Рывок на свободу: ведический гороскоп для Водолея на 2025 год

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Небесные светила окажут Водолеям в 2025 году поддержку в вопросах развития творчества и воспитании детей, а также выдадут годовой запас удачи.

В полном трудностей и испытаний 2025 году Водолеям стоит быть внимательными — пострадать могут не только они сами, но и их отношения с близкими. Поэтому представителям этого знака зодиака следует проявить осторожность и тогда год будет удачным.

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Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

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«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

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Гороскоп удачи для Водолеев на новый 2025 год

У Водолеев 2025 год будет очень интересным и насыщенным. Небесные светила окажут поддержку в вопросах развития творчества и воспитании детей, а также выдадут годовой запас удачи.

«Водолеи — это счастливчики. В 2025 году их пронесет мимо неприятных ситуаций. Это 100%», — прокомментировала эксперт, изучая гороскоп.

По ее словам, этот знак зодиака встретит на своем пути множество счастливых моментов.

Гороскоп любви для Водолеев на новый 2025 год

В новом году Водолеев сильно потянет вкусить свободы во всех ее проявлениях. Захочется сменить имидж, прическу, цвет волос, стиль в одежде, окружение и даже статус.

От такого запала рискуют пострадать отношения. Партнер начнет в какой-то степени мешать, а взгляды на жизнь часто не совпадать, поэтому гороскоп советует искать баланс в личных отношениях и не рубить сплеча, если, конечно, Водолеи не хотят в итоге остаться одни и начать все с чистого листа.

«Для тех, кто в браке, может быть отдаление, охлаждение чувств, потому что акценты совершенно не на партнере, акценты на самом Водолее», — указала астролог.

Кстати, новый год по гороскопу неблагоприятен для одиноких Водолеев в плане регистрации брака. Зато отлично подходит для зачатия детей.

Свобода самовыражения также может ударить по взаимоотношениям. Привычка сказать, а потом подумать грозит обернуться крупной ссорой и сильной обидой. Поэтому Водолеям нужно приложить усилия, чтобы всегда корректно выражать свое мнение.

«Это может быть для вас опасно. Поэтому надо быть очень аккуратными в своих высказываниях. Ваши слова могут ранить, особенно в 2025 году, и создать напряжение между вами и другими людьми. Поэтому меньше жестких фраз. Старайтесь категорично не осуждать», — предупредила она.

Если же держать слова под контролем, планеты это заметят и одарят Водолеев материальными благами взамен.

Дополнительно в 2025 году Водолеям стоит обратить внимание на отношения с родителями.

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Гороскоп финансов для Водолеев на новый 2025 год

Многие Водолеи начнут предпринимать активные шаги для приумножения капитала и формирования накоплений.

«Новые средства заработка, новые каналы поступления денег, вложения в валюты, драгоценные металлы — все это будет очень актуально в этом году», — сказала специалист.

Гороскоп советует часть доходов отложить на незапланированные траты. В частности, финансовая помощь может понадобиться кому-то из родителей. Неважно, воспримут Водолеи такое сближение с энтузиазмом или расценят как обузу, но взвалить на себя их проблемы все равно придется.

В целом год дает Водолеям много свободы для проявления своей личности. Главное, чтобы близкие не страдали от нехватки внимания и любви.