Умерла первая красавица СССР: громкие романы Светланы Светличной

Фото: Кадр из фильма "Новые приключения неуловимых", режиссер Эдмонд Кеосаян, 1968г.

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Ей приписывали романы с Владимиром Высоцким, Андреем Мироновым и даже Юрием Гагариным. Но была ли кинодива действительно счастлива?

Эффектная блондинка Светлана Светличная запомнилась зрителям по ярким эпизодическим ролям в целой плеяде кинофильмов. После «Бриллиантовой руки», которая, кстати, была отнюдь не первым появлением актрисы на экранах, она стала негласно самой привлекательной женщиной своего времени.

У заслуженной артистки РСФСР всегда было много поклонников. Ей оказывали знаки внимания коллеги-актеры, знаменитые режиссеры, а по слухам и представители партийной верхушки страны.

Любовь и предательство Светличной в первом браке

В 21 год студентка ВГИКа Светлана Светличная вышла замуж за однокурсника Владимира Ивашова. В браке родилось двое детей — Алексей и Олег.

Актеры были молоды, красивы и успешны. Их тандем считали одним из самых красивых в советском кино. Совместное появление супругов на мероприятиях неизменно вызывало восхищение и зависть. Однако тишину семейного счастья регулярно нарушали громкие романы то мужа, то жены. Говорят, первой изменять начала именно Светличная. Она была влюбчивой и легко попадала под очарование коллег, особенно на съемочной площадке.

Фотохроника ТАСС

Супруг долго прощал Светлане романы на стороне. У звезды фильмов «Баллада о солдате», «Герой нашего времени», «Новые приключения неуловимых» тоже хватало поклонниц, но он так сильно любил жену, что просто не мог уйти. Пара то бурно выясняла отношения после очередного «загула» Светличной, то трепетно мирилась.

Несколько раз Ивашов сам пробовал искать утешение в объятьях других женщин. Так, после съемок четырехсерийном фильме «Друзей не выбирают» он закрутил роман с коллегой Светланой Аксенчик. Влюбленные вместе ездили отдыхать и даже какое-то время жили вместе в Москве. Но окончательно уйти от жены актер не смог — вернулся в семью и даже обвенчался со Светличной после 25 лет брака.

Владимир Ивашов и Светлана Светличная. www.globallookpress.com / Alexandr Yakovlev

Правда, последствия частых скандалов и переживаний не прошли даром. Вкупе с большой физической нагрузкой — в период актерского «безрыбья» Ивашов устроился на стройку, чтобы обеспечить семью всем необходимым — у народного артиста РСФСР диагностировали язву желудка.

Тяжелые кирпичи, шифер и цемент стали причиной обострения болезни. Ивашову резко стало плохо на улице. Сначала он не захотел вызывать скорую в надежде, что боль утихнет. Но состояние стремительно ухудшалось. Актера привезли в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Первую операцию провели неудачно, а во время второй у 55-летнего Ивашова остановилось сердце.

Романы Светличной с известными режиссерами

Доподлинно узнать, с кем из именитых коллег у Светланы Светличной были любовные связи, уже невозможно. В те годы за звездами не было столь пристального внимания, а папарацци не существовало, как и социальных сетей. Интрижки и увлечения удавалось легко скрывать от посторонних глаз. Однако некоторые романы все же стали достоянием общественности.

Так, режиссер Андрей Кончаловский чуть не разрушил первый брак знаменитой блондинки. Они вместе учились во ВГИКе, потом снимались в «Заставе Ильича». Любвеобильный мастер, кочуя из одного брака в другой, проявлял большую заинтересованность в близком общении.

А во время съемок фильма «Стряпуха» режиссер Эдмонд Кеосаян оказывал Светличной недвусмысленные знаки внимания.

Другой, не менее крупной «жертвой» любовных чар артистки стал режиссер Станислав Ростоцкий. Светличная вместе с мужем снимались в его картине «Герой нашего времени». Ростоцкий, на тот момент уже 20 лет женатый на Нине Меньшиковой, долгое время преподносил своей пассии дорогие подарки. Так, он привез Светличной из заграничной командировки весьма скандальный «сувенир» — кружевное нижнее белье. Говорят, якобы режиссер специально достал пакетик с обновкой в присутствии Владимира Ивашова.

Светлана Светличная и Вячеслав Тихонов. Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссер Татьяна Лиознова, 1973 г.

Сама Светличная после смерти мужа признавалась, что целых 6 лет состояла в отношениях с очень известным человеком. Тот был тоже женат, но они часто встречались и он везде брал ее с собой в поездки, особенно на советские и заграничные курорты.

Ревновать знаменитую супругу Ивашову приходилось и к актерам. Особенно к Евгению Жарикову. Они дружили семьями и часто заезжали в гости к нему и Наталье Гвоздиковой. Сама Светличная конкретно этот роман всегда отрицала.

Роль Светличной в картине «Семнадцать мгновений весны» до сих пор многие отмечают как одну из самых пронзительных. Ей удалось очень чувственно передать любовь немки Габи к Штирлицу, котого сыграл Вячеслав Тихонов. Такая химия была не надуманной, актриса действительно влюбилась в своего партнера по сценам. И по ее словам, он отвечал ей взаимностью.

Почему Гагарин и Миронов отвергли Светличную

Несмотря на многочисленные слухи о любовных приключениях томной блондинки, были и такие мужчины, кто не ответил ей взаимностью.

Так, актер и поэт Владимир Высоцкий не проявлял к Светличной интереса, хотя дружил ее супругом и жил неподалеку.

Встреча с Героем СССР Юрием Гагариным у Светличной состоялась при весьма интересных обстоятельствах. Вместе с мужем актрису включили в состав советской делегации в Чили. Там в тропиках она познакомилась с первым в истории космонавтом, однако тот предпочел держаться вежливо, но отстраненно.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.

Во время съмок комедии «Бриллиантовая рука», Светличная чуть не утонула в море. Актриса выпила слишком много шампанского и заплыла слишком далеко. Андрей Миронов последовал за ней и вынес красавицу из воды. В благодарность она наградила спасителя чувственным поцелуем. А вот дальше версии расходятся. Члены съемочной группы утвердали, что народный артист РСФСР на заигрывания не отреагировал и ретировался с пляжа. А по словам самой Светличной, романтическое приключение нашло продолжение в гостиничном номере и впоследствии продлилось несколько месяцев.

Отчаянное замужество и и стремительный развод

После смерти первого мужа Светличная пребывала в растрепанных чувствах. Денег не было, к тому же ей было невыносимо находиться одной дома. Артистка сначала распродала часть своих ювелирных украшений, а затем, чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний, разменяла трехкомнатные апартаменты на три отдельных квартиры — себе и сыновьям.

Актриса не смогла долго оставаться одна, и от отчаяния вышла замуж за поэта и художника Сергея Смирнова-Сокольского. Причем якобы сделала предложение сама, не дожидаясь красивого жеста. Избранник был моложе 58-летней невесты на 19 лет — почти одного возраста с сыном. Многие осуждали решение звезды и называли его необдуманным. Как бы то ни было, союз просуществовал всего 27 дней. Причины стремительного развода пара старалась не комментировать. Кстати, Светличная пережила и второго мужа. Экс-возлюбленный умер в 2016 году от последствий злоупотребления алкоголем.

В тот период у нее испортились отношения со старшим сыном Алексеем. Он упрекал мать в пристрастии к молодым воздыхателям и, что небезосновательно, подозревал тех в меркантильных намерениях. Очевидная жажда женихов урвать кусочек славы, а вместе с ней, может, и часть жилплощади Светланы Светличной сильно огорчала ее наследника, но при этом почти не волновала саму актису. Полноценно наладить взаимоотношения с Алексеем в последующие годы ей так и не удалось.

www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

К сожалению, очередное горе, обрушевшееся на заслуженную артистку РСФСР, отпугнуло всех поклонников, а ее саму ввергло в тяжелое отчаяние. В 2006 году умер ее младший сын Олег от токсикоза печени. Ему было всего 34. Мужчина часто и много выпивал, что и стало причиной поражения внутренних органов. Правда, смерть произошла при странных обстоятельствах, поэтому Светличная отказалась верить, что наследник умер своей смертью.

«Я могла бы найти того, кто „помог“ ему… Но если бы я окуналась в это, то не выжила бы. В моем возрасте надо беречь себя, а Олега все равно не вернуть», — сказала она.

Та самая квартира, которая досталась Олегу после трагической смерти отца, стала причиной нового конфликта в семье. Однушка брата после похорон Светлана решила отдать Алексею. Тот — переписал на дочь Машу. А она продала недвижимость, не посоветовавшись с бабушкой. Она восприняла разбазаривание имущества как неуважение и отстранилась от родственников.

На звезду советского кино как никогда сильно давило одиночество. Возможно, именно поэтому она ответила на чувства стилиста Руслана Татьянина. Он был моложе на 32 года. Пара вместе появлялась на официальных мероприятиях, причем Светличная как будто ощутила вторую молодость и надевала весьма откровенные наряды. Тогда Алексей Ивашов обвинял мать в том, что та вместо погибшего сына нашла себе нового мальчика.

В дальнейшем Светлана Светличная появлялась на светских тусовках с другими молодыми поклонниками, в частности, с певцом Прохором Шаляпиным и актером Иваном Николаевым.

В последние годы здоровье знаменитой актрисы не позволяло ей появляться на публике. Она нуждалась в регулярной медицинской помощи и не беседовала с журналистами.