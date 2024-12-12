Без шансов на проигрыш: ведический гороскоп для Овна на новый 2025 год

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Грядущий год преподнесет Овнам по-настоящему царский подарок. Смогут ли они использовать все шансы себе во благо?

В новом 2025 году всех знаков зодиака ожидают глобальные изменения. Год Зеленой Деревянной Змеи принесет Овнам множество испытаний, чтобы проверить их на прочность. Будет много ситуаций, в котором темпераментным представителям зодиакального круга придется держать свои эмоции при себе, иначе последствия будут катастрофическими.

Как сложится судьба Овнов в 2025 году и на какие сферы повлияют планеты, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведической астрологии, каждый человек подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу человека.

Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

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По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если человек не знает точного времени рождения, то анализируют по знаку Луны — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

Гороскоп карьеры для Овна на 2025 год

У Овнов ожидается достаточно интересный и насыщенный год. Вселенная раскрывает для представителей огненной стихии все двери. Самое главное, чтобы Овен не упустил свою удачу и неустанно ловил ее за хвост.

«Он в основном связан с изменениями в области карьеры, профессиональной деятельности и личных амбиций, каких-то желаний. Очень много планет меняют свое положение, и это означает, что изменений будет достаточно много. Я бы рекомендовала Овнам с начала 2025 года обратить внимание на новую профессию», — рассказала специалист.

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Энергии Сатурна в новом году благотворно повлияют на как на развитие личного бизнеса, так и на работу в найме. Овнам по гороскопу представится возможность поменять направление деятельности. Такой шанс не стоит упускать особенно тем, кто давно засиделся на текущей должности.

Не исключено иностранное сотрудничество и регулярные командировки за границу, а для некоторых представителей данного созвездия все может масштабироваться вплоть до смены места жительства и гражданства.

«Горизонты у нас расширяются, появляются новые возможности именно в контексте деятельности. Могут, конечно, возникнуть сложности в работе и бизнесе, произойти определенные потери, именно связанные с границей», — сказала астролог, уточнив, что расставание будет связано именно со сменой локации.

Если же переезда не предвидится, гороскоп стоит трактовать как активное взаимодействие с иностранными коллегами. Желательно изучить их опыт в конкретной сфере и перенять наработки. Возможно, такое взаимодействие перерастет в плодотворное сотрудничество и заключение договора.

Гороскоп финансов для Овнов на 2025 год

Кроме того, смены оси северного и южного узла, планет Раху и Кету, масштабирует профессиональные амбиции Овнов, давая при этом соответствующие возможности для заработка.

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«Для Овнов это, конечно же, довольно-таки важная тема. Здесь нужно себя продвигать, что-то начинать или продолжать то, что вы делали ранее и при этом искать какие-то новые направления для себя. Здесь возможности не ограничены. И самое главное, что это тенденция не только этого года, но еще и продлится на половину следующего 2026 года», — объяснила эксперт.

Немаловажен тот факт, что течение нового 2025 года Овнам будет благоволить Юпитер. Планета большого счастья обещает зеленый свет в сфере коммуникаций и сотрудничества. В первую очередь это касается людей творческих профессии и областей, например, телевидение, средства массовой информации, интернет.

«Очень важно обратить внимание на то, с кем мы общаемся, какие люди в нашей жизни, то есть коммуникации, общение, новые знакомства. Новые люди, которыми могут себя окружить Овны, будут достаточно полезны и будут продвигать их к целям, которые они перед собой ставит», — поделилась астролог.

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Чтобы новый 2025 год стал успешным, Овнам придется достаточно много работать и трудиться над собой.

«Самое страшное — это лень. Она может загубить всю карьеру или испортить все благоприятные проявления», — предупредила специалист.

Казалось бы, активным Овнам не стоит этого опасаться. Однако падающий Марс, главный управитель в гороскопе огненного знака зодиака, все первое полугодие 2025-го способен вызвать нежелание куда-либо двигаться или активно принимать участие в общественной жизни.

«В том числе внутренняя агрессия и конфликты, которые копятся внутри, могут проявляться на близких в семье. Все это достаточно неблагоприятно может проявляться и на здоровье. Поэтому желательно отслеживать эти моменты и ни в коем случае не портить отношения. Очень важно заниматься спортом, физической нагрузкой, не давать себе расслабляться, не лениться», — рассказала Пицхелаури.

Стоит быть готовыми к тому, что ориентировочно до середины лета придется силой воли заставлять себя двигаться, прилагать чуть больше усилий и не отказываться от поставленных целей, в том числе и в материальном плане.

В целом новый 2025 год предоставит Овнам возможность активно зарабатывать деньги, продвигаться вверх по карьерной лестнице и нарабатывать большое количество нужных связей. При должном стечении обстоятельств за 12 месяцев они успеют как реализовать свои творческие амбиции, так и исполнить личные желания.