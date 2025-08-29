Что изменится в жизни школьников с 1 сентября 2025

Пока первоклашки радуются сокращению нагрузки, старшеклассники готовятся бороться не только за бюджетные, но и платные места в вузах. Какие перемены привнесет в жизнь учащихся первый осенний месяц?

С 1 сентября 2025 жизнь учеников российских школ преобразят несколько новых законов. Изменения коснутся как начального и среднего звена, так и старшеклассников.

Проверять репродуктивное здоровье начнут раньше

С сентября вводится обязательный осмотр гинекологами и урологами шестилетних детей, а с 13 лет проверки на предмет репродуктивных проблем станут ежегодными.

Раньше они начинались с 14-ти.

Расписание уроков и объем домашнего задания станут едиными

Теперь школьники всех регионов страны будут приходить на уроки примерно в одно и то же время. И даже предметы в расписании расставят по стандарту — это необходимо для уменьшения нагрузки несовершеннолетних и упрощения их подготовки к государственной аттестации.

В 5–7-х классах увеличат количество часов на историю, а до 8-го исключат из программы обществознание. В некоторых регионах также введут оценки за поведение и разнообразят уроки физкультуры: добавят теннис, биатлон, единоборства, гольф и скалолазание.

К тому же появляется единый норматив для домашнего задания:

государство регламентировало, по каким предметам оно будет, по каким — нет;

в зависимости от класса установили продолжительность выполнения заданий;

в законе уточнили, что содержание упражнений должно основываться только на пройденном материале.

Контрольных работ и учебной нагрузки будет меньше

С нового учебного года количество контрольных не должно превышать 10% от всего объема времени, отводимого на изучение предмета.

Писать проверочные работы школьники теперь разрешено не дольше двух уроков.

Более того, Министерство просвещения утвердило годовые нормы учебной нагрузки с 1 по 9-й классы. Теперь объем материала сопоставляется с количеством часов и растет постепенно.

Для школьной формы введут ГОСТ

Абсолютно одинаковой, как было в СССР, форму в школах делать не планируют. Родители смогут закупать предметы одежды в любых магазинах, главное, чтобы они соответствовали ГОСТу.

В введенных нормативах подчеркнуто, что форма должна быть деловой, удобной и нести светский характер. Параметры уточняют допустимые материалы одежды, ее цветовой диапазон, дизайн и фасон.

У рюкзаков появится стандарт

ГОСТ на портфели начал действовать еще с 1 августа 2025, но в преддверии начала учебного года он получит особую популярность.

Государственный стандарт подразумевает три основных требования: легкость, прочность и устойчивость к выцветанию. При этом требования отдельно прописаны в зависимости от возраста:

вес пустого рюкзака младшеклассника должен быть не больше 700 граммов, для учеников среднего и старшего звена — до 1 килограмма;

у ранцев учеников начальной школы указаны еще и габариты;

сам портфель необходимо выбирать только из негорючего материала, яркого контрастного цвета и со светоотражающими элементами.

Права школьников расширят

Нововведения коснутся как поведения детей на занятиях, так и формальных вопросов поступления в классы.

Теперь школьникам позволено:

поступать в 1 класс до 6,5 лет и со второй попытки, если не удалось с первой;

спать на продленке в первый год обучения;

переходить в 10-й класс с тройками;

официально не носить сменную обувь;

входить в кабинет после звонка и выходить в туалет во время урока.

Старшеклассникам разрешат работать в выходные

С началом учебного года несовершеннолетним разрешат подзаработать: теперь их официально можно привлекать к работе в выходные дни и праздники.

Речь идет о подростках 14–18 лет, которым родители напишут соответствующее согласие. Работать они смогут в течение летних каникулах и по направлению службы занятости.

Поступление в вузы усложнят

Количество платных мест в университетах с 1 сентября регулирует правительство. Оно установит квоты, список направлений и условия образовательных кредитов, введет стандарт сроков приема документов и зачисления. Раньше многие институты брали неограниченное число платников.

Станет сложнее и выпускникам колледжей и техникумов: они смогут поступать в вузы без ЕГЭ только на программы, профиль которых совпадает с полученной ими ранее специальностью.