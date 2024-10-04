Эффективная уборка: как выбрать мощную воздуходувку для борьбы с опавшей листвой

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С приходом осени дачники сталкиваются с привычной задачей — уборкой опавших листьев. Современная воздуходувка способна изменить подход к этому процессу, превратив его в простую и быструю задачу

От уборки на дачном участке ноет спина и отваливаются руки. Без паники! Быстро навести порядок поможет специальный инструмент — воздуходувка. О том, как собрать ее своими руками, рассказала «Самая полезная программа».

Надежная воздуходувка: собрать самому или купить

Для того чтобы создать такое устройство, зрителю Павлу Бурлакову понадобились обрезки канализационных труб и двигатель от автомобильной печки. Причем последнюю деталь можно заменить и использовать мотор от пылесоса или другой бытовой техники. Но если тратить время на самоделку не хочется, проще купить уже готовую воздуходувку. И первым делом нужно определиться с источником питания.

Типы воздуходувок:

Бензиновые. Требуют сноровки при заправке смесью бензина и масла.

Аккумуляторные. Удобны в использовании, но отпугивают высоким ценником.

Электрические. Работают от сети и более бюджетны.

Оптимальный вариант — сетевая воздуходувка. Именно такие и решили протестировать. Выбрали в магазине два образца одинаковой мощности. Только один стоил четыре тысячи рублей, а второй — девять.

Мощность двигателя у обоих — три киловатта. Осенью погода изменчивая, и листва очень часто намокает. Агрегат в 750 ватт — 1 киловатт отлично справится с сухой листвой. Но мокрую разбрасывать в разные стороны уже не сможет. Именно поэтому в эксперименте участвуют воздуходувки мощностью три киловатта.

Краш-тест садовых воздуходувок

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Первым делом проверили, как образцы очистят газон и тротуарную плитку. Высыпали на участок опавшую листву с мелкими ветками и полили водой.

Задача минимум — всю листву поднять в воздух и перебросить за оградительную черту. Посмотрели, как с этим заданием справится каждая воздуходувка. Начали с образца за 4000 рублей.

Засекли время и начали. Обе воздуходувки показали отличный результат. Газон и тротуар чистые. Но дорогой образец справился быстрее. А работать им было удобнее. Шесть минут против двух с половиной. Разница в цене в два раза. Разница в скорости в два раза.

Участник эксперимента все время стоял выпрямившись в полный рост. Ему не пришлось ни разу сгибаться. Потому что напора воздуха ему хватало для того, чтобы убирать листву с участка. После сравнили скорость воздушных потоков.

Сделали это с помощью анемометра. Закрепили его на штативе и направили на прибор воздуходувки. Зафиксировали штативы и дули с одного расстояния, чтобы понять, какую скорость выдают эти воздуходувки.

Первый образец — 17 метров в секунду. У второго образца 20,5 метра в секунду. Дорогой инструмент выдал более мощный поток воздуха. Но если на садовом участке мало места, листву и мусор нужно не просто сдуть в сторону, а выбросить за периметр или переложить в компостную яму.

На этот случай у воздуходувок есть режим пылесоса и специальный мешок. Для этого произвели залпы хлопушками и разбросали по газону мелкие цветные частички. Со сбором мусора дорогой инструмент снова справился быстрее. Разница почти минута.

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При этом работать в режиме пылесоса было проще дешевой воздуходувкой. И когда всасывали грязь с участка, то, конечно, большой мощности не понадобилось. Иначе воздуходувка превратится в сумасшедший пылесос. В этом смысле воздуходувка за 4000 рублей показала себя гораздо лучше. Работать с ней было удобнее, легче. А результат показался ничем не хуже, чем у дорогого образца.

Почему при одинаковой заявленной мощности в три киловатта дорогой аппарат выполнил работу быстрее? Для этого подключили ваттметр и надули мешок для мусора. Дорогая воздуходувка оказалась мощнее в два с половиной раза.

При этом обещанные продавцом показатели не выдал ни один образец. Вместо трех киловатт бюджетный инструмент развивал в среднем всего 620 ватт, а дорогой — 1500.

Даже несмотря на то, что цифры оказались далеки от тех, что заявлял производитель, обе воздуходувки неплохо справились с испытаниями и показали довольно похожие результаты. Но у дорогого образца явно больше преимуществ.

На что обратить внимание при выборе воздуходувки

Опытные мастера советуют взвесить инструменты. Чем тяжелее образец, тем лучше он должен справляться со своими задачами.

Первый образец весит 2, 685 килограмма. Второй образец весит 5,205 килограмма. В два раза дорогой инструмент тяжелее, чем дешевый. Еще один способ проверить агрегат — сравнить размер диска с лопастями. Именно они создают вихревой поток воздуха. У бюджетного инструмента эта деталь в два раза меньше, чем у дорогого. Поэтому и времени на уборку уходит больше.

Эксперимент показал, что воздуходувка должна быть в хозяйстве обязательно и должна быть непременно мощной. В испытаниях победила дорогая воздуходувка. Но и дешевый инструмент показал себя не так уж и плохо. С основными задачами образец за 4000 рублей справился. Носить его в руках легче. А если участок небольшой, то уборка не займет много времени.