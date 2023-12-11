Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

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Знак зодиака помогает определиться с трудным выбором и безошибочно подобрать правильный подарок.

Самая ответственная задача в декабре — это выбрать хорошие подарки друзьям и близким на Новый год. Всегда хочется, чтобы презент пришелся человеку по душе и принес радость.

Хорошо, когда одариваемый сам озвучивает пожелания, но так бывает далеко не всегда. Чтобы не прогадать с выбором и не потратить деньги зря, можно прибегнуть к астрологии.

Какой подарок придется по вкусу конкретному знаку зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Анна Кузнецова.

Эксперт уточнила, что описанные предпочтения и характеристики являются общими и справедливы для восходящих, лунных и солнечных знаков зодиака.

Определить точный знак натальной карты конкретного человека можно с помощью специальных онлайн-программ или обратиться за индивидуальной консультацией к специалисту в данной области.

Овен

Первый и самый динамичный знак зодиака — Овен. Овны любят все необычное и яркое. Подарки на Новый год, связанные с огнем и движением, буквально созданы для них.

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Можно смело покупать зажигалки, фейерверки, спортивное питание, билеты на файер-шоу или картинг, поездку на снегоходах — все, что поддерживает энергию и придает новый заряд, точно придется по душе.

Овнам не понравится на Новый год что-то консервативное и медленное. Например, билет в классический театр.

Телец

Тельцы — это традиционалисты, которые ценят классику и красоту.

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Дорогие украшения, изысканный парфюм, уходовая или декоративная косметика, сертификат на посещение косметолога или спа-салона — вот идеальные подарки к Новому году для представителей данного знака зодиака.

Тельцам не понравится небрежность упаковки и отсутствие эстетики в самом подарке.

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Близнецы

Представители этого знака зодиака — настоящие любители интеллектуальных вызовов.

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Книги (особенно бестселлеры), головоломки, квесты, компьютерные игры, наушники — все, что развивает их ум, обязательно понравится. Желательно проявить креативность в выборе подарка Новый год, и одаряемый точно придет в восторг.

Близнецам не понравятся подарки, требующие концентрации внимания и долгого сидения на одном месте. Например, трехмесячный онлайн-курс или большая вышивка.

Рак

Как настоящие домоседы, представители данного знака зодиака ценят уют и семейные ценности.

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Дорогое постельное белье, скатерть с вышивкой, фотоальбом с семейными снимками, красивое настенное панно, необычный светильник — всегда отличный выбор на Новый год. Также придется по вкусу подарок, связанный с водой, например, путешествие к воде или билет в акватермальный комплекс.

Ракам не понравится подарок, связанный с вторжением на их территорию без приглашения.

Лев

Львы любят роскошь и внимание окружающих к своей персоне.

Буйство чувств и вдохновения: большой гороскоп для Львов на 2024 год

Яркие украшения, дорогие часы, брендовая сумка или что-то под соусом «Все подарки меркнут рядом с тобой» — вот что они оценят.

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Львам не понравится масс-маркет. Иными словами, то, что есть у всех.

Дева

Девы довольно сдержанны в своих вкусах.

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Классические подарки на Новый год, связанные со знаниями или заботой о здоровье, подойдут им наилучшим образом.

Девам не понравится что-то грязное или несогласованное с ними.

Весы

Весы — это утонченные эстеты.

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Красивые, богемные вещи — все это порадует данный знак зодиака. Желательно дарить изысканные вина, красивые картины, вещи из лимитированной коллекции, предметы антиквариата. А чтобы очаровать их, лучший подарок — это романтическое свидание в красивом месте.

Весам не понравится остаться на Новый год в одиночестве. Тогда и никакой подарок не обрадует.

Скорпион

Скорпионы любят тайны и загадки.

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Подарки, требующие смекалки или активных действий, — вот, что покорит их сердца. Им можно смело дарить сертификаты на полет на воздушном шаре или дельтаплане, сложные квесты или билеты на концерт. Лучше всего, если знаку зодиака придется напрячь извилины, чтобы разгадать подсказки и самостоятельно найти спрятанный подарок.

Скорпионам не понравится подарок, связанный с неоправданным риском.

Стрелец

Стрельцы — поклонники всевозможных приключений.

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Спортивные или настольные игры, книги о путешествиях, спортивное снаряжение — желательно дарить то, что поддерживает любовь данного знака зодиака к приключениям и азарту. Их также может заинтересовать консультация эзотерика в качестве подарка на Новый год.

Стрельцам не понравится подарок из сферы красоты, если они его не просили.

Козерог

Козероги — практичные и целеустремленные натуры.

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Подарки, связанные с работой, и теплые уютные вещи придутся им по душе. Например, ежедневник в кожаной обложке, фирменная ручка, удобный ланчбокс, новая клавиатура, подушка для путешествий, шерстяной кардиган, компактный обогреватель. Но лучше все равно спросить этот знак зодиака напрямую, чего бы ему хотелось на Новый год.

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Козерогам не стоит дарить подарок, связанный с активностью на холоде.

Водолеи

Этот знак зодиака оценит на Новый год что-то необычное и инновационное.

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Новинки техники, гаджеты, книги по эзотерике, нестандартные подарки, например, трехдневная поездка в другой город или экскурсия в место силы — это их стихия.

Водолеям не понравится устаревший подарок, например, предпоследняя версия смартфона.

Рыбы

Рыбы — загадочные натуры, поэтому подарок должен им соответствовать.

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Книги по философии или с глубоким смыслом, необычные часы или аксессуары, консультация эзотерика или личный гороскоп на новый год — то, что надо. Данному знаку зодиака также подойдут подарки, связанные с водой или духовными практиками —они пробудят их внутреннюю гармонию.

Рыбам точно не понравится получить просто деньги в конверте.