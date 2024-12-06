Вселенское покровительство удачи: ведический гороскоп для Весов на новый 2025 год

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Юпитер возьмет под свою опеку Весы в новом 2025 году и обеспечит нескончаемую удачу и приток вдохновения для творчества.

В новом году всем знакам зодиака придется столкнуться с испытаниями Вселенной, но не Весам — представители этого знака зодиака будут любимчиками звезд.

Как правильно распорядиться таким подарком от года Зеленой Деревянной Змеи, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

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Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

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По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

Гороскоп удачи для Весов на новый 2025 год

В наступающем 2025 году Весы станут более удачливыми благодаря влиянию Юпитера. Можно сказать, что этот знак зодиака выиграл первенство среди всего гороскопа в этом вопросе.

Гороскоп советует Весам в новом году запланировать побольше поездок.

«Перемещения из города в город, из страны, в страну. Эти путешествия могут быть связаны как с карьерой, с вашей деятельностью, так и, например, с какими-то духовными вопросами или просто даже с отдыхом, что тоже отчасти, может быть, и духовным наполнением», — прокомментировала астролог, изучая ведический гороскоп.

Те Весы, кто занимается саморазвитием и духовными практиками, имеют хорошие шансы встретить своего учителя и наставника. Год благоприятен для дальних путешествий, например, в Индию или в страны Востока.

«Можно съездить в паломничество. Это даст вам новые силы, откроет дыхание», — сказала Пицхелаури.

Страсть с неожиданными последствиями: любовный гороскоп для Весов на 2025 год

Гороскоп здоровья для Весов на новый 2025 год

С апреля гороскоп советует Весам обратить внимание на самочувствие детей. Сатурн может прибавить проблем в этом вопросе, поэтому рекомендуется чуть больше контролировать их и следить за ними, даже если дети уже выросли.

«Есть определенная тенденция к каким-то трудностям, вызванным у вас в жизни через детей. Это могут быть болезни, как правило, или проблемы их в жизни, что, соответственно, частично усложняют и жизнь родителей», — отметила эксперт.

Если же прибавление в семье только планируется, то новый 2025 год отлично подходит для зачатия и вынашивания ребенка.

Гороскоп карьеры и финансов для Весов на новый 2025 год

Весам очень важно обратить внимание на свой творческий аспект жизни. Небесные покровители предоставят в 2025 году хорошие варианты для масштабирования личности и дадут возможности проявить себя.

«Вы находитесь под каким-то защитным колпаком. Это хорошо. В целом год достаточно интересный, он будет наполнен сюрпризами для Весов», — порадовала специалист.

Кроме того, Весам стоит присмотреться к инвестициям и изучить безопасные стратегии.

«Инвестиции, валюты, акции — здесь нужно смотреть различные варианты, которые вам подходят и нравятся. Кстати, в том числе и вложение средств в недвижимость тоже может быть полезной инвестицией», — добавила она.

В целом новый 2025 год сулит Весам больше возможностей, чем раньше, для реализации своих амбиций и желаний. Особенное ускорение получат те, кто работает в сфере коммуникаций, образования, интернет-проектов, журналистики и социально значимых инициатив.