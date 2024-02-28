После десяти минут яд: сколько на самом деле нужно заваривать чай

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Чай разных сортов и вкусов может стоять в шкафу на кухне долгие годы, особенно если в свое время за него отдали приличную сумму. Только вот такая «выдержка» идет совсем не на пользу.

Плесень, труха и отходы производства — что еще продают под видом элитных сортов чая? В каких случаях заварка может стать настоящей отравой? Сколько на самом деле можно хранить листовой чай? И как найти на прилавках действительно свежий и полезный продукт?

Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как обманывают любителей чая

Килограмм чая по цене квартиры в центре Москвы. Миллион долларов просят на аукционах за китайский сорт Да Хун Пао. Дело в том, что он очень редкий. В мире осталось всего шесть кустов, с которых собирают листья для этого изысканного напитка. По крайней мере, так говорят сами производители.

Но создатель российской чайной школы Елизавета Голобородько уверяет: большинство легенд вокруг элитных сортов чая — обычный маркетинговый ход.

«У китайцев, например, вся их торговля на легендах. То есть есть чай, например, который изобрели в 2003 году. А легенда про него идет от династии Тан. Фальсифицируются факты, и с легендой продается дороже», — объяснила она.

На что обращать внимание при выборе чая

Еще одна уловка, на которую клюют покупатели, — красивая упаковка. По словам специалиста, она может стоить в разы больше, чем продукт внутри.

Но как выбрать вкусный, а главное, качественный чай? Эксперт уверяет: маркировку читать бесполезно. Дело в том, что производители и поставщики опираются на российский ГОСТ, в котором указано всего два вида. В реальности их намного больше.

«Просто глобальная ошибка — то, что практически ни на каких пачках не пишется правильно время заварки. Очень многие чаи после того, как сам листик контактировал с, будем говорить, кипятком или горячей водой больше трех минут, — это фармакологически уже ядовитое вещество. А у нас на большей части пачек написано: настаивать пять минут, настаивать десять. Под копирку. Неважно, какой вид чая», — рассказала создатель чайной школы.

Куда важнее обращать внимание на место производства чая. Лучше всего, если листья собрали, переработали и упаковали в одном регионе. Особенно надо аккуратно отнестись к продукции, привезенной из Европы, подчеркивает эксперт. Ведь в этом регионе не растет данное растение.

«Соответственно, у этого несчастного чая был очень долгий путь до нас. И чтобы его хоть как-то продать вам, скорее всего, польют его ароматизатором. Никакой пользы, настоящего вкуса от такого продукта уже не получить», — уточнила специалист.

Как долго может храниться чай

Но даже продукт из Индии, Китая или Шри-Ланки может оказаться некачественным, если перед фасовкой листья долго пролежат на складе. Зеленый чай сохраняет вкус и полезные свойства всего шесть месяцев, а черный — до года. Правда, проверить, когда собрали урожай, не так-то просто. Чаще всего на пачке указывают только дату фасовки. Поэтому Голобородько советует обращать внимание на российские бренды.

«Российский чай какой-нибудь, допустим, который в Краснодаре производится. У него будет путь гораздо более короткий, чем у такого „европейца“. Хорошо брать какие-то простые национальные чаи. Допустим, наших каких-нибудь соседних стран: грузинский, азербайджанский, еще что-то. Это будет, как правило, чистый продукт. Он будет недорого стоить», — подчеркнула она.

Но чай может прийти в негодность и раньше, если его упаковали в неправильную пачку. Некоторые производители, чтобы показать свой продукт, оставляют на коробке прозрачное окошко. И зря. Эксперт предупреждает: спустя несколько месяцев заварка в такой упаковке может испортиться.

«Если светлый чай, это уже очень опасно, потому что свет на него светит, он окисляется. Черный чай не так быстро портится, но тем не менее. Можно увидеть такие красивые свернутые шарики. Они будут стоить космос дорого. Но из-за того, что просто на них светит свет, они уже испортились», — поделилась эксперт.

Лучше не рисковать и выбирать заварку в полностью закрытой таре.

Зачем смотреть дату фасовки чая

В этом исследовании принимает участие крупнолистовой черный чай из разных стран. Российский стоит 150 рублей, китайский — 200, цейлонский (Шри-Ланка) — 260, а индийский — 300.

Правда, уже после покупки стало понятно, что первый образец только расфасовали в Краснодарском крае. А о происхождении чая на упаковке нет ни слова. Дополнительную информацию удается найти на сайте фабрики. где указано, что на предприятии происходит обработка продукции, привезенной из Азербайджана, Кении, Индии, Шри-Ланки и Вьетнама. Чай, выращенный на Кубани, например, не обрабатывают. Выходит, производитель попросту обманывает.

В Подмосковье расфасовали чай из Китая. И только более дорогие образцы упаковали там же, где и собрали.

Но что насчет свежести? Как и предупреждала эксперт, на пачках только дата фасовки. Судя по ней, псевдороссийский чай пролежал на складе как минимум год. Индийский и цейлонский — восемь месяцев, а китайский — пять. При этом все производители почему-то уверяют: продукт может храниться не менее трех лет.

«Для того чтобы он продолжал продаваться в магазинах, пишется такая огромная дата. Хотя это, конечно, несовместимо со вкусом и пользой», — заявила Голобородько.

Как должен выглядеть свежий чай

Но чем еще отличаются образцы? Пачки вскрывают, и содержимое высыпают на блюдца. В первую очередь эксперт советует понюхать листья. Псевдороссийский и цейлонский вообще без запаха. Скорее всего, это старый чай, который долго провалялся на фабрике. Самым ароматным оказывается дорогой образец из Индии. Он приятно пахнет цитрусом. А вот насчет китайского мнения разделились.

«Он очень хороший, кстати… Это не кирзовые сапоги (запах. — Прим. ред.). Я поняла. Вам кажется, что он пахнет сосновыми иглами просто копчеными», — объяснила специалист.

Пора сравнить цвет чайного листа. Свежий — насыщенно черный. Именно так выглядят образцы из Китая и Индии. А вот цейлонский и тот, что якобы из России, кажутся серыми. Это значит, что ценные эфирные масла из них уже выветрились.

Важно обратить внимание и на состав чайной смеси. Пыли, мусора и ломаных листьев в пачках быть не должно.

«Лист не должен быть слишком мягкий, естественно, и влажный. Это значило бы, что чай недосушенный, и есть риск даже, что такой чай может заплесневеть. Но при этом чай не должен быть слишком хрупким, потому что если он слишком хрупкий, то значит, либо он был пересушен во время изготовления, либо он очень старый», — рассказала создатель чайной школы.

В первом образце ломаных листьев практически нет, но есть мусор.

«Я, например, нашла такую палку. То есть это не лист, это стебель. И таких элементов здесь несколько. Обычно такое добавляют на некачественно сортированном сырье. Либо его вообще не сортировали, либо очень часто такой мусор добавляют для веса. Это может удешевить вашу поставку», — объяснила эксперт.

Содержимое пачек с китайским и индийским чаем тоже не идеально. Встречаются ломкие листья и стебли. Но есть и светло-оранжевые вкрапления. Это почки — самая ценная часть урожая. По словам Голобородько, обычно композиция из нескольких видов сырья свидетельствует о том, что такой состав подбирали для того, чтобы он хорошо, богато раскрывался. Поэтому сырье может быть не очень дорогое, но зато в этой комбинации будет хорошо работать в чашке.

А вот чай из Шри-Ланки кажется специалисту самым подозрительным. В пачке в основном обломки крупных листьев и фракции неизвестного происхождения. Содержимое выглядит весьма сомнительно.

Что говорит о наличии красителей в чае

Пора заварить образцы, чтобы больше узнать о качестве чая. На пачках есть универсальная инструкция. Залить кипятком на семь-восемь минут. Но чтобы не испортить вкус напитка, создатель чайной школы рекомендует взять пять граммов чая, добавить пол-литра горячей, но не кипящей воды, оставить на три минуты, а затем сразу разлить по чашкам. Причем дополнительно разбавлять напиток не нужно.

«Хорошая температура для заварки черного чая — это примерно 80 или 85 градусов. Многие спрашивают, как достичь такой температуры в домашних условиях и без термометра, допустим. Нужно просто вскипятить литр кипятка и подождать примерно три минуты. Вода потихонечку остынет», — поделилась эксперт.

Но задача в данном случае заключается в том, чтобы получить не правильный, а насыщенный напиток. Так будет проще оценить его свойства. Поэтому для эксперимента нужно взять десять граммов чая на пол-литра воды. После можно сравнить результат.

В первую очередь заварка должна быть прозрачной. Муть и осадок говорят о том, что чайный лист фасовали и хранили неправильно. Эту проверку проходят все образцы, но испытания на этом не заканчиваются.

Если производители используют старое или некачественное сырье, цвет заварки может быть бледным. В этом случае в партию добавляют красители. Чай выливают и смотрят, есть ли на стенках кружек бурый налет.

«У китайского чая следа нет практически вообще. Я могу сказать, что в кружке остались мелкие частички. Те самые, которые, наверное, способствовали хорошей заварке. Но следа, где был чай, нет. Индия: чашка очень чистая. То есть осталась только капелька эта, а на самой чашке ничего нет», — рассказала специалист Голобородько.

А вот после псевдороссийского и цейлонского на чашках остались желтые пятна, но они едва заметные. Эксперт считает, что такой эффект мог дать и натуральный продукт. В любом случае главное, что не наблюдается в чашках полного окрашивания всей поверхности керамики, а это уже большой плюс. Другое дело, если оставить чай на сутки. Там понятно, что любой подкрасит.

Напоследок проводится еще один тест. Чайный лист сильно накапливает микроэлементы из почвы, в том числе и опасные для организма тяжелые металлы: марганец, свинец, ртуть, кадмий и даже мышьяк. Чтобы узнать, сколько в образцах минералов, чайные листы поджигают с помощью газовой горелки. Чем меньше золы останется, тем качественнее и безопаснее продукт. На удивление, меньше всего золы после бюджетных экземпляров.

«А вообще, обычно этот эксперимент проводят, конечно, в лабораториях. Мы сейчас сделали так, можно сказать, дома, на кухне», — отметила эксперт.

В итоге оказывается, что качество чая далеко не всегда зависит от цены. Не гарантирует вкус напитка даже страна происхождения. Как показывают эксперименты, модный и дорогой продукт из Шри-Ланки — не лучший вариант. Лучше всего искать на прилавках свежий чай. Больше шансов, что такой продукт сохранит все свои полезные свойства.