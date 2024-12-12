Любимчики Сатурна: ведический гороскоп для Тельца на новый 2025 год

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Королевская щедрость Вселенной благоволит Тельцам в 2025 году. Самое главное — не упустит удачу и поймать ее за хвост

В новом году Зеленой Деревянной Змеи Тельцы будут баловнями судьбы. Вселенная в 2025-м решила подарить представителям этого знака зодиака возможность раскрыть себя в сферах бизнеса и финансов.

О том, как не пропустить приток денег и грамотно воспользоваться удачей, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

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Согласно астрологии, каждый человек подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу человека.

Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

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Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом нового года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если человек не знает точного времени рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

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Гороскоп для Тельца на новый 2025 год

Год Зеленой Деревянной Змеи для Тельцов по гороскопу будет многозадачным: Вселенная позволит представителям земной стихии реализовать основную задачу своего воплощения. Это касается сферы финансов, материального благополучия и в целом постижения мира через денежное благосостояние.

Сатурн, который управляет домом удачи, везения и благосостояния, перейдет в дом бизнеса и денег. Поэтому Тельцы могут не переживать за свое финансовое состояние в новом году. Небесные светила об этом уже позаботились.

«С одной стороны, мы можем сказать, что Сатурн будет все тормозить и влиять как-то негативно, ведь такая энергия для него естественна. Однако для Тельцов это планета удачи и везения», — поделилась специалист, сверяясь с гороскопом.

События на протяжении нового 2025 года будут складываться таким образом, чтобы приближать Тельцов к реализации желаний и поставленных задач.

Кроме того, Юпитер, планета большого счастья, тоже окажет положительное влияние на количество денег в кошельке и на банковском счете.

«Тельцам, которые стремятся к стабильности, материальному процветанию в 2025-м нужно приложить не так много усилий, чтобы получить то, что они так сильно хотят», — рассказала астролог, изучая гороскоп Тельцов.

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Но не просто так все блага свалятся с неба на этот знак зодиака. Положение лунных узлов на небе, кармическая ось Раху и Кету, поставит в 2025 году перед Тельцами непростые задачи.

А это значит, что только верное позиционирование себя в обществе, стремление к профессионализму, улучшение своих профессиональных качеств позволят Тельцам добиться желаемых материальных достижений и открыть те двери, которые были перед ними закрыты все это время.

Такая позиция планет, которая полностью акцентирует внимание на профессии, на социальном статусе и на материальном благополучии, будет открываться новом 2025 году. Независимо от собственных планов Тельцам по гороскопу стоит уделить внимание именно вышеуказанным сферам, чтобы получить все причитающиеся им блага.

Во всех остальных сферах, касающихся любви, здоровья и семьи у представителей этого знака зодиака ничего глобального не предвидится. Согласно гороскопу, поддержки свыше не предусмотрено. Как положительные, так и отрицательные перемены зависят от самих Тельцов.