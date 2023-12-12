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В 2024 году Стрельцов ждут кардинальные изменения в жизни. Успех ожидается как финансовой, так и в любовной сфере. Но для свершения задуманного придется серьезно постараться.

Наступление года, которому покровительствует величественный Дракон, — одно из наиболее ожидаемых событий для сторонников восточной астрологии. Те же жители Поднебесной, где был создан необычный гороскоп, верят, что рожденным в этот период будет всю жизнь благоволить удача и успех во любом начинании. А тем, кто родился под защитой других животных из зодиакального круга, огнедышащий символ преподнесет немало хороших возможностей и перспектив.

Особенно сильно это влияние в 2024-м на себе ощутят активные и свободолюбивые Стрельцы. О том, чего им стоит ожидать в любви и финансах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции для знака Стрелец на 2024 год

Щедрыми дарами Дракона представители зодиакального круга смогут воспользоваться уже в первые зимние месяцы. Их захлестнет волна кипучей энергии, которой астролог советует не противиться, а напротив, грамотно использовать.

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«У Стрельцов новый год начнется очень ярко и стремительно. Будет много любви, денег, успешных моментов. Не проспите этот период, начните его хорошо», — комментирует специалист.

Тем, кто уже долгое время задумывался об открытии собственного дела, звезды предоставят в 2024 году отличную возможность для легкого и прибыльного старта. Главное, уверенно двигаться по намеченному пути и бороться с нередко возникающим желанием отложить текущие задачи и обязанности на потом.

«Уже с февраля нужно начинать предпринимать какие-то действия и наслаждаться жизнью. К маю захочется навести порядок в делах, потому что образуется некоторый хаос, много чего одновременно навалится на Стрельцов», — предупреждает эксперт.

Завалов по работе никак нельзя допускать, иначе существует немалый риск растратить весь свой потенциал попусту.

Любовный гороскоп для Стрельцов на 2024 год

Ярким представителям огненной стихии противопоказана рутина. Скука и однотипность вгоняют их в хандру, из которой сложно выбраться. Именно поэтому астролог советует разнообразить зимне-весенний период 2024 новыми интересными знакомствами. Удача в любовных делах будет особенно благосклонна к свободным Стрельцам.

«Что касается любви, эта сфера активна в первой части 2024 года. Могут появиться новые яркие знакомства, если вы одиноки. Если у вас уже есть отношения, то рекомендуется сделать рефреш», — рассказывает специалист.

Создать совершенно новое настроение в паре и удивить вторую половинку не так уж и сложно. Можно в излюбленной стрельцовской манере устроить путешествие на двоих или же найти новый общий интерес, будь то свежий сериал или необычное хобби.

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Финансовый гороскоп для Стрельцов на 2024 год

Не менее активно действовать и влиять на собственную судьбу в 2024-м Стрельцам рекомендовано и в финансовой сфере. Работающим в найме выдастся удачный шанс заявить о себе и даже получить повышение.

«В теме финансов и бизнеса вам необходимо выстраивать определенную последовательность действий вплоть до осени. Возможно, запускать новые проекты, о которых давно мечтали», — поясняет эксперт.

Грамотное распределение сил поможет успешно исполнит все намеченные планы и значительно повысить собственный статус. Ближе к осени возникнет желание кардинально сменить обстановку.

«Захочется больше путешествовать, изучать новые стран или новые направления. Поэтому я бы рекомендовала на осень либо выбрать для себя интересные курсы, либо профессионально развиваться в бизнесе, если вы это планируете», — комментирует астролог.

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Главный ключ к финансовому успеху в 2024 году — личная активность и смелость в принятии решении.

Гороскоп здоровья для Стрельцов на 2024 год

Различные недуги и сбои в организме в грядущем году обойдут представителей знака зодиака стороной. Многие ощутят значительный прилив бодрости и даже могут пристраститься к спорту.

«Стрельцы всегда знают о всех нюансах собственного здоровья. Если им нужно что-то компенсировать, они обязательно это сделают», — рассказывает астролог.

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Также важно не забывать, что повышенная активность будет затрачивать намного больше сил. Следовательно, нужно скорректировать питание, режим сна и подумать о пищевых добавках. Успех Стрельцов в новом 2024 году во многом зависит и от их самочувствия.

Рекомендации для Стрельцов на 2024 год

Свободолюбивым представителям огненной стихии желательно с первых же месяцев нового 2024 года активно проявляться и не тормозить на поворотах. Любые сомнения могут кардинально изменить планы и создать множество препятствий на пути к достижению целей.

Главный фокус Стрельцов в 2024 году должен быть исключительно на здоровье. Если их самочувствие в норме, то и в других сферах жизни серьезные проблемы точно не возникнут.