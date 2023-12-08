Богатства свирепого Дракона: каким знакам зодиака в 2024 году повезет в деньгах

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Не всем представителям зодиакального круга удастся поймать мифическое существо за хвост и преумножить благосостояние, но благодаря правильным действиям можно приумножить свой капитал.

Год Дракона считается прекрасным временем для того, чтобы увеличить доходы. Символ 2024-го умеет распоряжаться деньгами и покровительствует тем, кто усердно работает во имя заветной цели. Согласно древним сказаниям, это существо охраняет нажитые сокровища и защищает накопленное золото от корыстных гостей, желающих завладеть богатством без особых усилий. Именно поэтому считается, что в пору Дракона не стоит ждать подарков судьбы и просто плыть по течению. Только ответственное отношение к делам будет вознаграждено.

Если отвлечься от мифов, то Новый год — очередное время возможностей. Многие за месяц до перемены чисел на календаре составляют план на будущее, а также надеются, что в следующие 12 месяцев подарят шанс осуществить давнюю мечту.

Как привлечь денежную энергию каждому знаку зодиака в 2024-м, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог и психоаналитик Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог, психоаналитик

Финансовый гороскоп на 2024 год — общая характеристика месяца

В новом году следует отбросить лень и перестать откладывать дела на потом. Настало время для реализации старых планов. Взять быка за рога следует уже в первые месяцы. Тогда уже в середине 2024-го новый проект начнет приносить достойный доход.

«Год будет очень стремительный. Можно представить, как будто это взлетная полоса. Начиная с февраля, [переходим] к активным действиям. Всеми будет управлять Марс — планета активности, смелости, драйва, поэтому не стоит долго раскачиваться, нужно сразу приступать к намеченным целям», — отметила астролог.

Конечно, в первые месяцы придется много работать. Следующие за февралем март и апрель окажутся продуктивными. Однако после приведения бумаг и процессов в порядок, каждого на финансовом и карьерном пути ждет успех.

Ближе к середине весны рекомендуется заняться не только внутренними процессами компании, но и задуматься по поводу ее имиджа. Если человек работает в найме, то можно внести предложения по изменению ее логотипа или разнообразить свой личный стиль, чтобы привлечь к себе внимание окружающих.

«В начале апреля Венера с Нептуном в гармоничном аспекте, которое дает нам повышение финансов по теме красоты и эстетики. Поэтому все специалисты в бьюти-индустрии будут в этот период активно получать прибыль и хорошие финансы», — пояснила эксперт.

Середина весны также окажет благоприятное влияние на тех, кто давно мечтал открыть салон красоты или освоить профессию, направленную на улучшение внешности других людей.

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Следующий особый период по гороскопу намечен с мая по июнь. В конце весны откроется благоприятное время для новых денежных поступлений. Стоит подвести промежуточные итоги деятельности. Возможно, тот проект, который некоторые решат запустить параллельно с основной работой, наконец станет приносить стабильную прибыль, поэтому появится возможность полностью заняться любимым делом.

«В мае будут активные энергии для того, чтобы завершить все дела, которые вы начали в первые месяцы года. Это хорошее время для того, чтобы подтянуть хвосты, навести порядок, выстроить структуру», — прокомментировала астролог.

Как утверждается в гороскопе, в начале лета 2024 удастся уладить все финансовые вопросы, которые до этого серьезно беспокоили. Возможно, в это время улыбнется удача, и произойдет повышение по карьерной лестнице, или появится дополнительный заработок.

Во второй половине сезона и сентябре в мировой экономике ожидаются серьезные колебания. Если финансовая стабильность напрямую зависит от внешних факторов, то следует серьезно подготовиться к указанному периоду. Также возможны различные бюрократические проволочки и сложности с документооборотом.

«Необходимо будет навести порядок и принять новую реальность, с ней синхронизироваться. Это будет непростое время. Но если вы сделаете правильные выводы и встанете на нужные рельсы, то придете к своему успеху, который ждет в декабре», — отметила эксперт.

К концу года удастся выйти на плато стабильности и счастья и увеличить доход. Не стоит бояться смелых решений. 2024-й — прекрасное время для реализации всего, что хочется.

Овен — финансовый гороскоп на 2024

Приумножить финансовый капитал огненному знаку зодиака, как говорится в гороскопе, помогут активность и креативность. Возможно, раньше им не удавалось раскрыть весь потенциал, а приходилось растрачивать энергию на рутинные и скучные обязанности. В 2024-м появится очередная возможность найти применение собственным талантам.

«Овнам в этом году хорошо заниматься новым бизнесом, развивать новые направления либо сменить род деятельности», — прокомментировала астролог.

Однако в погоне за успехом нельзя забывать о текущих процессах. Ни в коем случае не стоит копить долги. Лучше отложить на будущее оформление ипотеки и крупных займов. В 2024-м огненному знаку зодиака надо заняться приумножением благосостояния и инвестировать средства только в проверенные проекты.

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Телец — финансовый гороскоп на 2024

В новом году Тельцы смогут поймать волну денежной удачи. В первой половине 2024-го доходы будут увеличиваться постепенно. Появятся высокооплачиваемые подработки или вложенные средства начнут приносить небольшие проценты.

«У Тельцов этот год будет гармоничен в плане финансов, если сделать грамотные вложения. Вы можете рассмотреть выигрышные для себя вклады или заняться инвестициями», — отметила эксперт.

Все изменится во второй части года. Пора окажется богата на материальные подарки для земного знака зодиака, но, чтобы их получить, придется серьезно потрудиться в первые месяцы 2024-го. Дракон не одобрит, если Тельцы по гороскопу раньше времени сдадутся и отступят от цели.

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Близнецы — финансовый гороскоп на 2024

Подопечные воздушной стихии в новом году смогут открыть в себе талант предпринимателя. Договариваться и убеждать — сильные стороны знака зодиака, но в новом году придется использовать эти качества по-другому. Стоит отбросить сомнения и смело развивать коммуникативные навыки, рассказывать окружающим о своих идеях. В 2024-м обязательно удастся привлечь к себе внимание всего света. Предложения о развитии способны прийти из-за рубежа.

«Близнецам в этом году особо успешно заниматься продажами. Это может быть импорт или экспорт различных товаров. Посмотрите на другие страны, внедряйте какие-то новые технологии в свою жизнь, в свой бизнес», — рассказала специалист, сверяясь с гороскопом.

Особый успех воздушный знак зодиака ждет под конец 2024-го. Возможно, в финале периода они смогут победить в себе страхи и сомнения и заполучить все богатства Дракона.

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Рак — финансовый гороскоп на 2024

В первой половине года представителей водного знака зодиака ждет период стабильности и гармонии. Нерешительным от природы Ракам будут сложно даваться принятие важных решений, поэтому они станут откладывать ответственный момент до последнего. Однако уже после дня рождения жизнь сама заставит сделать важный выбор.

«Для Раков это успешный год на крупные покупки, особенно во второй половине года. При этом хорошо посмотреть свою компанию в плане имиджа, сделать ребрендинг или создать новый логотип. Или можно даже выбрать новое направление для вашей деятельности», — прокомментировала астролог.

Все перемены, сделанные в этот момент, позитивно отразятся на материальной сфере. Возможно, в данный период появится предложение о работе в зарубежной фирме. Главное — отбросить все сомнения и принять подарок судьбы.

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Лев — финансовый гороскоп на 2024

В новом году представители огненного знака зодиака будут успешно прокладывать себе путь вверх по карьерной лестнице. Достигнуть успеха у них получится, если проявлять лидерские качества. Важно постоянно находиться на виду — тогда старания точно заметят.

«У Львов особые успехи ожидаются летом, если они будут выступать на публике, выходить в свет, вести за собой людей. Это принесет огромные плоды уже в начале осени», — порекомендовала астролог.

Особая прибыль у Львов ожидается осенью. Все затраченные силы в это время начнут окупаться.

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Дева — финансовый гороскоп на 2024

Девиз земного знака зодиака в новом году: сколько поработаешь — столько заработаешь. Не следует предаваться унынию. Нужно продолжать идти к намеченной цели. Успех придется достигать медленно, но шаг за шагом удастся переломить ситуацию в свою пользу.

Во второй половине 2024-го в жизни могут появиться новые соблазны и сомнения. Вероятно, что-то начнет отвлекать от поставленной цели.

«Не стоит делать каких-то опрометчивых поступков, вкладываться в рискованные схемы. Будьте более стабильными, структурируйте и планируйте свои расходы», — рассказала эксперт.

Опасные проекты лучше обходить стороной, а также бороться с расточительностью, которая иногда овладевает их сердцами.

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Весы — финансовый гороскоп на 2024

Представители воздушного знака зодиака отличаются любовью к стабильности и гармонии. Год Дракона, согласно гороскопу, станет для них одним из самых позитивных. Радикальных перемен и серьезных потерь в их жизни не предвидится. Наоборот, все в их судьбе будет идти размеренно, спокойно и стабильно.

«Двигайтесь планомерно, ровно, мягко. Именно этой энергии хочет от вас 2024 год для того, чтобы увеличить ваш финансовый поток», — отметила эксперт.

Особенный рост доходов ждет тех, кто работает в сферах, связанных с красотой и эстетикой. Положение небесных тел, указанное в гороскопе, свидетельствует, что особый пик успеха придется на весну, но и в конце зимы Весы смогут порадовать себя удачными приобретениями.

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Скорпион — финансовый гороскоп на 2024

Импульсивные и легко внушаемые Скорпионы в первой половине 2024-го могут поддаваться манипуляциям другим. Их будут завлекать в рискованные схемы и предлагать заработать «по-легкому». Однако идти на поводу у таких увещевателей нельзя. Их фраза «была не была» не убережет от бед.

Чтобы сохранять стабильность, следует бережнее относиться к финансовому вопросу и инвестировать средства только в проверенные организации. Обязательно надо проверять все документы по важным операциям. Тогда уже к середине 2024-го ситуация нормализуется.

«Во второй половине года будет более спокойный период. Вы уже можете получать прибыль от своих вложений ранее, поэтому больше работайте, больше активности проявляйте», — посоветовала эксперт.

В конце года жизнь Скорпионов всколыхнут перемены в разных сферах, которые потребуют определенных затрат, например, любимый человек сделает предложение, или появится возможность сменить работу. В таком случае нужно грамотно распорядиться финансами.

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Стрелец — финансовый гороскоп на 2024

В сфере финансов у Стрельцов в 2024-м все сложится благополучно. В первой половине года их ждет грандиозный карьерный рост.

«Если вы в найме, то можете заявлять о себе в компании и добиться повышения. Если свой бизнес, нужно ничего не стесняться, не бояться идти вперед и достигать высот», — порекомендовала астролог.

Во второй половине года хорошо поставить новые цели, чтобы заложить основу для получения прибыли уже в следующем году. В этот период могут закрасться мысли о расширении сферы деятельности. Нужно смело идти за интуицией.

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Козерог — финансовый гороскоп на 2024

В 2024-м представители земного знака зодиака почувствуют, что давно переросли ту должность, на которой работают. Обычные дела покажутся страшной рутиной. В такой момент Козероги решат сменить направление деятельности или открыть бизнес.

«Если вы давно хотели <…> уйти во фриланс или открыть свое дело, это то самое время. И начинать нужно буквально сразу, с самого начала года. Именно таким образом вы сможете летом уже получить определенный доход и первую мотивацию для того, чтобы развивать и продолжать свое дело», — прокомментировала эксперт.

Успех не заставит себя ждать. Если работа в найме еще не наскучила, то в новом году она принесет не только наслаждение от выполнения новых проектов, но и прибыль. Вероятно, старания ценного и компетентного сотрудника обязательно вознаградятся в денежном эквиваленте.

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Водолей — финансовый гороскоп на 2024

Воздушный знак зодиака, согласно гороскопу, решится на кардинальные перемены. Возможно вихрь, поднятый крыльями Дракона, всколыхнет чувства и заставит переосмыслить свою деятельность. Вполне вероятно, что уже в начале 2024-го Водолеям захочется свободы, поэтому они решат сменить сферу деятельности или уйти во фриланс.

«Водолеям необходимо изменить в этом году источник заработка, обновить команду, <…> а может быть, поискать другое место. Ничего не стесняйтесь, не бойтесь. Это то самое время, когда перемены будут очень актуальны», — прокомментировала эксперт.

Если раньше об исполнении подобного желания можно было только мечтать, то уже в начале 2024-го судьба сама преподнесет возможность. Долго думать над предложением не стоит, ведь фортуна долго ждать не может. Все перемены легче будут даваться в первые месяцы.

Во второй половине года мотивация может ослабнуть. В оставшуюся часть периода лучше большее внимание уделить себе и близким. Этот момент благоприятен для улучшения жилищных условий. Может появиться шанс приобрести квартиру или дом мечты.

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Рыбы — финансовый гороскоп на 2024

Рожденные под властью водного знака зодиака активно работали в предыдущий период, поэтому в новом году их ждет стабильность и материальное благополучие. Кардинальных перемен в этой сфере не предвидится. Рыбы попадут под влияние медлительного и устойчивого Сатурна. Эта планета защитит подопечных стихии от серьезных финансовых потерь, но принесет прибавку к жалованию не в том объеме, в котором хотелось бы. Увеличение доходов произойдет постепенно.

«У Рыб это особый успешный год. <…> Вы хорошо работали в прошлом году, и, соответственно, сейчас пожинаете плоды. В этом году я бы рекомендовала вкладывать финансы в недвижимость и ценные бумаги», — отметила эксперт.

Под влиянием космического объекта Рыбы смогут найти не только единомышленников, но и мудрых наставников. Не стоит отказываться от возможности получить новые знания и стать универсальным специалистом. Пройдя обучение, представители знака зодиака смогут добиться долгожданного повышения по службе и повысить ценник на свои услуги.

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