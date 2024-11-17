Умер экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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О смерти артиста сообщила его жена.

Экс-солист советской и российской поп-группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщила его супруга Марина Ичетовкина (выступает под псевдонимом Маруся Левкина) в беседе с 5-tv.ru.

Она подтвердила информацию о смерти мужа после того, как опубликовала в соцсети пост.

«Лети, мое солнышко…», — написала Левкина.

Как сообщил источник 5-tv.ru, музыканта в субботу, 16 ноября, госпитализировали с подозрением на пневмонию. При этом у него был лейкоз — рак крови. Левкин умер в больнице.

В комментариях после поста Ичетовкиной посыпались слова соболезнования от подписчиков. Вдова кинорежиссера, актера и сценариста Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тоже поддержала Марусю. Она подчеркнула, что ее двери всегда открыты для вдовы Левкина.

«Вова, покойся с миром… Маруся, я всегда рядом, и мои двери открыты. Крепись и держись пожалуйста», — подчеркнула она.