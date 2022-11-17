Тепло в доме: как правильно выбрать обогреватель

Обогреватель помогает поддерживать комфортную температуру в квартире в холодное время года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

На рынке представлен широкий выбор обогревателей. Какую модель лучше выбрать и не прогадать?

С наступлением холодов народная мудрость гласит: «На коммунальщиков надейся, а обогреватель прикупи». Эксперты «Самой полезной программы» рассказали, на какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором прибора и найти подходящую модель.

Масляный обогреватель

Самая популярная модель на рынке — это масляный обогреватель. Он не сушит воздух в помещении и долго держит тепло. Считается, чем мощнее прибор, тем большую площадь он сможет прогреть. Правда, стоят такие модели заметно дороже.

«Брать более мощные, чем вам нужно, это не очень правильно с точки зрения экономии электроэнергии. Плюс есть опасность для электропроводки. Поэтому рекомендуют так рассчитывать мощность: один киловатт примерно на десять, а то и 15 квадратных метров», — пояснил эксперт по электрооборудованию Андрей Беляев.

Масляный обогреватель с термостатом

Еще один способ сэкономить — выбрать модель с термостатом. Тогда обогреватель не будет работать впустую и автоматически отключится, как только в комнате станет тепло.

«Чтобы он не перегрелся, вы задаете ему температуру. Например, чтобы при 90 градусах он отключался. Это опять же будет экономить энергию и ваши деньги», — посоветовал специалист.

При выборе масляного обогревателя важным критерием является его вес. Качественный бытовой прибор не может быть слишком легким. Модели с подозрительно низкой стоимостью, как правило, выполнены из дешевых материалов. Тонкий пластик и металл, из которого сделан радиатор, вызывают опасения у экспертов. По словам Андрея Беляева, в бюджетных моделях даже теплоносителя может оказаться недостаточно.

Тестирование масляных обогревателей

Ведущий передачи Владимир Щеглов провел эксперимент. Вместе со специалистом по электрооборудованию они испытали три вида масляных обогревателей: бюджетную модель, прибор средней ценовой категории и более дорогой аппарат. Каждый прибор поставили в закрытые холодные комнаты с одинаковой площадью для прогрева на 90 минут. Через полтора часа сняли показания термометров и ваттметров. Результаты оказались неожиданными.

«Лучше всего прогрел помещение второй обогреватель. В среднем температура в комнате поднялась до 22 градусов. <…> Бюджетный и дорогой обогреватели показали почти одинаковый результат. Средняя температура в первой комнате 20 градусов, а в третьей — 19,5 градусов. Но дешевый образец, в отличие от дорогого, прогрел помещение более равномерно», — подвел итоги ведущий.

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Кроме того, дорогой прибор не только хуже прогрел помещение, но и потратил на это гораздо больше электроэнергии. За полтора часа счетчик «намотал» 990 Вт. Это почти в два раза больше, чем у бюджетного образца. А значит, и оплата за коммунальные услуги будет в два раза выше.

«Сейчас цена на электроэнергию, например, в Москве пять рублей 92 копейки за один киловатт. Первый обогреватель за 12 часов „съел“ бы 26 рублей. А третий, самый дорогой обогреватель, „съел“ бы 46 рублей. А за отопительный сезон накопится очень существенная сумма», — пояснил Андрей Беляев.

Кроме того, качественный обогреватель должен не только быстро прогреть помещение, но и поддерживать тепло некоторое время после отключения. Фаворитом снова стал прибор средней ценовой категории. Хуже всего поддерживала тепло в комнате более дорогая модель.

Ведущий Владимир Щеглов провел еще один тест. На этот раз эксперты поверили безопасность масляных приборов. Они разогрели аппараты до температуры больше 100 градусов и накрыли их синтетическим тюлем. Все три модели проверку прошли. Ткань не оплавилась, запах гари не появился. Однако не стоит терять бдительность, напоминает Андрей Беляев.

«Старайтесь избегать таких ситуаций, когда ткань напрямую прилегает к обогревателю. Все-таки достаточно рискованно. Хотя мы увидели, что в самой ткани опасности нет. Но для различных частиц, осевших на ней, вполне возможно, что это может привести к неприятностям», — предупредил он.

Проведенные эксперименты показали, что лучше всех с испытаниями справился обогреватель средней ценовой категории. Переплачивать за дорогую модель нет смысла. Куда важнее обращать внимание на качество сборки и на вес прибора.

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