«Яркие и токсичные»: задержаны владельцы анонимных Telegram-каналов, занимавшиеся вымогательством

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Wolf; Telegram / МВД МЕДИА; 5-tv.ru

Публикуемые ими материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

Сотрудники МВД РФ задержали администраторов Telegram-каналов, подозреваемых в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и „токсичные“ наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Также известно, что за установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, злоумышленники вымогали денежные средства.

По итогу был задержан диджитал-директор PR-агентства и заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал эти тексты. Возбуждены уголовные дела.

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты. Известно, что учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. Предварительное расследование продолжается.

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