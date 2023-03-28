50 лет на связи: ТОП-7 поразительных фактов о мобильном телефоне

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

Первый мобильный телефон изобрел американский инженер Motorola Мартин Купер в 1973 году. Его цена составляла 3,5 тысячи долларов.

Сегодня трудно представить, что ровно 50 лет назад в мире еще не существовало мобильных телефонов. Если раньше беспроводная связь с человеком, находящимся на другом конце планеты, поражала воображение и казалась чудом, а сами устройства считались предметом роскоши, доступным немногим избранным, то теперь это часть привычной жизни.

Современные смартфоны, которые фактически представляют собой мини-компьютер, есть даже у маленьких детей. До того как обрести свой привычный вид, сотовые телефоны проделали большой путь. Причем первые модели отличались гораздо большим разнообразием, чем актуальные гаджеты.

В день рождения мобильного телефона Пятый канал вспоминает, как был изобретен первый мобильный телефон и какие новшества в нем появились с тех пор.

Кто изобрел первый мобильный телефон

Булдаков Олег / Фотохроника ТАСС

Сегодня Motorola нельзя назвать лидером мобильной индустрии, однако она вошла в историю как компания, выпустившая первый в мире мобильный телефон. Его «отцом» стал американский инженер Мартин Купер, которому поручили заняться совершенствованием автомобильной радиотелефонной сети. На тот момент средства связи были громоздкими и неудобными. Изобретатель мгновенно сообразил, что создание портативного устройства меньших размеров принесло бы большую пользу людям и, конечно, прибыль.

Для этого нужно было не только облегчить саму конструкцию, но и решить проблему конфликта близких по частотам каналов. На начало 1970-х годов за эту задачу пытались взяться несколько фирм, например, конструкторский отдел Bell Laboratories, однако безуспешно. Лишь после создания телефонной компанией AT& T принципа сотовой связи дело сдвинулось с мертвой точки.

И вот 3 апреля 1973 года Мартин Купер представил миру модель DynaTAC 8000X — с этого мобильного телефона он и совершил первый звонок. Трубку снял его главный конкурент — глава исследовательского отдела Bell Laboratories Джоэл Энгель.

«Угадай, откуда я звоню? Я звоню тебе с Манхэттена, с первого в мире сотового телефона», — ликовал Купер.

С этого дня началась новая эпоха в сфере телекоммуникаций. Впоследствии создатель устройства рассказывал: «Не помню, что он [Эгнель] тогда ответил, но, знаете, мне показалось, что я слышал, как скрипят его зубы».

В общей сложности на разработку первого мобильного телефона Motorola потратила 15 лет и 90 миллионов долларов. Сама трубка, оснащенная кнопками и антенной, весила 1,5 килограмма, что стало настоящей революцией в технологиях, учитывая, что машинные телефоны весили 14 килограммов. Теперь дело стояло за получением лицензии от Комиссии по коммуникациям США и созданием сети, что заняло почти 10 лет.

В итоге мобильные телефоны появились в магазинах электроники лишь в 1983 году. За это время Мартин Купер улучшил основные характеристики своего детища, который стал весить 800 граммов. Его дизайн был оформлен в светло-бежевых тонах. При этом аккумулятора хватало на 40 минут разговора, а заряжать телефон нужно было больше 10 часов. В памяти устройства могло храниться около 30 контактов. Стоимость Motorola DynaTAC 8000X составляла 3,5 тысячи долларов. Сам создатель вскоре разбогател и после ухода из Motorola основал собственную компанию.

Кто стал автором первого SMS и о чем было сообщение

www.globallookpress.com / Alex Hinds

Современные смартфоны фактически представляют собой маленькие компьютеры. При этом все чаще их используют не для звонков, а обмена сообщениями. Социальные сети и мессенджеры сильно изменили формат общения, однако одним из первых, кто использовал технологии для обмена SMS (в переводе с английского Short Message Service — «служба коротких сообщений», — Прим. ред.), стал 22-летний британский программист Sema Group Нил Папуорт. Именно он в 1992 году отправил короткое текстовое сообщение на мобильный телефон.

«Я даже не представлял себе, что это было историческим событием, я просто подумал, что это еще один рабочий день. Когда пришло время, я набрал на компьютере мобильный номер получателя и сообщение „Счастливого Рождества“ и послал его. История свершилась!» — позднее вспоминал разработчик.

Папуорт работал над проектом для одного из клиентов компании Vodafone. Чтобы протестировать устройство, он с компьютера отправил руководителю на мобильный телефон сообщение, содержащее поздравление. «Счастливого Рождества», — написал он. Таким образом, благодаря находчивому британцу, функции телефона и пейджера объединились в одном гаджете.

Примечательно, что максимальное количество символов в SMS зависело от страны: англоязычные пользователи могли использовать до 160 знаков, немецкоязычная и франкоязычная раскладка — только 140, а остальные страны, в том числе Россия, Индия и Китай, лишь до 70. Причина этого кроется в особенностях кодировки кириллицы, деванагари и иероглифов. Отчасти поэтому у россиян стал популярен транслит (набор текста латиницей — Прим.ред). При этом в России обмениваться сообщениями стали уже в 2000-м, а в Москве — с 2002-го из-за сложностей в обмене данными между разными мобильными операторами.

Какие модели мобильных телефонов изменили рынок технологий

Настоящий «бум» на мобильные устройства пришелся на 1990-2000-е. На рынок вышло много устройств разных производителей, соревновавшихся друг с другом в области дизайна, скорости и прочих характеристик.

В 1989-м Motorola произвела еще одну сенсацию, создав первую «раскладушку» MicroTAC 9800X — она была настолько компактной, что помещалась в кармане брюк. Позднее были и другие популярные раскладные модели, например, Motorola StarTAC весом всего 88 граммов.

Так, в 1991-м корпорация Sony представила первый литий-ионный аккумулятор — впоследствии за свое изобретение японский ученый-химик Акиро Есино получил Нобелевскую премию. Эта инновация дала новый толчок развитию сотовых телефонов.

www.globallookpress.com / Gary Houlder

Спустя год Nokia представила первый в мире телефон, поддерживающий сети второго поколения (GSM 2G). Модель 1011 весила 495 граммов, а также обладала повышенной автономностью: телефон работал без подзарядки до полутора часов. В его памяти могло храниться до 99 контактов. В 1994 году компания запустила в продажу линейку Nokia 2110, в которой заиграла культовая мелодия звонка «Nokia tune». В этом устройстве имелся встроенный калькулятор, секундомер и будильник, а память позволяла хранить до сотни контактов.

Такой лидер IT-технологий как IBM также не мог оставаться в стороне от лихорадки на мобильники. Чтобы выдержать конкуренцию, им нужно было выйти на рынок с чем-то особенным — и в 1993-м компания представила IBM Simon, объединявший в себе функции сотового телефона и карманного компьютера. По сути, его можно назвать первым смартфоном. Новинка стоила 899 долларов. В отличие от других устройств у «Саймона» вместо клавиш был сенсорный экран, на котором можно было писать текст при помощи стилуса. Также в него была встроена «интеллектуальная» клавиатура PredictaKey, которая предлагала шесть вероятных символов на выбор (аналогично системе Т9). Кроме того, на этом телефоне можно было играть в игры.

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Следующий коммерческий ход придумала Nokia. В 1996-м компания выпустила первый слайдер, который прочно вошел в поп-культуру благодаря фильму «Матрица». После выхода ленты все покупатели мгновенно смели с полок модель 8110, по которой разговаривал герой Киану Ривза. Кстати, в России этот форм-фактор получил прозвище «банан». А уже в 1997-м компания придумала новую фишку, внедрив в устройства игру «Змейка».

В том же году в продажу поступил телефон Siemens S10 — его главным козырем стал цветной дисплей. Экран поддерживал три цвета: красный, синий и зеленый. В него также был встроен диктофон.

В 1999-м японская компания Kyocera выпустила мобильный телефон со встроенной фронтальной камерой. Она, прежде всего, предназначалась для видеосвязи, так как в памяти телефона помещалось не больше двадцати фотографий. Однако популярности модель VP-210 не снискала. Гораздо большее влияние на технологии оказала серебряная раскладушка Samsung SCH-V200.

www.globallookpress.com / West Coast Surfer

В 2000-е годы Sony выпустила J5 с поддержкой полифонии, а шведская компания Ericsson Mobile Communications представила Ericsson T36 с Bluetooth. Спустя два года Siemens создает SL45, который не только обладал встроенным плеером, диктофоном, калькулятором и выходом в интернет, но и поддерживал Java-приложения.

Очередной вклад в представление о дизайне мобильных устройств внесла Motorola RAZR V3, которая поступила на рынок в 2004-м. Ультратонкая раскладушка получила огромную популярность у покупателей и даже была признана журналом Forbes как самый культовый сотовый телефон в мире.

Кроме вышеперечисленных устройств, конечно, было много других популярных моделей телефонов. Линейки отличались огромным разнообразием как по техническим характеристикам, так и по дизайну. При этом в продаже к ним прилагались различные аксессуары, например, кожаные чехлы, фирменные гарнитуры, брелоки, наклейки и даже стразы.

Как смартфоны пришли на смену мобильным телефонам

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Настоящую революцию в мире технологий совершил основатель Apple Стив Джобс. В январе 2007 года на конференции Macworld Expo изобретатель презентовал миру iPhone первого поколения. До сих пор минималистичный дизайн с яблочной эмблемой на корпусе, а также большой экран с сенсорным дисплеем остаются неизменной фишкой бренда. В устройство создатель также интегрировал новую операционную систему iOS. Разработка гаджета проходила 2,5 года в строжайшей секретности. Эргономичность и высокое качество характеристик оказались настолько впечатляющими, что люди выстраивались за iPhone в очередь.

Однако уже в сентябре следующего года у детища Джобса появился конкурент в лице Android, Inc. В 2005-м компанию приобрела корпорация Google, которая до сих пор успешно выпускает смартфоны. И сегодня Apple и Android продолжают конкурировать.

Другие фирмы также сфокусировались на выпуске смартфонов. В 2010-м свою версию выпустила Google, спустя год в продаже появились совместные гаджеты Microsoft и Nokia, а в 2013-м модель смартфона представила Samsung. В погоне друг за другом устройства практически утратили индивидуальность. Тем не менее, некоторые производители в качестве эксперимента выпускают смартфоны с гибким экраном — такой экземпляр разработала китайская компания Huawei.

Что делать со старыми телефонами

Многие старые модели телефонов могут похвастаться своей долговечностью, например, такую репутацию получил легендарный «бессмертный кирпич» Nokia 3310. Возможно, устаревший вид не делает его удобным «компаньоном», тем не менее, в критической ситуации он может выручить. Например, этот телефон можно смело брать с собой на экстремальный отдых вроде рафтинга по горным рекам. Он достаточно прочный, чтобы выдержать все испытания. Поэтому не стоит спешить от него избавляться. В лучшем случае его можно продать, подарить или использовать в качестве средства связи где-нибудь на даче.

www.globallookpress.com / Bernhard Kreutzer

Если же телефон был куплен относительно недавно, то его можно сдать в сервисный центр на запчасти. Это отличный вариант, если мобильное устройство неисправно, а ремонтировать его не имеет смысла. Также можно сдать телефон на переработку в пункт приема вторсырья.

Наиболее выгодным с точки зрения финансов станет участие в программе трейд-ин, которую предлагают многие магазины. Эта услуга предусматривает прием старой техники с предоставлением скидки на приобретение новой. Однако лучше предварительно ознакомиться с условиями программы, чтобы заключить сделку на более выгодных условиях.

Что нельзя делать со старым телефоном

В состав телефона входит много разных веществ, прежде всего, стекло, пластик, полимеры и редкоземельные металлы. В процессе использования они не причиняют вреда человеку, однако, оказавшись на свалке, в них начинается губительный для экологии процесс распада.

Так, пластик может разлагаться сотни лет, а если его сжигать, то он начинает выделять диоксины. Его пары могут стать причиной отравления и, как следствие, летального исхода животных и человека. Кусочки разбитого экранного стекла также могут поранить зверей.

При этом самой опасной деталью является аккумулятор. В его составе могут быть щелочи, свинец, хром, никель, ртуть, литий, кадмий и другие вещества, наносящие вред природе. По этой причине смартфон нужно сдавать в переработку.

Что еще нужно знать о мобильных устройствах

www.globallookpress.com / Bernhard Classen

Одним из устойчивых мифов о сотовых телефонах была их радиоактивность. Причем некоторые люди намеренно отказывались от использования средств связи из страха облучиться. В действительности же излучение от телефонов не причиняет вреда ввиду низкой мощности. Поскольку сегодня большинство пользователей имеет выход в интернет с помощью смартфона, некоторые технофобы уверены в опасности Wi-Fi. Однако и этот предрассудок следует отнести к числу городских мифов.

Еще один любопытный факт связан с эмоциональным восприятием телефона. Люди, которые ни секунду не могут обойтись без соцсетей, могут даже не признавать, что у них сформировалась зависимость. Однако, оставшись без устройства, они начинают испытывать беспричинную панику. Такая патологическая зависимость от телефона даже получила название — номофобия.

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А вот те, кто, напротив, вздрагивают при звуке звонка, скорее всего, страдают телефобией. Таким людям очень сложно работать мобильными операторами или других должностях, требующих частой коммуникации.

При этом 47% миллениалов использует телефон, чтобы избегать нежелательного контакта с окружающими.

В среднем поверхность телефона загрязнена бактериями в 18 раз сильнее, чем сиденье туалета.

Один из популярных вопросов, которые задают современные родители, это возраст, когда ребенку можно купить смартфон. Конечно, в эпоху метамодернизма дети сталкиваются с ними чуть ли не с колыбели. Причем один из частых рефлексов при чтении книги у ребенка — характерное движение рукой, приближающее изображение. Чтобы не испортить чадо технологиями, во многих семьях ограничивают использование планшетов и других гаджетов. Однако, в среднем, согласно исследованию ученых из Стенфорда, первый телефон детям покупают уже в 10-11 лет.

В Японии молодежь не привыкла расставаться с телефоном даже в ванной. По этой причине 90% пользователей покупает водонепроницаемые смартфоны. При этом в Стране восходящего солнца большой популярностью пользуются электронные книги и книги, написанные на мобильном телефоне.

Согласно статистке, средний американец загружает 80 приложений на смартфон. Причем 85% времени за устройством он проводит именно за соцсетями и играми, которые проверяет по 11-20 раз в день.

За монитором компьютера пользователь проводит на 3,5 часа больше, чем за экраном телефона. При это общая продолжительность использования гаджета составляет 5 часов ежедневно.

По данным на 2022 год, смартфоном пользуется 6,65 миллиарда пользователей по всему миру, а по приблизительным подсчетам их число в 2026 году достигнет 7,52 миллиарда.

Аналитики установили, что в 2022-м во всем мире было продано около 1,21 миллиарда смартфонов.

Другой любопытный факт связан с тем, что Motorola была первопроходцем не только в создании мобильного телефона, но и других инноваций, например, первого в истории пейджера или портативного телевизора. Однако счастливая звезда скоро закатилась: на рынок вышли более продвинутые конкуренты в лице Nokia и затем Apple. Как ни прискорбно, но именно телефоны погубили компанию в начале нулевых.

Благодаря радиосвязи Motorola Нил Армстронг произнес знаменитую фразу: «Маленький шаг для человека, но огромный — для человечества». Стоит ли говорить, что любой современный смартфон обгоняет по мощности компьютер, доставивший астронавтов на Луну.

В СССР также существовали разработки мобильных устройств. Так, первый экспериментальный образец мобильного телефона ЛК-1 создал радиоинженер Леонид Куприянович в 1957 году. Модель весила весом 3 килограмма и могла работать без смены батарей 20-30 часов. Правда, изобретение, которое создатель назвал радиофоном, не получило ожидаемого признания.