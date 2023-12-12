Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Фото, видео: 5-tv.ru

В новом 2024 году рожденных под знаком зодиака Рыбы ожидают серьезные эмоциональные встряски и тяжелые испытания на пути к цели. Как справиться с надвигающимися трудностями и не опустить руки?

В древности люди большое значение придавали небесным светилам и астрологическим прогнозам. По движению той или иной планеты определяли, как пройдет наступающий год и какие трудности могут встретиться на пути.

В 2024 правителем зодиакального круга станет активный и могущественный Дракон, наделяющий знаки зодиака смелостью и энергичностью. Как это сочетание проиграется на мечтательных и интуитивных Рыбах, эксклюзивно Пятому канала рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции для знака Рыбы на 2024 год

Рожденные под знаком Рыб проведут 2024 год под влиянием строгого и неповоротливого Сатурна, который будет довлеть над ними вплоть до 2026. Чужеродная планета, ответственная за стабильность и дисциплину, далека от представителей водной стихии. Поэтому кармические уроки им будут даваться с большим трудом.

«Придется прийти к порядку, навести и построить какие-то новые планы на будущее. Особенно рекомендуется в первой половине 2024 года заняться недвижимостью», — советует астролог.

В это время любые земельные вопросы будут решаться легко и быстро. Однако возвращаться к привычному мечтательному состоянию после завершения всех дел не стоит. В противном случае Рыбы рискую нарваться на гнев Сатурна, который завалит их новыми испытаниями и проверками на прочность.

Другие предсказания на 2024 год читайте здесь.

Любовный гороскоп для Рыб на 2024 год

В любовной сфере серьезных потрясений не ожидается. Амурные дела будут плавно и мягко развиваться в наиболее удобном для Рыб темпе. Для одиноких представителей гороскоп обещает приятные знакомства, а семейным — настоящую идиллию.

Читайте также Поиск стабильности и глубины чувств: любовный гороскоп для Рыб на 2024 год

«Но, если вы займетесь ремонтом, то здесь отношения могут немного пострадать, как и в любой семье. Так что будьте бдительны и аккуратны», — предостерегает эксперт.

Спешка хоть и не свойственна Рыбам, однако затягивать и ждать лучшего момента для романтики тоже не стоит. Иногда нужно заставлять себя и делать первый шаг к партнеру, проявлять инициативу и становиться инициатором серьезных разговоров.

«Вторая половина 2024 года больше направлена на откат назад. Вы будете оценивать все произошедшее с вами за эти полгода, потому что энергия незнакомая. Вы захотите понять, в правильном ли направлении идете», — поясняет специалист.

Начиная с осени представили водной стихии могут заняться своим любимым делом — самоанализом. Рассуждения на тему прошлого помогут выявить для себя наиболее полезные уроки и предотвратить большое количество ошибок.

Финансовый гороскоп для Рыб на 2024 год

Если Рыбы успешно подстроятся под темп и правила медлительного Сатурна, то смогут добиться в новом году невероятных высот в карьере. Главное, следовать девизу строгой планеты: тише едешь — дальше будешь.

«Рыбы в 2024 году выстраивают прочный фундамент в рабочей сфере. Если вы занимаетесь своим бизнесом, то рекомендуется найти новые направления или сделать какое-то разветвление от текущего», — рекомендует эксперт.

Также полезно найти единомышленников, с которыми получится объединить силы и создать совместный проект. Вполне возможно, что рабочие отношения, завязавшиеся в 2024, будут крайне полезны и в последующие годы.

Гороскоп здоровья для Рыб на 2024 год

Общее состояние представителей зодиакального круга будет отличным. Стресс и простуды в новом году будут обходить Рыб стороной. Главное, прислушиваться к себе и на ранних этапах подмечать малейшие изменения в организме.

«Что касается здоровья, то у Рыб оно отменное. Представители водного знака зодиака должны всегда действовать интуитивно. Если есть какие-то звоночки от организма, что внутренний процесс идет неправильно, то обращайтесь к врачам и следите за собой тщательнее», — предостерегает специалист.

Годовой запас счастья: каким знакам зодиака невероятно повезет в 2024 году

Водная стихия болезненно и долго переносит любой стресс. Поэтому доводить себя до расшатанных нервов, слез и переработок точно не стоит. Лучше развиваться в собственном темпе, не оглядываясь на других и их успехи.

Рекомендации для Рыб на 2024 год

Год обещает стать одним из самых запоминающихся для Рыб. На горизонте возникнет немало перспектив для карьерного развития. Кроме того, в 2024 зодиакальным кругом будет Дракон, ценящий смелость и преданность.

Желательно подходить к намеченным делам ответственно и уверенно. А любые необдуманные решения лишь помешают на пути к достижению заветных целей. Важно понять, что Сатурн не загоняет в рамки, а направляет в нужную сторону.