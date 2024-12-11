Нельзя стоять на месте: ведический гороскоп для Рыб в 2025 году

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Многие Рыбы захотят в новом году сменить офисную работу на удаленный формат, чтобы самостоятельно распоряжаться временем и проводить его больше дома с близкими.

В год Зеленой Деревянной Змеи не всем знакам зодиака будет легко. Рыбам придется быть более осознанными, принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

Какие приключения и испытания ждут в 2025 году представителей этого знака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

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Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

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Гороскоп удачи для Рыб на новый 2025 год

Наступающий 2025 год для Рыб обещает пройти достаточно интересно и неординарно.

«Для Рыб 2025-й может оказаться годом воплощения мечтаний, к которым они стремились много лет. Это придет через работу над собой и ограничение деструктивных мыслей. Чтобы от них избавиться, Рыбам желательно не засиживаться на одном месте», — предупредила эксперт.

Гороскоп указывает, что ближайшие 12 месяцев связаны с поездками, переездами, эмиграцией и иностранными контактами. Рыбам желательно проводить все отпуска в других городах и странах, а если возможно, попробовать пожить в новых локациях по несколько недель.

«Рыбам обязательно надо путешествовать, менять обстановку. Некоторые смогут эмигрировать, кто давно планировали, но по каким-то причинам не получалось. Это очень благоприятное время для переезда. Но если у вас нет в планах таких целей, то хорошо бы просто посмотреть разные страны, разные места. Это будет наполнять вас энергией», — сказала астролог.

В противном случае, предупреждает гороскоп, если Рыбы законсервируются дома, то Сатурн может насильно ограничить их передвижение через внезапные сложности любого толка.

Сами Рыбы будут комфортно себя чувствовать, потому что окажутся в привычной среде. Новый год предоставит много неопределенности, размытости, некого хаоса и расслабленных мечтаний.

«Да, возможно, это не совсем практичные моменты, но в контексте творчества и внутреннего баланса для Рыб это прекрасный год, потому что он не будет напрягать из-за отсутствия какого-либо порядка», — пояснила она.

Гороскоп здоровья для Рыб на новый 2025 год

Серьезных проблем со здоровьем в новом году не предвидится.

Однако стоит обратить внимание на внутреннее состояние. Многие Рыбы почувствуют нехватку оптимизма и положительного настроя, в связи с чем есть риски соскользнуть в хандру и уныние.

«Здоровье не должно беспокоить, но главное по чуть-чуть справляться с депрессией и проявляться больше через творчество», — дала совет эксперт, изучая гороскоп.

Гороскоп работы и финансов для Рыб на новый 2025 год

Многие Рыбы захотят в новом году сменить офисную работу на удаленный формат, чтобы самостоятельно распоряжаться временем и проводить его больше дома с близкими. Привычные рамки и график станут сильно тяготить Рыб.

«В принципе, это благоприятно. Здесь нет ничего плохого, потому что активность продолжается. Такое ограничение извне может вам дать больше счастья, гармонии, удовлетворения, творческих состояний, что обязательно благоприятно отразится на вашей жизни», — прокомментировала специалист.

Это вовсе не значит, что Рыбы откажутся от карьеры. Просто социальная реализация трансформируется. Если представители знака зодиака серьезно занимаются каким-то творчеством, то смогут расширить его и превратить в источник заработка.

Гороскоп указывает на хорошие шансы обзавестись материальными приобретениями за границей. Общение с иностранцами поможет завязать нужные контакты по работе, что в итоге положительно скажется на доходах.

В целом год очень наполненный. Рыбы сделают выбор в пользу собственного комфорта и за счет этого наконец раскроют весь творческий потенциал.

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