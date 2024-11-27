«Света, спи спокойно»: почему Светличную не похоронили рядом с мужем и сыном

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Последние годы жизни Светланы Светличной выдались непростыми. От чего страдала звезда кино, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Как прошли последние дни жизни Светланы Светличной? Почему главная красавица советского кино умирала в хосписе? Помирилась ли Светличная с родными, которых когда-то обвиняла в покушении на убийство? Почему актрису не стали хоронить рядом с мужем и сыном? И кому достанется наследство заслуженной артистки РСФСР? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Глаза какие у нее! Утонуть просто можно какие глаза. Света, спи спокойно. Света удивительная, достойная, и она настоящая», — заявил актер Станислав Садальский.

Светлана Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. Она была одной из самых красивых актрис советского кино. А еще женщиной с очень трудной, даже трагической судьбой.

«Плакать обязательно нужно. Только слезы могут или помочь, или убить», — подчеркивала артистка.

«Я понимаю, что лежа на больничной койке, у нее проходила перед глазами ее жизнь, ее победы, актерские победы. Она все просматривала, всю ее жизнь внутри. Где-то плакала, где-то улыбалась. Она была в себе», — отметил актер Сергей Рублев.

После «Бриллиантовой руки» Светличная стала настоящим секс-символом. А ее знаменитая фраза «Не виноватая я, он сам пришел» ушла в народ. Красотой Светланы восхищались и мужчины, и женщины. Ей прочили блестящую карьеру. Но образ роковой обольстительницы сыграл с актрисой злую шутку. Режиссеры не предлагали серьезных ролей. Зато с удовольствием брали ее в заграничные поездки.

«Объездила практически полмира. При этом самым странным и страшным для меня было то, что я ездила туда в качестве „русской красавицы“, как „украшение“ этих делегаций, но с чужими картинами. Снимали других, а мной только хвастались», — рассказывала звезда.

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«Это была настоящая звезда отечественного кино. В булочную Светлана спускалась в шляпке. Подобранные украшения и абсолютное состояние звезды. От этого и капризы, и конфликты. Все было в ее жизни», — отметила актриса Валерия Гущина.

В 90-е закончились и зарубежные командировки. А за редкие съемки в кино платили ничтожно мало. Чтобы выжить, актриса устроилась уборщицей.

«Выходим из лифта, а Светлана Афанасьевна моет полы в подъезде. Мы растерялись. А мы с сумками, с продуктами, с гостинцами. Она говорит: „Девочки, не волнуйтесь. Проходите, раздевайтесь. Чайку себе… Сейчас я приду“. Она мыла подъезды», — поделилась подруга Светличной Людмила Даниловцева.

Супруг Владимир Ивашов пошел зарабатывать деньги на стройку. Тяжелая работа привела к трагедии: у народного артиста РСФСР случилось внутреннее кровотечение. Спасти мужчину не удалось. Светлана Афанасьевна похоронила мужа, а годы спустя — младшего сына Олега. Молодой человек злоупотреблял алкоголем. Но актриса считала виновной себя. Говорила, что не придавала значения зависимости наследника. Не доглядела, и случилась беда.

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«Самое тяжелое, что было в ее жизни, — это та ночь, когда красивая известная женщина прыгает в полном смысле в машину частника, а он узнал ее и говорит: „Автограф дадите?“. И поехать на смерть своего сына, к Олегу. Это, наверное, во многом осталось в ней, как страшный рубец горя», — объяснила Гущина.

Через три года после смерти мужа Светличная снова вышла замуж. Но второй брак с бардом Сергеем Сокольским продлился всего 27 дней. После этого артистка жила одна. Компанию ей составлял лишь кот. Со старшим сыном Светлана Афанасьевна никогда не была близка. А в последние годы они постоянно выясняли отношения, причем делали это публично. Актрисе казалось, что Алексей вместе с женой и дочерью хотят завладеть ее имуществом.

«Три или четыре шарика ртути. — „Светлана Афанасьевна, а что это у вас там?“. Я говорю: „Не знаю“. Он говорит: „По-моему, это ртуть“», — рассказывала артистка.

Близкие опровергали все обвинения. Уверяли: историю про ртуть Светличная выдумала, чтобы привлечь внимание. А сами они, наоборот, пытались поддержать пожилую артистку. Семейные разборки утихли, когда у Светланы Светличной начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Иногда я встаю, и меня может так как бы вести. Это очень неприятно и очень волнительно», — уточняла звезда.

С годами состояние актрисы ухудшалось. Врачи диагностировали у нее прогрессирующую деменцию и болезнь Альцгеймера. Весной 2024-го артистка перенесла инфаркт. А вскоре после этого у нее обнаружили рак ротоглотки. Светлану Светличную перевели в центр паллиативной помощи. Именно там она провела свои последние дни. По словам знакомых, знаменитость несколько месяцев не вставала с кровати, не могла говорить, а питание получала уже внутривенно. 16 ноября Светличной не стало. Болезнь спровоцировала сердечно-сосудистую недостаточность.

«Я все время был на связи с Машенькой, ее внучкой. Приезжал в стационар. Попрощался с ней в целом. Она уже практически не говорила. Но улыбнулась и так немножко руку прижала», — поделился Рублев.

«Я так ее хорошо вспоминаю. Она была очень чистый и честный человек», — подчеркнул Садальский.

Несмотря на статус признанной кинозвезды, в последние годы Светличная жила скромно. Пенсия хоть и составляла 60 тысяч рублей, почти вся уходила на оплату стационара. Из недвижимости была только квартира в районе Преображенской площади. Она, скорее всего, достанется сыну как наследнику первой очереди.

Светличную похоронили на Троекуровском кладбище, а не на Ваганьковском, где покоятся ее муж и сын. Невестка объяснила это тем, что тогда пришлось бы поместить гроб с телом актрисы в могилу к Владимиру и Олегу Ивашовым. И убрать памятники, которые Светлана Афанасьевна лично устанавливала для своих любимых мужчин. А делать этого семья не захотела в память о великой артистке.