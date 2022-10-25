Генератор для дачи: как выбрать модель для загородного дома без переплат

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Альтернативные источники энергии бывают разных видов: бензиновые, газовые или дизельные.

Генератор для дачи представляет собой мобильную электростанцию, которая может компенсировать отсутствие центрального электроснабжения или поддержать домашнюю технику в рабочем состоянии при частых перебоях в электросети.

Как выбрать подходящий резервный источник питания, при этом не ошибиться с моделью и мощностью генератора — на эти вопросы ответила «Самая полезная программа».

Как выбрать генератор для дачи

Перед тем как отправиться в магазин за генератором для загородного дома, нужно определить цели его применения.

Ассортимент моделей устройства весьма обширный: дачникам предлагаются бензиновые, газовые или дизельные аппараты. Найти наиболее подходящую для себя модель поможет простой алгоритм.

Чек-лист на генератор

Для каких целей требуется аппарат:

резервное электроснабжение на даче, если часто отключают свет;

постоянная работа крупной бытовой техники;

редкие поездки на дачу или на природу.

Какие бытовые устройства требуется запитать:

холодильник;

телевизор, компьютер;

газовый котел;

водяной насос;

насосную станцию.

Полученные ответы потребуются для определения типа резервного источника питания.

«Для резервного источника питания или нечастых работ подойдет любая недорогая бензиновая модель, а для частого использования — газовые или дизельные. Стоят они на порядок дороже, но их моторесурс значительно выше», — пояснил эксперт.

Безогенератор лучше заводится на морозе, проще в обслуживании и ремонте. Дизельная электростанция имеет больший ресурс и показывает меньший расход топлива, чем бензиновая.

При этом стоит учитывать, что дизельная модель гораздо тяжелее по весу и сложнее запускается при низких температурах. Поэтому она требует установки на даче в специально оборудованном и обогреваемом помещении.

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Как рассчитать мощность генератора для дачи

После определения списка всех устройств рекомендуется вынести на отдельный листок бумаги их потребляемую мощность. Она указывается на специальной табличке на корпусе бытовой техники вместе с другими техническими характеристиками.

При номинальной мощности генератор функционирует длительное время. Максимальная нагрузка значительно сокращает производительность аппарата. Поэтому фактор мощности необходимо брать во внимание при выборе модели для дачи.

«Допустим, нам нужно подключить генератор, холодильник, телевизор, микрофон, микроволновую печь и 5 лампочек. Не забывайте учитывать, что некоторые приборы создают повышенную нагрузку во время включения. Суммарная мощность всех приборов с учетом пусковых токов составит чуть больше 4000 Вт. Добавим к ним 20% запаса мощности, итого 5220 Вт. Таким образом, нам нужен генератор мощностью 5500 Вт», — подсказал специалист.

Генератор не должен работать «впритык» по отношению к суммарной мощности всей бытовой техники на даче. Электростанция должна быть «загружена» на 80% от своей номинальной мощности.

Какой генератор купить — однофазный или трехфазный

Если на даче отключили свет и нужно запитать потребитель на 380 Вт, то потребуется генератор — трехфазник. Как правило, стандартное бытовое оборудование является однофазным. Ему достаточно однофазного генератора. Эксперты советуют обратить внимание на обмотку стартера и ротора генератора.

«Лучше, если она будет медной, а не алюминиевой. Тогда прибор будет меньше перегреваться», — подытожил специалист.

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