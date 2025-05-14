От камней в почках до галлюцинаций: какой удар наносят непроверенные БАДы

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Многие охотно вводят в свой рацион биодобавки. Производители утверждают, что их применение абсолютно безопасно для здоровья человека. Но так ли это?

В питании современного человека зачастую наблюдается нехватка белков, полезных жиров и витаминов. Многие стремятся восполнить недостаток этих важных веществ с помощью специализированных добавок.

Средства, содержащие компоненты, которые человек не получает из привычного рациона, называются биологически активными добавками к пище (БАД). Однако действительно ли они безопасны для здоровья?

Чем опасен бесконтрольный прием БАДов? Что это — лекарство от всех болезней или обычное надувательство? И какая опасность скрывается в составе таких препаратов, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Натуральная добавка к пище или смерть

В Японии прием БАДов закончился смертью пяти человек. Еще сотни людей с разными симптомами обратились за медицинской помощью. Первые исследования препарата выявили синюю плесень.

«Что такое биологически активные добавки? Это вещества, которые не прошли должных исследований», — пояснила химик Александра Франц.

Россиянин умер от необратимого поражения печени от таблеток, купленных на интернет-площадке. Надпись на упаковке гласила: натуральная растительная добавка.

«Если аптечный сегмент полностью контролируется, то в части реализации БАДов в онлайн-каналах есть некоторые проблемы», — отметил директор Департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов.

В Подмосковье подросток попал в больницу после отравления спортивными БАДами.

«БАДы расшифровывается „биологически активная добавка к пище“. Это на самом деле пищевой продукт. Поскольку БАДы являются все-таки высококонцентрированными веществами, требуется определенный контроль в приеме и назначении», — объяснила эндокринолог Галина Смирнова.

Что бывает от передозировки витаминами

Девушка по имени Анастасия начала прием таких препаратов самостоятельно. Решила быть еще краше и по совету подруг стала пить таблетки сразу по несколько штук в день.

«Мои подружки поделились со мной, что употребляют они. Ну и я послушала, почитала в интернете и поняла, что мне тоже надо», — рассказала Анастасия Яйлаханова.

Особое внимание девушка уделила витамину Д.

«Витамин D — это сенсация последнего года. Наверное, потому, что до этого мы все слышали: пейте витамин D, он всегда будет полезен. Нельзя его перепить, его пейте много, сколько хотите, только пейте. Он от всего помогает, и чуть ли не от простуды до онкологии. Все лечит витамин D. И сюрприз — нет, он так не делает», — пояснила химик Александра Франц.

Анастасия употребляла препарат в увеличенной дозе. Как сказала сама, чтобы наверняка. И так продолжалось целый год.

«Я начала чувствовать, что мне становится не очень хорошо. Появились боли в пояснице. Выпила обезболивающую таблетку. Посреди ночи я проснулась от того, что боль в пояснице усилилась», — поделилась Яйлаханова.

Девушка вызвала скорую. Ее забрали в больницу. Ее опыт самолечения закончился тем, что по результатам анализов врач диагностировал молодой девушке мочекаменную болезнь.

«Я начала ему перечислять и сказала, что пью витамин Д. Сказала ему свою дозировку, и он, конечно, ужаснулся. Когда пришли результаты, норма кальция в моем организме очень превышала все показатели», — рассказала она.

После этого случая Анастасия долго восстанавливала свое здоровье и навсегда отказалась от приема БАДов.

«Конечно, меня пролечили от камней. Все хорошо и после меня отправили на реабилитацию. Вот так я поняла, что не нужно заниматься самолечением, необходимо только после консультации врача употреблять те или иные добавки», — предостерегла девушка.

Как БАДы вредят здоровью

Почему БАДы настолько опасны? По словам специалистов, доказать клиническую эффективность таких препаратов невозможно. Равно как и узнать о побочных эффектах. БАДы не являются лекарственным средством, поэтому подобные исследования попросту не проводятся.

«Например, если вы покупаете лекарственный препарат, вы открываете инструкцию, и там есть огромные противопоказания: для беременных, для детей, для кормления. А биологически активные добавки — всем хорошо, всем пейте, у нас никаких побочек нет. Это о чем говорит? Что побочки просто не изучены, вот и все. То есть радоваться нечему», — объяснила химик Александра Франц.

Часто производитель пытается привлечь покупателя наличием в составе препарата коллагена. Это фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма, ее прочность и эластичность.

«И когда мы хотим не только красотой своей сиять долго, чтобы не было морщин, но и хотя бы здоровье поддерживать, у нас есть ощущение, что мы выпьем коллаген какой-нибудь в виде таблетки или желе, или чего угодно, и он у нас усвоится. Это не так. Биохимия говорит о другом», — отметила специалист.

Ни одно исследование не подтверждает, что коллаген, который человек съел или выпил, усвоится в этом качестве в организме.

«Вот условно представьте, что вот этот фрагмент коллагена, вот эти аминокислоты, они каким-то образом соединены друг с другом, потом это все еще сворачивается в спираль. И там есть одна истинно незаменимая аминокислота — это лизин. Допустим, я ее возьму как фиолетовую. Она у нас является незаменимой. И только ради нее, что ли, стоит пить коллаген? Смотрите дальше, что происходит. Когда коллаген попадает к нам в организм, любой белок, абсолютно неважно — вы съели в куриную грудку, яичко, творог, неважно что или коллаген — он вот так вот распадается в нашем организме на аминокислоты, потому что для нашего организма вообще неважно, откуда взялся белок», — поведала химик.

Чем опасно применение поддельных БАДов

Гораздо хуже, если покупатель приобрел подделку.

«Общий объем такой продукции, на сегодняшний день, по нашим оценкам составляет более 60 тысяч предложений на ведущих маркетплейсах», — рассказал директор Департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов.

Как правило, в такие препараты производитель может добавить все что угодно. Хорошо, если не вредное для здоровья.

«Туда добавляют просто какой-то нейтральный компонент. Может, сахар какой-то добавят. Или, бывает, тальк очень часто добавляют. То есть Наполнители, которые дадут массу, но не дадут никакого эффекта», — прокомментировала эндокринолог Галина Смирнова.

Совсем другое дело, если в составе окажутся потенциально опасные вещества.

«Это вещества, которые относятся к наркотическим и психотропным. Порядка 400 продуктов с данным нарушением было выявлено», — разъяснил Смирнов.

Подобные препараты могут назначить и так называемые новомодные специалисты. Эксперты предупреждают: подобные методы небезопасны.

«Есть сейчас категория таких людей-помощников по здоровью, которые называются нутрициологи. И не всегда среди нутрициологов есть люди с медицинским образованием. Поэтому они имеют информацию о действиях БАДов, имеют информацию о возможности диагностики. Но все-таки это не врачи», — предостерегла эндокринолог Галина Смирнова.

Но чаще всего люди назначают себе БАДы сами, считая их безобидными.

Медики предупреждают: бесконтрольный прием неизвестных препаратов опасен для здоровья и жизни. Состояние организма пациента должен оценить врач. Только он может назначить правильное лечение, обследование и при необходимости сертифицированный аптечный препарат.