Быстрая обработка: по каким схемам телефонные мошенники чаще всего разводят россиян

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Чтобы защититься от злоумышленников по телефону, следует придерживаться простых правил.

Мобильные телефоны давно перестали быть только средством связи. В своих смартфонах пользователи хранят много личной информации, в том числе данные электронной почты, учетные записи банков и даже транспортные карты. Но одновременно с бурным развитием цифровых технологий и всевозможных приложений участились и случаи кражи конфиденциальных данных.

Причем для махинаций злоумышленникам достаточно лишь номера телефона. Только за 2022 год Министерство внутренних дел зарегистрировало 522 тысяч преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

Какие манипуляции используют телефонные мошенники и как противостоять их давлению, Пятому каналу эксклюзивно ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Какие схемы используют мошенники

Каждому человеку хотя бы раз звонили с незнакомого номера или присылали подозрительные сообщения по электронной почте с просьбой перейти по ссылке. Именно таким способом жулики чаще всего «обрабатывают» жертв.

В последнее время мошенники, например, стали представляться сотрудниками Центробанка. В 2023 году пресс-служба Банка России зафиксировала около 2 тысяч обращений граждан, столкнувшихся с подобными уловками. Несмотря на то что ЦБ не работает с физическими лицами как с клиентами, и, конечно, не звонит им по поводу счетов и тем более не отправляет никому копии документов.

В офисе ВТБ рассказали, что для убедительности легенды некоторые аферисты звонят по видеосвязи, инсценируя работу в банке. Как правило, манипуляторы звонят через мессенджер или по обычной связи, но в случае недоверчивым собеседником они перезванивают по видео в образе сотрудника офиса. Затем мошенники действуют по стандартной схеме: убеждают оформить кредит, перевести деньги на «безопасный счет» и предлагают другие варианты, открывающие доступ к чужим средствам.

Причем каждый раз они совершенствуются, придумывая все более изощренные сценарии. По данным МВД в 2021 году, самой популярной схемой мошенников стало ложное сообщение о родственнике, якобы попавшем в беду. И это неудивительно, поскольку ради безопасности близких не жалко никаких денег.

Как распознать телефонных мошенников

Благодаря знаниям психологии манипуляторы умело воздействуют на эмоции человека, оказывая давление на его самые слабые и уязвимые места. Их главная задача — ввести жертву в состояние стресса, тем самым снизив критическое мышление.

«Дистресс — это сильный стресс, при котором внимание снижается, а уровень адреналина (гормон мобилизации) и кортизола (гормон стресса) возрастает. В таком состоянии не получается принять правильное решение, потому что эмоции и страх зашкаливают, сознание сужается», — пояснил мнемонист Ягодкин.

В обычном состоянии человек бы обратил внимание на несоответствие фактов и действительности, но из-за паники мозг будто игнорирует «красные флажки», сигнализирующие об опасности. Так, мысль напрямую связаться с родственником по телефону приходит только после того, как деньги переведены на счет преступников.

Как действуют телефонные мошенники:

Звонят со скрытого номера;

Сообщают тревожную информацию;

Спрашивают данные карты;

Сообщают о внезапном выигрыше;

Уговаривают открыть ссылку по почте или SMS;

Оказывают давление;

Сбрасывают звонки.

Правда, в последнее время телефонные мошенники стали слагать более изощренные легенды, представляясь сотрудниками МВД, прокуратуры, ФСБ или банковских структур. При таком раскладе давить будут не на жалостливость, а на страх. Большинство людей настораживает, если ими интересуются правоохранительные органы, в особенности когда из трубки властным голосом произносятся чины и законы. В доказательство жертве будут присылать фальшивые выписки из банка, удостоверения и другие документы, чтобы убедить, что ситуация реальная.

«Зачастую мошенники стараются ограничить человека во времени и поставить в необходимость быстро принимать решение, чтобы „разогнать“ его эмоции. В состоянии стресса у жертвы снижается критическое мышление. Если кто-то требует от вас ответа „здесь и сейчас“, скорее всего, это манипуляция», — аргументировал эксперт.

При разговоре с мнимыми представителями власти следует обратить внимание на следующие детали. Зачастую мошенники ссылаются на закон о неразглашении, якобы обязывающий никому не рассказывать о входящем звонке. Несмотря на то что этот закон существует, действует он по-другому: настоящий сотрудник МВД, ФСБ или прокуратуры должен лично взять расписку, а не просто позвонить и запретить. Это очень важный нюанс, поскольку по 51-й статье Конституции РФ человек имеет право не свидетельствовать против себя, даже настоящим представителям госслужб.

Еще один верный признак того, что на другой стороне провода находится жулик — это расспросы о банковских реквизитах. Настоящий сотрудник банка или правоохранительных органов не станет узнавать, каким банком человек пользуется, сколько на его счету денег и когда в последний раз с карты нее снимали средства.

Для большей убедительности манипуляторы постоянно просят не вешать трубку и переадресовывают на других подставных чиновников или сотрудников банка. В действительности они попросту передают друг другу телефон, чтобы жертва не смогла расслабиться и взглянуть на ситуацию критически.

И, наконец, чтобы «дожать» жертву, телефонные мошенники не стесняются угрожать, например, ответственностью перед законом или конфискацией имущества.

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Как защититься от телефонных мошенников

Прежде всего, не стоит беспокоиться, если звонит потенциальный мошенник. Ведь именно волнение и шок — его первоочередная задача.

«Если на вас оказывают эмоциональное давление, то лучше отложить решение. Потому что, скорее всего, ваше видение ситуации в моменте и потом будет отличаться. Манипуляторы об этом знают, но им же важно, чтобы ответ был в их пользу», — предупредил Ягодкин.

Важно понимать, что жертву выбирают случайно, а не по какому-либо признаку. Как правило, личный номер оказывается в распоряжении преступников из-за «слива» данных из какой-то организации в даркнет — теневой интернет, позволяющий за счет особой системы шифрования заниматься незаконной деятельностью. Например, человек оставляет номер телефона при покупке дисконтной карты в книжном магазине или оплате счета в кафе. Хакеры похищают базу контактов сотен и тысяч клиентов и продают их на черном рынке.

Чтобы не стать жертвой обмана, следует придерживаться простых правил:

Действовать с холодной головой и не паниковать;

Не сообщать реквизиты карты (особенно ПИН-коды и CVC/CVV-код на обратной стороне карты);

Не переводить деньги на счета незнакомцев;

Не скачивать на смартфон сомнительные приложения;

Установить программу, проверяющую звонки и блокирующую спам;

Проверять информацию в официальных источниках.

Ошибочно полагать, что жертвы мошенников глупы. Ведь с человеком может разговаривать не один, а несколько опытных аферистов. Чтобы не попасться на удочку, на все вопросы следует отвечать уклончиво — «возможно», «может быть», «мне надо подумать», «не исключено», «минуточку, я включу диктофон».

«Лучше взять паузу и „переспать“, чтобы во сне информация прошла переработку. Желательно действовать спокойно. Можно даже на листочке выписать все плюсы и минусы. Очень поможет квадрат Декарта (техника принятия решений, позволяющая оценить последствия каждого возможного выбора и сравнить варианты между собой– Прим. Ред.)», — посоветовал специалист по нейрофитнесу.

При этом любая попытка вежливого общения заставит манипулятора действовать более агрессивно. В таком случае не стоит бояться осыпать незнакомца бранью, даже если он представляется сотрудником МВД или ФСБ. Настоящих представителей правоохранительных органов нецензурная лексика не смутит, напротив, они оценят бдительность.

Другой эффективный способ противостоять психологической атаке — подыграть мошеннику в его игре и узнать поподробнее мошенническую схему. В конце разговора можно дать понять, что его раскусили. Высока вероятность, что после этого номер попадет в «черный список», и аферисты больше на него не позвонят.

Если же жулик разыгрывает сценарий с родственником в беде, не помешает задать уточняющие вопросы. Нужно спросить, кем является незнакомец по отношению к близкому человеку, а также попросить описать его внешность и обстоятельства знакомства. Можно попросить передать «пострадавшему» трубку или задать вопросы, ответы на которые знает только он. Стоит также обратить внимание на логические нестыковки и другие детали. Например, если родственник в больнице, то очевидно, что умереть ему не дадут.