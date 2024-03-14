Легальный лайфхак: как сэкономить семейный бюджет на оплате коммуналки

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Платежи за ЖКУ — заметная статья расходов, да еще и тарифы регулярно поднимают. Сэкономить в таком вопросе не помешает.

Коммунальные услуги опять подорожают. С 1 июля 2024 в некоторых регионах России суммы в квитанциях вырастут сразу на 15%. Приличный удар по кошельку. Но сократить затраты на коммуналку вполне реально. Один из способов — уменьшить расход воды. Для этого на рынке есть множество приспособлений.

Какие бывают устройства для экономии воды? Есть ли смысл переплачивать за модные и дорогие гаджеты? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают устройства для экономии воды

По словам сантехника Алексея Щербакова, не каждый потребитель знает, что представляют из себя устройства экономии воды.

«К примеру, бесконтактные. Идет экономия непосредственно из-за того, что стоят сенсоры на самом смесителе. И вода льется только тогда, когда руки поднесены непосредственно к нему. Еще смесители бывают с термостатом, с аэратором. Непосредственно аэратор ставится отдельно на любые виды смесителей», — рассказал он.

Стандартный аэратор распыляет воду и насыщает ее кислородом. Благодаря этому напор остается прежним, а расход воды уменьшается в среднем на 30-40%. Чаще всего аэраторы делают в виде насадок.

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Но недавно на рынке появилось новое устройство — ресурсосберегающий смеситель. Если верить рекламе, он снижает потребление воды в два раза.

«По заявлению производителя и разработчиков непосредственно этого смесителя, где-то подвели подсчеты: средний расход человека в день — в районе 300 литров. Это по России. Если все это пересчитывать на деньги, ежегодная экономия с одного человека — в районе 18 тысяч», — уточнил эксперт.

Стоит новомодный смеситель немало — 3000 рублей. Но так ли он хорош на самом деле? Сантехник Щербаков рассказывает: устройство достаточно тяжелое, значит, силумина в нем нет и подобных слабых сплавов. У смесителя хорошая поворотность, на 360 градусов. Рычажный механизм, когда сразу открывается горячая и холодная вода. Комплектация стандартная, всего хватает. Для установки все есть.

Что лучше: водосберегающий смеситель или обычный аэратор

Обычный аэратор обойдется в десять раз дешевле. Чтобы определить, какое устройство лучше, нужно протестировать оба.

«В первом эксперименте мы будем брать мерные кувшины, на каждом из этих устройств включать воду на 30 секунд и смотреть количество воды, которое наберется. Чтобы эксперимент был честным, воду мы будем включать на максимальное давление», — объяснил специалист.

При этом у аэратора есть два режима: струя и рассеянный поток. Проверяют оба. За полминуты из обычного крана набирается чуть больше пяти литров воды. Насадка-аэратор лишь немного снижает расход. В стандартном режиме получается сэкономить 300 миллилитров, а в рассеянном — всего 100. Не тот результат, которого ждали. Но эксперт уверен: польза от насадки все-таки есть.

«Во втором режиме аэратора непосредственно экономия производится из-за уменьшения времени мойки. Омываемость поверхности больше. Соответственно, если брать посуду, то смыв моющего средства будет производиться быстрее. Тем самым мы автоматически уменьшим расход воды», — подчеркнул он.

А лидером становится ресурсосберегающий смеситель. За полминуты в кувшин набирается около трех литров. Экономия не настолько большая, как обещал производитель, но результат хороший.

Какое устройство разбрызгивает меньше воды

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Также у дорогого устройства заявлена способность делать струю более мягкой, что помогает практически убрать разбрызгивание.

Чтобы это проверить у всех трех образцов, на край раковины кладут бумажное полотенце. Краны выставляют в одинаковое положение и включают максимальный напор на пять секунд. Лучший результат у классического смесителя. Полотенце почти сухое, а сильнее всего бумага намокает в случае со съемным аэратором. Хотя в целом насадка сработала неплохо.

«Он показал самое большое количество брызг, но все равно их недостаточно для того, чтобы под давлением брызги вылетали из раковины. То есть где-то на половину раковины», — отметил эксперт.

У ресурсосберегающего смесителя средний результат. Несмотря на обещания производителя, вода брызгает в разные стороны, и полотенце частично намокает.

Как дорогой смеситель экономит воду

Получается, у дорогого образца только одно преимущество: он помогает экономить воду. Но за счет чего достигается этот эффект?

«Производитель говорит о том, что он использует инновационные технологии, но какие именно, не раскрывает. Если взять в руки и посмотреть, корпус его прессованный, неразборный», — сказал сантехник.

На конце смесителя за три тысячи рублей та же съемная насадка-аэратор. Может быть, все дело в ней? Заводской аэратор откручивают и подставляют мерный кувшин. И снова засекают 30 секунд. За это время ресурсосберегающий смеситель пропускает всего на 300 миллилитров меньше воды, чем обычный кран. Непохоже на инновационную технологию. Скорее всего, внутри дорогого смесителя попросту меньше сечение, а значит, за экономию воды все-таки отвечает насадка.

«Это устройство является тем самым маленьким чудом, которое позволяет нам экономить. Здесь отверстие для воды немного заужено, чем на обычных смесителях. Экономия воды идет непосредственно из-за маленькой пропускаемости», — подчеркнул Щербаков.

Эксперт уверяет: на рынке можно найти насадки похожей конструкции. Они обеспечат такую же экономию воды, а стоят при этом в несколько раз дешевле, чем новомодный смеситель. В среднем от 700 до 1000 рублей. А раз так, то зачем переплачивать? Главное при выборе аэратора, обращать внимание на размер пропускных отверстий. Чем они мельче, тем лучше.