер лицевого счета и заплатите. Это точно не мошенники», — пояснила Анна Ситникова.

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Однако помимо квитанций, которые приходят от мошенников, еще очень часто людям звонят с разными предложениями о том, что они могут оформить какие-либо льготы на оплату коммунальных услуг. И для этого нужно лишь сообщить персональные данные. Например, номер банковской карты или личные сведения. Такие, как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, телефон, паспортные данные ИНН, СНИЛС, место работы и должность, сведения об образовании, имуществе и здоровье, семейное и социальное положение, а также изображение человека.

В последние годы пожилым людям часто поступают звонки с предложением получить или оформить льготы.

Следует запомнить раз и навсегда, что ни одна управляющая компания не станет отдельно обзванивать каждого плательщика и предлагать по телефону оформить льготы. Если клиент получил такой звонок, то разговаривать на эту тему и вовсе не стоит. Рекомендуется сразу положить трубку и не сообщать никаких личных данных: номера СНИЛСа, банковской карты и тем более пин-кода от нее.