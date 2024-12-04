Погасшие звезды: кто из знаменитостей умер в ноябре 2024

Фото: © РИА Новости/Сергей Кузнецов

Каждый из них внес свой вклад в развитие кино, музыки и журналистики. Их могло бы многое объединить, но объединил месяц смерти.

Их имена знакомы многим — кому-то они подарили детство, кому-то скрасили юность. Потеря тех, кто принес в мир искусство и красоту — большая утрата для человечества.

Они ушли друг за другом, оставив после себя лишь скорбь и пустоту. Вклад каждого, кого собрал Пятый канал в подборке завершивших свой земной путь, неоспоримо значим для мировой истории.

Светлана Светличная — актриса, умерла 16 ноября

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (ныне — Гюмри, Прим. Ред.) в Армении. В своей первой экранной роли Светлана Светличная сыграла небольшую роль в телеэпопее Михаила Калика «Колыбельная».

Первой значимой ролью актрисы стала работа в фильме Татьяны Лиозновой «Им покоряется небо». В этот период Светлана Светличная исполнила множество других интересных ролей. Ярким примером является образ Павлиной в комедии Эдмона Кеосаяна «Стряпуха», где также выступали такие известные актеры, как Людмила Хитяева, Инна Чурикова, Георгий Юматов и Иван Савкин.

Самой известной работой в фильмографии талантливой актрисы считается «Бриллиантовая рука». Несмотря на то, что ее появление в этом фильме ограничивалось всего несколькими сценами, этого оказалось достаточно, чтобы зрители запомнили ее как первую девушку, исполнившую «стриптиз» на советском киноэкране. Также Светличная создала запоминающийся эпизодический образ в знаменитом приключенческом фильме «Новые приключения неуловимых».

Умерла первая красавица СССР: громкие романы Светланы Светличной

В 70-е годы в карьере актрисы настала пауза. В этот период она сыграла лишь две роли, оставившие след в памяти телезрителей. Первую из них она исполнила в сериале «Семнадцать мгновений весны», а вторую — в фильме «Место встречи изменить нельзя». Одной из значимых работ Светланы Афанасьевны стала главная роль в драме «Девушка и смерть» голландского режиссера Йоса Стеллинга. В этой картине также снимались Рената Литвинова и Сергей Маковецкий.

Светлана Светличная умерла 16 ноября 2024 года от сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания.

Владимир Левкин — певец, умер 17 ноября

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. В детстве он вместе с друзьями он создал музыкальную группу «Ртутное озеро», собираясь у себя дома для совместных выступлений, используя гитары и любые подручные предметы в качестве инструментов.

Как эксперимент, он решает участвовать в конкурсе, организованном Бари Алибасовым. Так стартует его карьерный путь в группе «На-на». По словам Левкина, его принятие в коллектив стало неожиданностью, поскольку на отборочных турах он исполнял свои авторские песни. В 1997 году он участвует в съемках клипа Евгения Осина «Не надо, не плачь…», а летом 1998-го, когда контракт с группой «На-на» истекает, и Владимир покидает коллектив.

Он начинает сниматься в телесериалах и издает свой первый сольный альбом «Шаги к себе». Также он пишет и выпускает свой поэтический сборник «Хотел бы я остаться навсегда таким молодым и непорочным…». 17 декабря 2003 года у Владимира была проведена сложная операция, после которой его состояние здоровья начало улучшаться.

С июня 2006 года Владимир Левкин стал заниматься общественной деятельностью и занял пост директора по культуре в общественной организации «Союз социальной справедливости России». Он активно участвовал в благотворительных проектах.

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

7 июня 2009 года совместно с фирмой «Мелодия» вышел новый альбом Владимира под названием «Истории от первого лица»;

В июне 2014 года он стал генеральным директором Международного арт-фестиваля «Открытое море»;

14 февраля 2015 года вышел тройной альбом «Жизнь в 3D», созданный в сотрудничестве с UMG;

С 20 сентября 2015 года по 1 января 2016 года он принял участие в третьем сезоне шоу на Первом канале «Точь-в-точь»;

В 2020 году стал участником шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ.

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года от лейкоза.

Тони Тодд — актер, умер 9 ноября

www.globallookpress.com/Christoph Hardt

Энтони Тайран «Тони» Тодд родился 4 декабря 1954 года в Вашингтоне. Одной из первых знаковых ролей Тони Тодда стал Кэндимен — главный злодей в одноименной серии фильмов ужасов, основанных на произведениях Клайва Баркера.

Еще одной запоминающейся работой актера является образ таинственного патологоанатома Уильяма Бладворта в культовой франшизе «Пункт назначения».

Ушел из жизни звезда «Пункта назначения» Тони Тодд в канун юбилея

В 2021 году вышел новый фильм, где Тодд снова исполнил роль Кэндимена.

Тодд также появился в первом фильме ужасов из серии «Пункт назначения», который был создан по рассказам Джефри Реддика. В число его выдающихся работ входят роли в таких фильмах, как «Человек с Земли», «Взвод», «Скала» и «Ворон».

Мировые новостные агентства опубликовали снимок Тони Тодда, сообщив о его смерти в возрасте 69 лет в собственном доме 9 ноября 2024 года. Уточняется, что причиной его смерти стала продолжительная болезнь, от которой актер страдал в последние месяцы жизни.

Антон Коробков-Землянский — журналист, умер 9 ноября

© РИА Новости/Владимир Трефилов

Антон Коробков родился 6 февраля 1984 года в поселке Березовка в Красноярском крае. Свой путь в журналистике он начал на красноярском телевидении, сотрудничая с региональными программами и став автором и ведущим молодежной передачи «Вести с крыш».

Однако вскоре ему стало тесно в этом формате, и он понял, что необходимо двигаться дальше. Летом 2007 года Антон переехал в Москву и устроился на Первый канал. В период до 2010 года он работал корреспондентом и редактором, а в 2011 его повысили до зама вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе, а также директора по новым медиа фонда «Сколково».

В течение этого времени Коробков-Землянский активно развивал свои блоги в социальных сетях. Его пригласили в Общественную палату РФ, где он занимался вопросами науки, инноваций и блогосферы. Кроме того, он трудился в дирекции информационных программ телеканала «Россия», вел передачи на радиостанциях «Русская служба новостей» и «Русское радио», а также был редактором студии специальных проектов Первого канала.

В 2015 году Антон, работающий журналистом, стал интересоваться миром шоу-бизнеса и принял предложение занять пост пресс-секретаря Филиппа Киркорова. Сначала он долго сомневался, ведь его привлекла новая концертная программа артиста. Однако уже в 2017 году Коробков-Землянский решил уйти с этой должности, а в 2018 году возглавил службу новых медиа на телеканале «Россия-1».

В 2022 году Антон стал пресс-секретарем SHAMAN, а в 2019 году управлял пресс-службой холдинга «Европейская медиагруппа». В январе 2024 года он получил назначение на пост директора по коммуникациям этого холдинга.

Антон Коробков-Землянский умер 9 ноября 2024 года от инфаркта в возрасте 40 лет у себя в квартире.

Владимир Шкляров — артист балета, умер 16 ноября

© РИА Новости/Сергей Пятаков

Владимир Шкляров родился 9 февраля 1985 года в Ленинграде. После успешного завершения обучения в академии в 2003 году, его пригласили в Мариинский театр, где он с раннего возраста следил за премьерами и дебютами.

Его первой ролью на этой знаменитой сцене стало изображение Шута в «Лебедином озере», а первым крупным спектаклем для него стала «Сильфида» Бурнонвиля. Вместе с Евгенией Образцовой Владимир исполнял ведущие партии в таких известных классических балетах, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Дон Кихот» и «Петрушка».

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С 2011 года Шкляров занимал должность премьер-танцовщика Мариинского театра. В этот период он и Алина Сомова гастролировали в Лондоне. 2013 -й начался с постановки «Ромео и Джульетта», в которой главные роли исполнили Диана Вишнева и Владимир Шкляров.

В 2017 году труппа Мариинского театра посетила Государственный Оперный театр в Лондоне с разнообразной программой, в которую вошли такие произведения, как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Баядерка», «Анна Каренина» и танцевальный спектакль «Контрасты».

В том же году артист представил свою книгу «Жить танцуя», в которой его деятельность в Мариинском театре была запечатлена через объектив Александра Гуляева. Многолетние усилия и самоотверженность не остались без вознаграждения: в 2020 году Владимир Шкляров получил звание заслуженного артиста России.

Владимир Шкляров умер 16 ноября 2024 выпав с балкона собственной квартиры.

Джим Абрахамс — режиссер, умер 26 ноября

www.globallookpress.com/Ringo Chiu

Джим Абрахамс родился 10 мая 1944 в Шервуде. Абрахамс обучался в Университете Висконсина в Мадисоне, где встретил братьев Дэвида и Джерри Цукеров. В 1971 году они вместе основали театральную труппу The Kentucky Fried Theater, деятельность которой была сосредоточена на создании пародийных и сатирических скетчей.

В 1972 году творческое трио перебралось в Лос-Анджелес, где написало сценарий к комедии «Солянка по-кентуккийски», поручив Джону Лэндису режиссуру своего первого фильма. Дальнейшие проекты этой команды, выполненные в сатирическом стиле и высмеивающие популярные жанры — «фильмы-катастрофы», шпионские и полицейские ленты, военные экшены стали весьма успешными.

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Пародийная комедия «Аэроплан!», в которой Абрахамс выступил как соавтор и сопродюсер наряду с режиссурой, смогла не только двадцать восемь раз окупиться в прокате, но и получила положительные отзывы от критиков, попав в Национальный реестр фильмов за значительное влияние на жанр и культуру в целом. Последующие работы тройки, такие как «Совершенно секретно!», «Безжалостные люди» и сериал «Полицейский отряд!», также со временем обрели культовый статус.

Вершиной творческой карьеры Ц-А-Ц (Цукер-Абрахамс-Цукер — традиционное среди кинокритиков название голливудского триумвирата — Прим. Ред.) стала трилогия «Голый пистолет», которая с иронией высмеивала полицейские боевики и криминальные фильмы. В этих картинах Абрахамс совместно работал как соавтор и исполнительный продюсер, в то время как режиссура принадлежала Дэвиду Цукеру и Питеру Сигалу.

В конце 80-х Джим Абрахамс начал работать над сольными проектами, включая режиссуру фильма «Большой бизнес» (1988) и продюсирование ленты Джона Уотерса «Плакса» (1990). Наивысшего успеха в сольной карьере он добился с двумя частями «Горячие головы!», которые имели финансовый триумф, сопоставимый с работами, созданными в сотрудничестве с Цукерами.

Последний раз Абрахамс выступил в роли режиссера в 1998 году, сняв комедию «Мафия!», основанную на сюжете трилогии «Крестный отец», но этот фильм не получил такой же громкой известности, как его предыдущие работы. В 2006 году он был сосценаристом пародийной комедии Дэвида Цукера «Очень страшное кино 4».

Джим Абрахамс умер 26 ноября 2024 года от старости.

Это далеко не все знаменитости, которых не стало за ноябрь 2024. За этот месяц умерли французский актер Нильс Ареструп, известный ролями в фильмах «Дюна», «Ван Гог. На пороге вечности» и «Набережная Орсе»; экс-барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар; российский футбольный арбитр Эмир Привалов; мексиканская актриса Сильвия Пиналь; народная артистка России Вера Карпова, сыгравшая в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Морские дьяволы»; режиссер культовых голливудских комедий Джим Абрахамс; советская балерина Галина Борейко; композитор Павел Карманов; актер театра и кино, радиоведущий, диктор и артист озвучки Владимир Самойлов; американский политолог Скотт Беннет; актер Иван Петков; первый барабанщик британской группы Bee Gees Колин Питерсен; художник Сергей Чесноков-Ладыженский; французский композитор Шарль Дюмон, работавший с Эдит Пиаф и Барбарой Стрейзанд; снователь сети одежды New Yorker Фридрих Кнаппа; режиссер Александр Панкратов; японская принцесса Микаса; британский актер Тимоти Уэст; заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани; поэт и автор слов к песне «Александра» Дмитрий Сухарев; британская супермодель Джорджина Купер; американский актер, сыгавший в фильме «Пункта назначения» Тони Тодд; директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул; первая в истории «Мисс мира» швецкая модель Кики Хоканссон; актер фильма «Не бойся, я с тобой» Артур Березин; рок-музыкант Ильдар Хайруллин; ушедший в монастырь заслуженный артист России Сергей Строкин; актриса из сериала «Склифосовский» Лидия Ильина; актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Иванова, а также ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская, более известная как Бранденбургская Мадонна, и самый пожилой мужчина в мире Джон Альфред.