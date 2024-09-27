Великое варварство: почему никогда нельзя убирать опавшую листву на даче

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Опавшие листья создают видимый беспорядок на участке и зачастую нещадно сметаются дачниками с глаз долой. Почему не надо так делать, объяснил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Традиционно осенью многие дачники задаются вопросом, нужно ли убирать листву на участке. Опытные садоводы говорят: однозначно нет!

Почему нельзя убирать листья и как правильно сделать из них удобрение селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал эксклюзивно для Пятого канала.

Какая польза от опавших листьев на участке

В городских скверах и парках принято каждую осень убирать листья. Это заставляет дачников задуматься, стоит ли сделать так же на своем участке. Садовод Андрей Туманов говорит, что подобное занятие нарушает природный баланс и приводит к уменьшению плодородности земли на участке.

«Я смотрю на это, как на великое варварство. Почва лишается тех самых растительных остатков, той самой листвы, которая служит питанием для жителей почвы», — рассказал эксперт.

Опытный садовод отметил, что зимой многие полезные для земляного грунта организмы прячутся под опавшими листьями и питаются ими, благодаря чему могут пережить холодный сезон. Уборка участка от растительных остатков, по мнению Андрея Туманова, — это «нарушение законов экологии».

Эксперт рекомендует дачникам, которые хотят получить хороший урожай в будущем году, оставлять здоровую листву на участке. С уборкой, к которой садоводу придется приложить огромные усилия, легко справятся обитатели почвы. К началу сезона посадок от листвы ничего не останется.

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Переждав зиму, подземные жители станут работать на благо новому урожаю. Полезные вещества, которые они будут вырабатывать, помогут посадкам лучше расти и принести больше плодов. Однако так поступать можно только со здоровой листвой.

Что делать с больной листвой на даче

Если листва поражена заболеванием, просто так оставлять ее на земле нельзя, чтобы почва не заражалась, и на следующий год ситуация не усугубилась.

«Эти листья желательно каким-то образом переработать. В компост тоже (отправлять. — Прим. ред.) их не очень хорошо, потому что споры (болезни. — Прим. ред.) останутся тогда в компосте. Я иду по пути закапывания», — сообщил эксперт.

Как отметил Андрей Туманов, у этого процесса есть свои правила. Лучше удобрять почву листвой так, чтобы болезни не пересекались. Можно закопать сухую листву от деревьев в парнике, где высаживаются помидоры и огурцы, а остатки тепличных культур оставить в саду.

«Таким образом я просто сохраняю органику, и она перерабатывается в прекрасное удобрение, которое не просто удобряет растения. Оно оживляет почву», — сообщил эксперт.

Также эксперт сказал, что хорошая плодородная почва должна иметь запах грибов, леса или пашни. Если на вашем участке земля не имеет запаха, то это крайне плохо. Значит, в ней недостаточно организмов, которые насыщают ее питательными веществами.

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