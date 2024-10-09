Умное тепло: как сэкономить на отоплении зимой

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Зима может стать настоящим испытанием для семейного бюджета, особенно когда дело касается отопления. Небольшой прибор для батарей, поможет эффективно согреть дом и значительно сэкономить.

Десять тысяч рублей — столько можно сэкономить на отоплении в холодный сезон. Чаще всего радиаторы в домах работают на полную мощность. И если за окном не лютые морозы, в помещении становится слишком жарко. Приходится открывать окна. О том, как подготовиться к отопительному сезону, рассказала «Самая полезная программа».

Какое устройство поможет сэкономить на отоплении

Решить эту проблему, а заодно и прилично сократить платежи за коммуналку можно, если установить на батареи так называемые термоголовки.

«Термоголовка устанавливается непосредственно на клапан. В ней стоит капсула. Если она жидкостная, то при определенной температуре жидкость начинает расширяться. Давит на шток в самой термоголовке. Шток механизма выдвигается, клапан закрывается. И, соответственно, пока температура не упадет ниже установленного на два градуса, термоголовка не откроется», — объяснил сантехник Алексей Щербаков.

Терморегуляторы бывают газовые, парафиновые и жидкостные. Последние — самые популярные на рынке. Но в магазинах эти приборы стоят по-разному. Есть и за 500 рублей, а есть и за пять тысяч.

Почему такая разница и есть ли смысл переплачивать? Чтобы разобраться, купили сразу несколько образцов.

«Он рассматривает три вида термоголовок. Первый и второй — механические. То есть первый — это самый дешевый сегмент. Стоимость 500 рублей. Второй экземпляр стоимостью две тысячи — это средний сегмент. И электронная термоголовка стоимостью 4500 рублей», — прокомментировал специалист.

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На механических приборах температуру задают вручную. А вот цифровыми устройствами можно управлять даже со смартфона и создавать различные сценарии отопления.

«Вы поставили три цикла. Днем вас нет, температура 15 градусов в помещении. Приходишь домой — температура в районе 22 градусов. Вам комфортно, не надо ни настраивать ничего, ни бегать, никуда не ходить. Ложишься спать — всегда хочется, чтобы было немного похолоднее. Соответственно, термоголовка сама включает на 17 градусов. Опять же, никуда не надо вставать», — отметил эксперт.

Чем быстрее прибор реагирует на перепады температуры, тем комфортнее будет в помещении и тем больше денег получится сэкономить.

В чем разница между дорогим и дешевым терморегулятором

Самое время проверить образцы в работе. Для этого взяли канистру с жидкостью, циркуляционные насосы, несколько шлангов и собрали из них макет системы отопления.

«Ее мы сделали открытой, чтобы жидкость сливалась прямо в емкость, из которой она и поступает. То есть, чтобы был круг», — рассказал эксперт.

Температуру в помещении решили поддерживать в районе 30 градусов. Для этого понадобились большой радиатор отопления, помпа с подогревом и градусник. Сами термоголовки оставили на улице, где гораздо прохладнее.

«Температуру будем выставлять на термоголовках максимальную — 28 градусов. Соответственно, сначала устройство будет находиться на улице в десяти градусах. Мы будем ставить на 28 градусов, заносить в помещение, включать насос и смотреть, какое количество времени уйдет на то, чтобы клапан перекрыл воду», — отметил Щербаков.

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Для чистоты эксперимента повторили тест с каждой термоголовкой по три раза. Лучшие результаты показал дорогой электронный образец. Он быстрее реагировал на изменение температуры.

«Самый дешевый закрылся за 19 минут. Второй, среднего сегмента закрылся за 23 минуты и электронный закрылся за 11 минут. Он как бы сработал практически в два раза быстрее», — поделился специалист.

Как быстро устройства среагируют на понижение температуры? Чтобы это проверить, охладили помещение до плюс десяти градусов. Засекли время и ждали, когда термоголовки откроют клапаны.

«Самая дешевая термоголовка показала результат шесть с половиной минут. То есть мы также проводили три цикла. Вторая показала средние семь минут», — продемонстрировал сантехник.

А вот электронное устройство в этом испытании работало нестабильно. Результаты отличались так сильно, что пришлось повторять эксперимент не три, а целых пять раз. В итоге среднее время составило 18 минут.

«То есть опять же цифры были семь минут, 11, 15. Один раз даже дошло до 38 минут. У них какой-то вот этот цикл закрытия непредсказуемый», — заключил специалист.

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Выходит, простые механические термоголовки оказались надежнее, чем дорогой электронный образец. По словам эксперта, бюджетного терморегулятора будет достаточно, чтобы сэкономить на платежах за отопление.

«Стоимость в большинстве зависит от названия и от дизайна. То есть существует дешевый пластик. Соответственно, здесь каждый выбирает свое. Если взять в целом, принцип работы у всех термоголовок одинаковый. Механизмы все одинаковые», — рассказал Щербаков.

Как установить термоголовку на батарею

Но многие уверены: производители бюджетных термоголовок используют не только дешевый пластик, но и дешевый металл. Поэтому такой прибор быстро заржавеет и выйдет из строя. Но эксперт уверен, это не так.

«В процессе эксплуатации сама термоголовка не имеет никакого контакта с водой. То есть, в принципе, материал у всех один и тот же», — пояснил сантехник.

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А чтобы термоголовка работала без сбоев, важно не размещать ее на сквозняке или, наоборот, под прямыми лучами солнца. Кроме этого, прибор нельзя перекрывать мебелью, шторами и другими предметами.

«Потому что сам принцип работы, то есть она берет температуру вокруг себя. Если термоголовка чем-то закрывается, соответственно, принцип ее работы нарушается на 100%», — поделился специалист.

Если сделать все правильно, то даже самая дешевая термоголовка поможет сэкономить семейный бюджет и добиться комфортной температуры в доме.

Устанавливать приборы лучше до начала отопительного сезона. Не использовать при монтаже гаечный ключ, а затянуть соединение рукой. Если перестараться и прикрутить термоголовку слишком сильно, запорный клапан не откроется полностью, и помещение не прогреется до нужной температуры.